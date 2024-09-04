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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Ирландии прибыл с визитом в Киев для встречи с Зеленским

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4 сентября 2024, 08:59  •  16719 просмотра

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Саймон Харрис прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Они подпишут меморандум о взаимопонимании и обсудят поддержку Украины, а Ирландия объявит о новом пакете помощи в 36 млн евро.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис прибыл с визитом в Киев, сообщает RTE, пишет УНН.  

Детали

«Господин Харрис находится в Киеве для двусторонней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским», - говорится в сообщении.

Указано, что Харрис сначала решил посетить Киевскую область, где в частности, осмотрел многоквартирные дома и детскую площадку, поврежденную бомбардировкой в начале 2022 года.

Как отмечается, Харрис и Зеленский обсудят продолжающуюся войну России против Украины, поддержку Украины ЕС и заявку Украины на присоединение к блоку.

«Господин Харрис и господин Зеленский совместно подпишут меморандум о взаимопонимании относительно нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной. Соглашение... будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право защищаться от незаконного вторжения России», - указано в сообщении.

Соглашение, как отмечается, «согласуется со статусом Ирландии как нейтральной страны и указывает, что любая будущая помощь, предоставленная Украине, будет оставаться нелетальной».

Премьер Ирландии, как сообщается, также объявит о новом пакете финансирования объемом 36 миллионов евро от Irish Aid для партнерских организаций.

Благодаря последнему объявлению о финансировании общий уровень финансирования Ирландией Украины с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года превысит 380 миллионов евро, пишет издание.

Также отмечается, что Харрис встретится с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также с высокопоставленными представителями гуманитарных агентств, чтобы обсудить вопрос возвращения незаконно перемещенных украинских детей из России и Беларуси.

Это первый визит Харриса в Украину с момента его избрания на должность в апреле прошлого года.

Юлия Шрамко

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