Прем'єр Ірландії прибув з візитом до Києва для зустрічі із Зеленським

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс прибув з візитом до Києва, повідомляє RTE, пише УНН.

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"Пан Гарріс перебуває у Києві для двосторонньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським", - ідеться у повідомленні.

Вказано, що Гарріс спочатку вирішив відвідати Київщину, де зокрема, оглянув багатоквартирні будинки та дитячий майданчик, пошкоджений бомбардуванням на початку 2022 року.

Як зазначається, Гарріс і Зеленський обговорять триваючу війну росії проти України, підтримку України ЄС і заявку України на приєднання до блоку.

"Пан Гарріс і пан Зеленський спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною. Угода... виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право захищатися від незаконного вторгнення росії", - вказано у повідомленні.

Угода, як зазначається, "узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни та вказує, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною".

Прем'єр Ірландії, як повідомляється, також оголосить про новий пакет фінансування обсягом 36 мільйонів євро від Irish Aid для партнерських організацій.

Завдяки останньому оголошенню про фінансування загальний рівень фінансування Ірландією України з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року перевищить 380 мільйонів євро, пише видання.

Також зазначається, що Гарріс зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, а також з високопоставленими представниками гуманітарних агенцій, щоб обговорити питання повернення незаконно переміщених українських дітей з росії та білорусі.

Це перший візит Гарріса в Україну з моменту його обрання на посаду у квітні минулого року.