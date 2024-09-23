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Нідерланди поставили Україні радарну систему до Patriot і "дуже скоро" поставлять три пускові установки - міністр оборони

Нідерланди поставили Україні радарну систему до Patriot і "дуже скоро" поставлять три пускові установки - міністр оборони

Київ • УНН

 • 49365 перегляди

Міністр оборони Нідерландів повідомив про поставку Україні радарної системи Patriot. Найближчим часом планується передача трьох пускових установок цього комплексу.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про поставку Україні радарної системи до комплексу Patriot і що "дуже скоро" планують поставити три пускові установки. Про це він сказав в інтерв'ю Delfi, пише УНН.

Деталі

"Я можу говорити лише про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки", - сказав Брекельманс, коментуючи поставки Україні Patriot.

З його слів, "ми також намагаємося знайти інші елементи, необхідні для укомплектування системи". "І є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні. Вони роблять усе можливе. Але вони зіштовхнулися із деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи вони хочуть бути відкритими".

"Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми маємо інформувати росію. Я думаю, що ми повинні бути дуже креативними і робити все можливе, щоб надати якнайбільше інформації. Але, звичайно, нам завжди потрібно балансувати між цим і тим фактом, що нам також необхідно захищати свій повітряний простір, і для цього нам також потрібні системи Patriot", - вказав Брекельманс. 

На уточнення, як тривають переговори з іншими союзниками з цього питання , міністр оборони Нідерландів зазначив, що "ми все ще обговорюємо це". "Але я, звичайно, не хочу робити заяви зарано, тому що тільки тоді, коли це буде, коли це буде остаточно, ви дізнаєтеся. І на даний момент я знаю, що багато країн все ще дуже креативно підходять до питання про те, що вони можуть поставити, можливо, інші системи ППО, не тільки Patriot, тому що ви також можете поставити NASAMS або ще щось. Але на даний момент я не можу зробити жодних конкретних заяв", - вказав він. 

На запитання стосовно поставлених і запланованих до поставки F-16 цього року чи можливо пізніше та про підготовку пілотів Брекельманс зазначив: "Ми сказали, що поставимо Україні 24 літаки F-16. Я не говоритиму, коли саме, тому що, якщо я це зроблю, то росія також знатиме, скільки F-16 знаходиться в Україні, а ми не хочемо повідомляти їх про це".

"Ми поставили 18 F-16 до Румунії, до Європейського навчального центру, де зараз проходять підготовку і українські пілоти. Минулого тижня перший український пілот почав там навчання, і, звичайно, ми навчатимемо пілотів там, і це дуже важливо, бо існує нестача кваліфікованих пілотів, українських пілотів, які можуть літати на F-16. Звичайно, ми постійно шукаємо інших пілотів, які можуть здобути кваліфікацію, а також молодих пілотів, які щойно прийшли зі школи та готові пройти навчання на пілота. Тож ця кількість теж постійно змінюється. Але зрозуміло, що потрібно готувати більше пілотів. Тому ми дуже старанно працюємо над цим, щоб переконатися, що їхня кількість зростатиме", - вказав міністр оборони Нідерландів.

Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot - ЗМІ 14.09.24, 12:32 • 26102 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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