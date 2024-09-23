Данія виділяє 16 млн євро на відновлення енергетики України
Київ • УНН
Данія надасть 16 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками. Підтримка здійснюватиметься у співпраці з ПРООН, Енергетичним співтовариством та іншими організаціями.
Данія виділяє близько 16 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, що постраждала від постійних атак рф. Про це заявив данський міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Ларс Аагаард, передає УНН.
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У Данії відзначили, що після того, як росія почала цілеспрямовані атаки на енерго- та теплопостачання України, приблизно 80 відсотків української енергетичної інфраструктури, за винятком атомних електростанцій, було зруйновано.
Через атаки рф на цивільну та критичну інфраструктуру розслідується понад 2300 проваджень18.09.24, 14:50 • 13568 переглядiв
Влітку атаки призвели до відключень електроенергії до 20 годин на добу.
Путінська армія не лише порушує кордони України, Росія порушує правила ведення війни масованими атаками на українську систему електропостачання та опалення. Зараз зима не за горами, і багато українських домівок залишаться без тепла та світла. (...) Ми повинні зробити все можливе, щоб українська енергосистема була максимально сильною
Зазначається, що Данія виділяє 130 мільйонів данських крон (близько 16 мільйонів євро - ред.) на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Підтримка здійснюється у співпраці з ПРООН, Енергетичним співтовариством, Данською радою у справах біженців та Данським Червоним Хрестом.
Нагадаємо
В Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що взимку нестача електроенергії в Україні може сягнути шести гігаватів. У зв'язку з цим майбутня зима буде найсерйознішим випробуванням для України з моменту повномасштабного вторгнення