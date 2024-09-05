Президент Румунії підписав закон про передачу Україні ЗРК Patriot
Київ • УНН
Клаус Йоханніс підписав закон про безоплатну передачу Україні однієї з семи систем ЗРК Patriot. Румунія очікує від союзників заміни переданого комплексу.
У четвер, 5 серпня, президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон щодо передачі Україні однієї з систем ЗРК Patriot, що належать його країні. Про це пише УНН з посиланням на адміністрацію румунського президента.
Деталі
Документ передбачає, що Румунія безоплатно передасть Україні одну з систем ЗРК Patriot, яку замовила для власних потреб. Йдеться про передачу однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.
Разом з тим, в законі вказано, що Міноборони Румунії повинно вжити необхідних заходів для відновлення можливостей протиповітряної оборони з наземним базуванням.
Румунія очікує, що союзники забезпечать їй заміну комплексу, який Бухарест передав Україні.
Доповнення
У виданні Digi24 вказують, що Румунія надішле США листи-пропозиції та погодження щодо заміни подарованої батареї.
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