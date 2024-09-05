"Свідчення справжньої дружби": Зеленський подякував Румунії за передачу ЗРК Patriot
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував Румунії за рішення надати Україні систему Patriot. Це значно посилить захист неба, громадян та інфраструктури від російських ракетних атак.
Рішення Румунії передати Україні власний комплекс ЗРК Patriot - це значний внесок у посилення захисту цивільних та інфраструктури країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в X, передає УНН.
Деталі
Я щиро вдячний Президенту Клаусу Йоханнісу, уряду та парламенту Румунії за їхнє рішення надати Україні систему Patriot. Це значний внесок у посилення захисту нашого неба, наших громадян та цивільної інфраструктури від російського ракетного терору, а також сильне свідчення справжньої дружби та стратегічного партнерства між нашими країнами
Зеленський також наголосив, що захищаючи людей від російської агресії в Україні, ця система ППО зміцнює також довгострокову безпеку наших партнерів і всього регіону.
Нагадаємо
У четвер, 5 вересня, президент України Клаус Йоханніс підписав закон про безоплатну передачу Україні однієї з систем ЗРК Patriot. Румунія очікує від союзників заміни переданого комплексу.