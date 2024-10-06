Министр обороны Нидерландов посетил Харьков с неанонсированным визитом
Киев • УНН
Рубен Брекельманс прибыл в Украину и посетил Харьков, который находится в 40 км от границы с РФ. Он увидел последствия российских обстрелов и заявил, что Украина может защититься, только держа Россию на большем расстоянии.
В воскресенье, 6 октября, стало известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом и посетил Харьков. Об этом пишет УНН со ссылкой на его пост в X.
Детали
К вечеру 6 октября Брекельманс опубликовал фото из Харькова, напомнив подписчикам, что город находится всего в 40 км от границы с РФ.
Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Отключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом - держа Россию на большем расстоянии
Нидерланды попрощались с F-16: Истребители, служившие 45 лет, передаются Украине28 сентября 2024, 02:22 • 68225 просмотров
Напомним,
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о поставке Украине радарной системы к комплексу Patriot и что "очень скоро" планируют поставить три пусковые установки.