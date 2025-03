Через атаки рф на цивільну та критичну інфраструктуру розслідується понад 2300 проваджень

Слідчі Служби безпеки України проводять досудове розслідування у 2389 кримінальних провадженнях щодо обстрілів цивільної та критичної інфраструктури, здійснених збройними силами російської федерації. Про це заявив заступник голови СБУ Сергій Наумюк на конференції United for Justice: Accountability for the Attacks against Civilian Objects – Об’єднані заради справедливості, пише УНН.

За фактами вчинення збройними силами рф обстрілів об'єктів цивільної та критичної інфраструктури слідчими здійснюється досудове розслідування у 2389 кримінальних провадженнях - сказав Наумюк.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у понад 360 кримінальних провадженнях досліджуються обставини вчинення цілеспрямованих атак зс рф на українські лікарні. Міжнародне гуманітарне право категорично забороняє будь-які напади на медичні заклади, які є об’єктами цивільної інфраструктури.

"Найбільш зухвалим та резонансним злочином можна назвати ракетний обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року, в результаті якого загинули 2 людини, серед яких – дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб, зокрема 9 дітей, отримали поранення. За даним фактом Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора проводить досудове розслідування", - ідеться у повідомленні.

У межах розслідування повідомлено про підозру тодішньому командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил російської федерації, причетному до організації атаки на дитячу лікарню.

Командувачу впс рф повідомили про підозру в організації удару по "Охматдиту"