Президент Румынии подписал закон о передаче Украине ЗРК Patriot

В четверг, 5 августа, президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче Украине одной из систем ЗРК Patriot, принадлежащих его стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на администрацию румынского президента.

Детали

Документ предусматривает, что Румыния безвозмездно передаст Украине одну из систем ЗРК Patriot, которую заказала для собственных нужд. Речь идет о передаче одной из семи закупленных у США систем в самой современной конфигурации 3+.

Вместе с тем, в законе указано, что Минобороны Румынии должно принять необходимые меры для восстановления возможностей противовоздушной обороны с наземным базированием.

Румыния ожидает, что союзники обеспечат ей замену комплекса, который Бухарест передал Украине.

Дополнение

В издании Digi24 указывают, что Румыния направит США письма-предложения и согласования по замене подаренной батареи.

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