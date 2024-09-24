Нідерланди виділили понад 200 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури України
Київ • УНН
Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні на 209,5 млн євро. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури та гуманітарну допомогу, а також 45 млн євро - до Фонду підтримки енергетики України.
Нідерланди виділили на відновлення критично важливої інфраструктури та гуманітарну допомогу новий пакет допомоги у 210 мільйонів євро. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, передає УНН.
Деталі
У Нью-Йорку Велдкамп провів зустріч з колегами з країн G7 та українським колегою Андрієм Сибігою з результатами якої оголосив про новий пакет допомоги для України.
Нідерланди оголосили про новий € пакет підтримки вартістю 209,5 мільйонів, спрямований на відновлення критично важливої інфраструктури - включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги
Окрім цього, Нідерланди внесуть 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватимуть постачання необхідного обладнання.
Партнери вже виділили на відновлення енергетики України понад 4 мільярди доларів - Блінкен 23.09.24, 19:58 • 34741 перегляд
Нагадаємо
Данія надасть 16 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками. Підтримка здійснюватиметься у співпраці з ПРООН, Енергетичним співтовариством та іншими організаціями.