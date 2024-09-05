"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

Решение Румынии передать Украине собственный комплекс ЗРК Patriot - это значительный вклад в усиление защиты гражданских и инфраструктуры страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в X, передает УНН.

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Я искренне благодарен Президенту Клаусу Йоханнису, правительству и парламенту Румынии за их решение предоставить Украине систему Patriot. Это значительный вклад в усиление защиты нашего неба, наших граждан и гражданской инфраструктуры от российского ракетного террора, а также сильное свидетельство настоящей дружбы и стратегического партнерства между нашими странами - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что защищая людей от российской агрессии в Украине, эта система ПВО укрепляет также долгосрочную безопасность наших партнеров и всего региона.

Напомним,

В четверг, 5 сентября, президент Украины Клаус Йоханнис подписал закон о безвозмездной передаче Украине одной из систем ЗРК Patriot. Румыния ожидает от союзников замены переданного комплекса.