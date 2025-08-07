$41.610.07
Ексклюзив
11:55 • 11552 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 37767 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 54061 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 51225 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 33993 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 39967 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 53687 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55081 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119233 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 69279 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу

Київ • УНН

 • 27776 перегляди

УНН розкриває п'ять унікальних рецептів бутербродів з різних куточків світу. Дізнайтеся, як приготувати мексиканський памбазо, близькосхідну шаурму, французький пан багнат, британський сендвіч з огірком та аргентинський чоріпан.

Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу

Здавалося б, що може бути незвичайного у бутерброді. Поклав ковбасу чи сир на хліб і готово. Проте навіть ця звичайна, на перший погляд, страва має свої особливості в різних куточках світу. Сьогодні УНН поділиться п’ятьма рецептами бутербродів, які стануть хорошим перекусом або в офісі під час обідньої перерви, або ж за грою в настільні ігри в компанії друзів.

Памбазо (Мексика)

Це мексиканська закуска з булки, яку розрізають навпіл і занурюють у гострий соус з перцю та часнику. Після цього основу для бутерброда обсмажують з обох боків до рум'яної скоринки. У середину кладуть смажену картоплю, сир, смужки авокадо, куряче м'ясо або ковбасу. Окрім того, можна додати листя салату, петрушку, томати.

Характерною рисою цього бутерброда є червоний колір булки, який набуває такого кольору, коли його занурюють у томатно-часниковий соус.

Шаурма (Близький Схід)

Хоч цю популярну страву називають "вуличною", вона готується швидко і легко готується у домашніх умовах.

Існує багато варіацій цієї популярної вуличної їжі, її основою є м'ясо зі спеціями на грилі (зазвичай курка, баранина або яловичина). При цьому суть приготування лишається одна — в тонкий лаваш загортають обсмажене м'ясо, соус та салат зі свіжих овочів.

Пан Багнат (Франція)

Це сендвіч, який був вигаданий в Ніцці. Це розрізаний навпіл (але не повністю) хліб у який викладаються шари сирих овочів, анчоусів, оливок, нарізаних зварених яєць, шматочків тунця.

Зверху це все щедро поливається оливковою олією, а також приправляється сіллю та перцем.

Сендвіч з огірком (Велика Британія)

Бутерброди з огірками є традиційним англійським продуктом "післяобіднього чаю". Для їх приготування береться дуже м'який білий хліб без скоринки. Зверху закуску змащують вершковим маслом, посипають перцем та викладають тонко порізані огірки. Також це все посипається свіжою зеленню (кріп, петрушка тощо).

Важливо пам’ятати, і це вкрай принциповий момент, що бутерброд має бути нарізаний на трикутники.

Чоріпан (Аргентина)

Вважається, що раніше цей бутерброд вживали лише гаучо (аргентинська варіація ковбоїв), але сьогодні це повсякденний та ситний сендвіч, який можна знайти у вуличних магазинах, на футбольних іграх і в ресторанах по всій Латинській Америці.

Зазвичай, Чоріпан готується на грилі. Простими словами — це сендвіч з ковбасками та різноманітними приправами у хрусткій булочці.

Як не проґавити сезон кукурудзи: топ-5 неймовірно смачних рецептів30.07.25, 16:34 • 6080 переглядiв

Павло Зінченко

