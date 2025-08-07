$41.610.07
Эксклюзив
11:55
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
Шпион в рядах армии США: военный передавал РФ секретные данные о танке Abrams 7 августа, 02:10
Германия сокращает выплаты украинским беженцам 7 августа, 03:09
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указов 7 августа, 05:55
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поезда 08:55
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира 11:02
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира 11:02
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Франция
Донецкая область
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм 6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ 6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ 6 августа, 05:58
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день" 4 августа, 15:58
Ракетная система С-300
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Фокс Ньюс

Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира

Киев • УНН

 • 21171 просмотра

УНН раскрывает пять уникальных рецептов бутербродов из разных уголков мира. Узнайте, как приготовить мексиканский памбазо, ближневосточную шаурму, французский пан багнат, британский сэндвич с огурцом и аргентинский чорипан.

Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира

Казалось бы, что может быть необычного в бутерброде. Положил колбасу или сыр на хлеб и готово. Однако даже это обычное, на первый взгляд, блюдо имеет свои особенности в разных уголках мира. Сегодня УНН поделится пятью рецептами бутербродов, которые станут хорошим перекусом или в офисе во время обеденного перерыва, или же за игрой в настольные игры в компании друзей.

Памбазо (Мексика)

Это мексиканская закуска из булки, которую разрезают пополам и погружают в острый соус из перца и чеснока. После этого основу для бутерброда обжаривают с обеих сторон до румяной корочки. В середину кладут жареный картофель, сыр, полоски авокадо, куриное мясо или колбасу. Кроме того, можно добавить листья салата, петрушку, томаты.

Характерной чертой этого бутерброда является красный цвет булки, который приобретает такой цвет, когда его погружают в томатно-чесночный соус.

Шаурма (Ближний Восток)

Хотя это популярное блюдо называют "уличным", оно готовится быстро и легко готовится в домашних условиях.

Существует много вариаций этой популярной уличной еды, ее основой является мясо со специями на гриле (обычно курица, баранина или говядина). При этом суть приготовления остается одна — в тонкий лаваш заворачивают обжаренное мясо, соус и салат из свежих овощей.

Пан Багнат (Франция)

Это сэндвич, который был придуман в Ницце. Это разрезанный пополам (но не полностью) хлеб, в который выкладываются слои сырых овощей, анчоусов, оливок, нарезанных сваренных яиц, кусочков тунца.

Сверху это все щедро поливается оливковым маслом, а также приправляется солью и перцем.

Сэндвич с огурцом (Великобритания)

Бутерброды с огурцами являются традиционным английским продуктом "послеобеденного чая". Для их приготовления берется очень мягкий белый хлеб без корочки. Сверху закуску смазывают сливочным маслом, посыпают перцем и выкладывают тонко порезанные огурцы. Также это все посыпается свежей зеленью (укроп, петрушка и т.д.).

Важно помнить, и это крайне принципиальный момент, что бутерброд должен быть нарезан на треугольники.

Чорипан (Аргентина)

Считается, что раньше этот бутерброд употребляли только гаучо (аргентинская вариация ковбоев), но сегодня это повседневный и сытный сэндвич, который можно найти в уличных магазинах, на футбольных играх и в ресторанах по всей Латинской Америке.

Обычно, Чорипан готовится на гриле. Простыми словами — это сэндвич с колбасками и разнообразными приправами в хрустящей булочке.

Павел Зинченко

Аргентина
Мексика
Франция
Великобритания