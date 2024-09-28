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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды попрощались с F-16: Истребители, служившие 45 лет, передаются Украине

Нидерланды попрощались с F-16: Истребители, служившие 45 лет, передаются Украине

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 02:22  •  4495 просмотра

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Нидерланды официально попрощались с F-16 после 45 лет службы. Последние 14 истребителей будут переданы Украине, а 18 используются для подготовки украинских пилотов в Румынии.

Нидерланды передадут Украине F-16, с которыми попрощались во время последнего символического полета над страной. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов, передает УНН.

Детали

Министерство обороны Нидерландов официально попрощалось с F-16 Fighting Falcon, которые в течение 45 лет доказывали свою эффективность в военных операциях. Первый из 213 истребителей прибыл на авиабазу Леуварден 6 июня 1979 года, заменив старые F-104 Starfighter.

На протяжении своей службы, F-16 участвовали в многочисленных международных миссиях, в частности, в операциях НАТО в бывшей Югославии в 1993 году, а также в военных кампаниях в Афганистане, Ливии и Иордании. Истребители неоднократно выполняли важные задачи в условиях боевых действий, демонстрируя высокое мастерство и профессионализм.

Во время торжественной церемонии над Нидерландами пролетели восемь последних самолетов, символизируя окончание эры F-16 в Нидерландах. Однако их история еще не завершилась. Из 14 не проданных или списанных самолетов, которые остались, 18 сейчас находятся в Румынии, где готовят пилотов не только румынских, но и украинских.

Нидерланды также решили подарить Украине последние F-16, что подчеркивает их поддержку в борьбе с российской агрессией.

Нидерланды выделили более 200 миллионов евро на восстановление критической инфраструктуры Украины24 сентября 2024, 10:12 • 38302 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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