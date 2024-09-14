Нидерланды не смогут передать Украине систему Patriot - СМИ
Киев • УНН
Нидерланды не смогут поставить Украине систему ПВО Patriot из-за отказа неназванного союзника от участия в сделке. Ранее планировалось передать радар и по меньшей мере три пусковые установки.
Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Поставка сорвалась из-за того, что неназванный союзник государства отказался от участия в сделке, сообщила пишет DW со ссылкой на NL Times, передает УНН.
Детали
О плане поставить Украине систему Patriot оборонное ведомство Нидерландов объявило в конце мая.
Планировалось, что Киеву дадут радар и как минимум три пусковые установки.
Сообщалось, что «основные компоненты» у Нидерландов готовы, а остальное предоставят другие страны. Через месяц тогдашний министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставках.
Теперь же в Минобороны Нидерландов сообщили NL Times, что «ранее упомянутое обязательство союзника не соблюдается». О какой именно стране идет речь, не уточняется.
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