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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 15:21  •  8743 просмотра

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Президент Зеленский поблагодарил Румынию за решение предоставить Украине систему Patriot. Это значительно усилит защиту неба, граждан и инфраструктуры от российских ракетных атак.

Решение Румынии передать Украине собственный комплекс ЗРК Patriot - это значительный вклад в усиление защиты гражданских и инфраструктуры страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в X, передает УНН.

Детали

 Я искренне благодарен Президенту Клаусу Йоханнису, правительству и парламенту Румынии за их решение предоставить Украине систему Patriot. Это значительный вклад в усиление защиты нашего неба, наших граждан и гражданской инфраструктуры от российского ракетного террора, а также сильное свидетельство настоящей дружбы и стратегического партнерства между нашими странами

- подчеркнул президент Украины. 

Зеленский также подчеркнул, что защищая людей от российской агрессии в Украине, эта система ПВО укрепляет также долгосрочную безопасность наших партнеров и всего региона. 

Напомним,

В четверг, 5 сентября, президент Украины Клаус Йоханнис подписал закон о безвозмездной передаче Украине одной из систем ЗРК Patriot. Румыния ожидает от союзников замены переданного комплекса.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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