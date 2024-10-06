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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  138821 просмотра

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  156467 просмотра

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  157342 просмотра

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  154910 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  106817 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны Нидерландов посетил Харьков с неанонсированным визитом

Министр обороны Нидерландов посетил Харьков с неанонсированным визитом

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 14:51  •  5948 просмотра

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Рубен Брекельманс прибыл в Украину и посетил Харьков, который находится в 40 км от границы с РФ. Он увидел последствия российских обстрелов и заявил, что Украина может защититься, только держа Россию на большем расстоянии.

В воскресенье, 6 октября, стало известно, что министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом и посетил Харьков. Об этом  пишет УНН со ссылкой на его пост в X.

Детали 

К вечеру 6 октября Брекельманс опубликовал фото из Харькова, напомнив подписчикам, что город находится всего в 40 км от границы с РФ.

Я видел последствия разрушительных российских обстрелов. Уничтоженные квартиры. Отключение электроэнергии. Как дети учатся в бункерах. Украина может защититься от этого всего лишь одним способом - держа Россию на большем расстоянии

- заявил Брекельманс.

Нидерланды попрощались с F-16: Истребители, служившие 45 лет, передаются Украине28 сентября 2024, 02:22 • 68225 просмотров

Напомним,

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о поставке Украине радарной системы к комплексу Patriot и что "очень скоро" планируют поставить три пусковые установки. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политика
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