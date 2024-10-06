Министр обороны Нидерландов посетил Харьков с неанонсированным визитом

В воскресенье, 6 октября, стало известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом и посетил Харьков. Об этом пишет УНН со ссылкой на его пост в X.

Детали

К вечеру 6 октября Брекельманс опубликовал фото из Харькова, напомнив подписчикам, что город находится всего в 40 км от границы с РФ.

Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Отключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом - держа Россию на большем расстоянии - заявил Брекельманс.

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Напомним,

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о поставке Украине радарной системы к комплексу Patriot и что "очень скоро" планируют поставить три пусковые установки.