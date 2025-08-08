Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
Київ • УНН
Дізнайтеся п'ять способів приготування омлету: класичний французький, з овочами, сиром, травами та грибами. Кожен рецепт пропонує унікальні інгредієнти та техніки для ідеального сніданку.
Омлет є популярним сніданком (і не тільки сніданком) у багатьох країнах світу. Його легко готувати і, головне, завжди є простір для фантазії під час приготування. І сьогодні УНН розповість про п'ять способів приготувати омлет по справжньому смачно і ситно.
Класичний французький омлет
Інгредієнти
- 2–3 яйця;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- сіль, перець.
Приготування
- Збити яйця виделкою до однорідності.
- Розігріти пательню з маслом на середньому вогні.
- Влити яйця, смажити, обережно помішуючи.
- Одразу як омлет почне схоплюватися — згорнути рулетом або скласти навпіл.
Особливістю цього омлету є те, що він м’який, без скоринки, ніжний. Так його готують у Франції.
Омлет з овочами
Інгредієнти
- 2 яйця;
- броколі, солодкий перець, помідори чері, кабачок;
- сіль, трави;
- олія для смаження.
Приготування
- Овочі трохи обсмажити або припустити на сковороді.
- Залити збитими яйцями.
- Готувати під кришкою на повільному вогні 5–6 хв.
Радимо додати трохи тертого сиру зверху — вийде ще ситніше.
Омлет із сиром
Інгредієнти
- 2 яйця;
- 50 г сиру (твердого, фети або моцарели);
- щіпка сушеного часнику або паприки;
- олія.
Приготування
- Обсмажити яйця, додати натертий сир зверху.
- Під кришкою розплавиться — подати як відкритий омлет або скласти навпіл.
Якщо додати до цього омлету ще і шинку – це буде чуждове рішення для тих, хто любить поїсти ситніше.
Зелений омлет із травами
Інгредієнти
- 2 яйця;
- кріп, петрушка, шпинат, базилік;є
- ложка молока (опційно).
Приготування
- Подрібнити зелень, додати до яєць;
- Збити, посолити;
- Смажити на сухій пательні або на невеликій кількості олії.
Такий омлет добре очищає організм, легко засвоюється і багатий на залізо.
Омлет із грибами
Інгредієнти
- яйця (2–3 шт);
- 100 г печериць або інших грибів;
- цибуля, олія;
- сіль, перець.
Приготування
- Гриби та цибулю обсмажити до золотистого кольору;
- Додати збиті яйця;
- Готувати на середньому вогні до готовності.
Вдалим рішенням ще може бути така комбінація: поєднання з тостом з житнього хліба або салатом.
