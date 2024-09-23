Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о поставке Украине радарной системы к комплексу Patriot и что "очень скоро" планируют поставить три пусковые установки. Об этом он сказал в интервью Delfi, пишет УНН.

Детали

"Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки", - сказал Брекельманс, комментируя поставки Украине Patriot.

По его словам, "мы также пытаемся найти другие элементы, необходимые для укомплектования системы". "И есть несколько стран, которые также очень хотят помочь Украине. Они делают все возможное. Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему. И это зависит от других стран, хотят ли они быть открытыми", - добавил он.

"Причина, по которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать россию. А если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать россию. Я думаю, что мы должны быть очень креативными и делать все возможное, чтобы предоставить как можно больше информации. Но, конечно, нам всегда нужно балансировать между этим и тем фактом, что нам также необходимо защищать свое воздушное пространство, и для этого нам тоже нужны системы Patriot", - указал Брекельманс.

На уточнение, как продолжаются переговоры с другими союзниками по этому вопросу, министр обороны Нидерландов отметил, что "мы все еще обсуждаем это". "Но я, конечно, не хочу делать заявления слишком рано, потому что только тогда, когда это будет, когда это будет окончательно, вы узнаете. И на данный момент я знаю, что многие страны все еще очень креативно подходят к вопросу о том, что они могут поставить, может быть, другие системы ПВО, не только Patriot, потому что вы также можете поставить NASAMS или что-то еще. Но на данный момент я не могу сделать никаких конкретных заявлений", - указал он.

На вопрос о поставленных и запланированных к поставке F-16 в этом году или возможно позже и о подготовке пилотов Брекельманс отметил: "Мы сказали, что поставим Украине 24 самолета F-16. Я не буду говорить, когда именно, потому что, если я это сделаю, то россия также будет знать, сколько F-16 находится в Украине, а мы не хотим сообщать им об этом".

"Мы поставили 18 F-16 в Румынию, в Европейский учебный центр, где сейчас проходят подготовку и украинские пилоты. На прошлой неделе первый украинский пилот начал там обучение, и, конечно, мы будем обучать пилотов там, и это очень важно, потому что существует нехватка квалифицированных пилотов, украинских пилотов, которые могут летать на F-16. Конечно, мы постоянно ищем других пилотов, которые могут получить квалификацию, а также молодых пилотов, которые только что пришли из школы и готовы пройти обучение на пилота. Так что это число тоже постоянно меняется. Но совершенно ясно, что нужно готовить больше пилотов. Поэтому мы очень усердно работаем над этим, чтобы убедиться, что их число будет расти", - указал министр обороны Нидерландов.

Нидерланды не смогут передать Украине систему Patriot - СМИ