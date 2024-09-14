Нідерланди не зможуть передати Україні систему Patriot - ЗМІ
Київ • УНН
Нідерланди не зможуть поставити Україні систему ППО Patriot через відмову неназваного союзника від участі в угоді. Раніше планувалося передати радар і щонайменше три пускові установки.
Нідерланди не зможуть передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Постачання зірвалося через те, що неназваний союзник держави відмовився від участі в угоді, повідомила пише DW із посиланням на NL Times, передає УНН.
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Про план поставити Україні систему Patriot оборонне відомство Нідерладнів оголосило наприкінці травня.
Планувалося, що Києву дадуть радар і як мінімум три пускові установки.
Повідомляли, що "основні компоненти" у Нідерландів готові, а решту нададуть інші країни. Через місяць тодішній міністр оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що знайдено країну для співпраці в постачанні.
Тепер же в Міноборони Нідерландів повідомили NL Times, що "раніше згадане зобов'язання союзника не дотримується". Про яку саме країну йдеться, не уточнюється.
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