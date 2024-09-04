Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение по безопасности

В среду, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Подробности

В Офисе президента отметили, что в этом году Ирландия обязалась выделить нашему государству еще 128 млн. евро на нелетальную военную поддержку и по меньшей мере 40 млн. евро на гуманитарную помощь.

Ирландия также предоставит системы разминирования и оборудования для обезвреживания взрывоопасных предметов и в дальнейшем будет участвовать в коалиции по разминированию. Кроме того, страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций возможностей Контактной группы по обороне, таких как ИТ-коалиция.

Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.

Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку восстановления и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС. Ирландия будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению ущерба, причиненного агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на Россию - резюмировали в ОПУ.

Документ также предусматривает, что Ирландия продолжит прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира и участвовать в деятельности ряда рабочих групп и реализации конкретных элементов Формулы, в частности в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Напомним

В среду, 4 сентября, премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис прибыл с визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.