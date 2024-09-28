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Нідерланди попрощалися з F-16: Винищувачі, що служили 45 років, передаються Україні

Нідерланди попрощалися з F-16: Винищувачі, що служили 45 років, передаються Україні

Київ • УНН

 • 69254 перегляди

Нідерланди офіційно попрощалися з F-16 після 45 років служби. Останні 14 винищувачів будуть передані Україні, а 18 використовуються для підготовки українських пілотів у Румунії.

Нідерланди передадуть Україні F-16, з якими попрощалися під час останнього символічного польоту над країною. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони Нідерландів офіційно попрощалося з F-16 Fighting Falcon, які протягом 45 років доводили свою ефективність у військових операціях. Перший з 213 винищувачів прибув на авіабазу Леуварден 6 червня 1979 року, замінивши старі F-104 Starfighter.

Протягом своєї служби, F-16 брали участь у численних міжнародних місіях, зокрема, в операціях НАТО в колишній Югославії у 1993 році, а також у військових кампаніях в Афганістані, Лівії та Йорданії. Винищувачі неодноразово виконували важливі завдання в умовах бойових дій, демонструючи високу майстерність і професіоналізм.

Під час урочистої церемонії над Нідерландами пролетіли вісім останніх літаків, символізуючи закінчення ери F-16 в Нідерландах. Проте їхня історія ще не завершилася. З 14 не проданих або списаних літаків, які залишилися, 18 зараз перебувають у Румунії, де готують пілотів не лише румунських, а й українських.

Нідерланди також вирішили подарувати Україні останні F-16, що підкреслює їхню підтримку у боротьбі з російською агресією.

Нідерланди виділили понад 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України24.09.24, 13:12 • 38975 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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