ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о подготовке важных встреч с партнерами. Он отметил необходимость укрепления ПВО, возможностей на фронте и в восстановлении Украины в течение сентября.
Весь сентябрь должен быть результативным для Украины. Прежде всего это касается ПВО, возможностей на фронте и в восстановлении. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, и анонсировал встречи с партнерами, передает УНН.
Мы готовим важные встречи с партнерами. То, что может и должно укрепить наши позиции - не только Украины, но и всех нас в Европе, всех нас в мире, кто стремится к реальному завершению этой войны и реальной совместной работе, чтобы безопасность больше никогда не разрушалась. Эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными для всех нас. Прежде всего это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи
Дополнение
В июле Зеленский заявлял, что Украина вдвое должна усилить ПВО в течение лета.
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