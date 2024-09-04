ППО та можливості на фронті: Зеленський заявив, що вересень має бути результативними
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про підготовку важливих зустрічей з партнерами. Він наголосив на необхідності зміцнення ППО, можливостей на фронті та у відновленні України протягом вересня.
Весь вересень має бути результативними для України. Передусім це стосується ППО, можливостей на фронті та у відновленні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, та анонсував зустрічі з партнерами, передає УНН.
Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і весь вересень мають бути результативними для всіх нас. Передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі
Доповнення
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