ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

Весь сентябрь должен быть результативным для Украины. Прежде всего это касается ПВО, возможностей на фронте и в восстановлении. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, и анонсировал встречи с партнерами, передает УНН.

Мы готовим важные встречи с партнерами. То, что может и должно укрепить наши позиции - не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, кто стремится к реальному завершению этой войны и реальной совместной работе, чтобы безопасность больше никогда не разрушалась. Эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас. Прежде всего это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи - заявил Зеленский.

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В июле Зеленский заявлял, что Украина вдвое должна усилить ПВО в течение лета.

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