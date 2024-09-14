Нидерланды не смогут передать Украине систему Patriot - СМИ

Нидерланды не смогут передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Поставка сорвалась из-за того, что неназванный союзник государства отказался от участия в сделке, сообщила пишет DW со ссылкой на NL Times, передает УНН.

Детали

О плане поставить Украине систему Patriot оборонное ведомство Нидерландов объявило в конце мая.

Планировалось, что Киеву дадут радар и как минимум три пусковые установки.

Сообщалось, что «основные компоненты» у Нидерландов готовы, а остальное предоставят другие страны. Через месяц тогдашний министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что найдена страна для сотрудничества в поставках.

Теперь же в Минобороны Нидерландов сообщили NL Times, что «ранее упомянутое обязательство союзника не соблюдается». О какой именно стране идет речь, не уточняется.

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