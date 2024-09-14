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Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot - ЗМІ

Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26102 перегляди

Нідерланди не зможуть поставити Україні систему ППО Patriot через відмову неназваного союзника від участі в угоді. Раніше планувалося передати радар і щонайменше три пускові установки.

Нідерланди не зможуть передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.  Постачання зірвалося через те, що неназваний союзник держави відмовився від участі в угоді, повідомила  пише DW із посиланням на NL Times, передає УНН

Деталі

Про план поставити Україні систему Patriot оборонне відомство Нідерладнів оголосило наприкінці травня.

Планувалося, що Києву дадуть радар і як мінімум три пускові установки.

Повідомляли, що "основні компоненти" у Нідерландів готові, а решту нададуть інші країни. Через місяць тодішній міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що знайдено країну для співпраці в постачанні. 

Тепер же в Міноборони Нідерландів повідомили NL Times, що "раніше згадане зобов'язання союзника не дотримується". Про яку саме країну йдеться, не уточнюється.

"Свідчення справжньої дружби": Зеленський подякував Румунії за передачу ЗРК Patriot 05.09.24, 18:21 • 24149 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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