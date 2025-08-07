Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу

Здавалося б, що може бути незвичайного у бутерброді. Поклав ковбасу чи сир на хліб і готово. Проте навіть ця звичайна, на перший погляд, страва має свої особливості в різних куточках світу. Сьогодні УНН поділиться п’ятьма рецептами бутербродів, які стануть хорошим перекусом або в офісі під час обідньої перерви, або ж за грою в настільні ігри в компанії друзів.

Памбазо (Мексика)

Це мексиканська закуска з булки, яку розрізають навпіл і занурюють у гострий соус з перцю та часнику. Після цього основу для бутерброда обсмажують з обох боків до рум'яної скоринки. У середину кладуть смажену картоплю, сир, смужки авокадо, куряче м'ясо або ковбасу. Окрім того, можна додати листя салату, петрушку, томати.

Характерною рисою цього бутерброда є червоний колір булки, який набуває такого кольору, коли його занурюють у томатно-часниковий соус.

Шаурма (Близький Схід)

Хоч цю популярну страву називають "вуличною", вона готується швидко і легко готується у домашніх умовах.

Існує багато варіацій цієї популярної вуличної їжі, її основою є м'ясо зі спеціями на грилі (зазвичай курка, баранина або яловичина). При цьому суть приготування лишається одна — в тонкий лаваш загортають обсмажене м'ясо, соус та салат зі свіжих овочів.

Пан Багнат (Франція)

Це сендвіч, який був вигаданий в Ніцці. Це розрізаний навпіл (але не повністю) хліб у який викладаються шари сирих овочів, анчоусів, оливок, нарізаних зварених яєць, шматочків тунця.

Зверху це все щедро поливається оливковою олією, а також приправляється сіллю та перцем.

Сендвіч з огірком (Велика Британія)

Бутерброди з огірками є традиційним англійським продуктом "післяобіднього чаю". Для їх приготування береться дуже м'який білий хліб без скоринки. Зверху закуску змащують вершковим маслом, посипають перцем та викладають тонко порізані огірки. Також це все посипається свіжою зеленню (кріп, петрушка тощо).

Важливо пам’ятати, і це вкрай принциповий момент, що бутерброд має бути нарізаний на трикутники.

Чоріпан (Аргентина)

Вважається, що раніше цей бутерброд вживали лише гаучо (аргентинська варіація ковбоїв), але сьогодні це повсякденний та ситний сендвіч, який можна знайти у вуличних магазинах, на футбольних іграх і в ресторанах по всій Латинській Америці.

Зазвичай, Чоріпан готується на грилі. Простими словами — це сендвіч з ковбасками та різноманітними приправами у хрусткій булочці.

