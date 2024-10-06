Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків з неанонсованим візитом
Київ • УНН
Рубен Брекельманс прибув в Україну та відвідав Харків, який знаходиться за 40 км від кордону з РФ. Він побачив наслідки російських обстрілів та заявив, що Україна може захиститися, лише тримаючи Росію на більшій відстані.
У неділю, 6 жовтня, стало відомо, що міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прибув в Україну з неанонсованим візитом та відвідав Харків. Про це пише УНН з посиланням на його пост в X.
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Надвечір 6 жовтня Брекельманс опублікував фото з Харкова, нагадавши підписникам, що місто знаходиться лише за 40 км від кордону з рф.
Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимкнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах. Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані
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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про поставку Україні радарної системи до комплексу Patriot і що "дуже скоро" планують поставити три пускові установки.