ППО та можливості на фронті: Зеленський заявив, що вересень має бути результативними

Весь вересень має бути результативними для України. Передусім це стосується ППО, можливостей на фронті та у відновленні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, та анонсував зустрічі з партнерами, передає УНН.

Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і весь вересень мають бути результативними для всіх нас. Передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі