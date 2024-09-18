Через атаки рф на цивільну та критичну інфраструктуру розслідується понад 2300 проваджень
Київ • УНН
Слідчі органів безпеки ведуть розслідування 2389 кримінальних проваджень щодо ворожих обстрілів цивільної та критичної інфраструктури. Понад 360 справ стосуються атак на українські лікарні, включаючи обстріл "Охматдиту".
Слідчі Служби безпеки України проводять досудове розслідування у 2389 кримінальних провадженнях щодо обстрілів цивільної та критичної інфраструктури, здійснених збройними силами російської федерації. Про це заявив заступник голови СБУ Сергій Наумюк на конференції United for Justice: Accountability for the Attacks against Civilian Objects – Об’єднані заради справедливості, пише УНН.
За фактами вчинення збройними силами рф обстрілів об'єктів цивільної та критичної інфраструктури слідчими здійснюється досудове розслідування у 2389 кримінальних провадженнях
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у понад 360 кримінальних провадженнях досліджуються обставини вчинення цілеспрямованих атак зс рф на українські лікарні. Міжнародне гуманітарне право категорично забороняє будь-які напади на медичні заклади, які є об’єктами цивільної інфраструктури.
"Найбільш зухвалим та резонансним злочином можна назвати ракетний обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року, в результаті якого загинули 2 людини, серед яких – дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб, зокрема 9 дітей, отримали поранення. За даним фактом Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора проводить досудове розслідування", - ідеться у повідомленні.
У межах розслідування повідомлено про підозру тодішньому командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил російської федерації, причетному до організації атаки на дитячу лікарню.
Командувачу впс рф повідомили про підозру в організації удару по "Охматдиту"10.09.24, 13:47 • 21054 перегляди