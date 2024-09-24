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Нідерланди виділили понад 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України

Нідерланди виділили понад 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України

Київ • УНН

 • 38975 перегляди

Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та гуманітарну допомогу, а також 45 млн євро - до Фонду підтримки енергетики України.

Нідерланди виділили на відновлення критично важливої ​​інфраструктури та гуманітарну допомогу новий пакет допомоги у 210 мільйонів євро. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, передає УНН.

Деталі

У Нью-Йорку Велдкамп провів зустріч з колегами з країн G7 та українським колегою Андрієм Сибігою з результатами якої оголосив про новий пакет допомоги для України.

Нідерланди оголосили про новий € пакет підтримки вартістю 209,5 мільйонів, спрямований на відновлення критично важливої ​​інфраструктури - включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги

 - розповів глава МЗС Нідердандів. 

Окрім цього, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.

Партнери вже виділили на відновлення енергетики України понад 4 мільярди доларів - Блінкен 23.09.24, 19:58 • 34741 перегляд

Нагадаємо

Данія надасть 16 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками. Підтримка здійснюватиметься у співпраці з ПРООН, Енергетичним співтовариством та іншими організаціями.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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