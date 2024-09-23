Данія виділяє 16 млн євро на відновлення енергетики України

Данія виділяє близько 16 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, що постраждала від постійних атак рф. Про це заявив данський міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Ларс Аагаард, передає УНН.

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У Данії відзначили, що після того, як росія почала цілеспрямовані атаки на енерго- та теплопостачання України, приблизно 80 відсотків української енергетичної інфраструктури, за винятком атомних електростанцій, було зруйновано.

Через атаки рф на цивільну та критичну інфраструктуру розслідується понад 2300 проваджень

Влітку атаки призвели до відключень електроенергії до 20 годин на добу.

Путінська армія не лише порушує кордони України, Росія порушує правила ведення війни масованими атаками на українську систему електропостачання та опалення. Зараз зима не за горами, і багато українських домівок залишаться без тепла та світла. (...) Ми повинні зробити все можливе, щоб українська енергосистема була максимально сильною