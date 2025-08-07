Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира

Казалось бы, что может быть необычного в бутерброде. Положил колбасу или сыр на хлеб и готово. Однако даже это обычное, на первый взгляд, блюдо имеет свои особенности в разных уголках мира. Сегодня УНН поделится пятью рецептами бутербродов, которые станут хорошим перекусом или в офисе во время обеденного перерыва, или же за игрой в настольные игры в компании друзей.

Памбазо (Мексика)

Это мексиканская закуска из булки, которую разрезают пополам и погружают в острый соус из перца и чеснока. После этого основу для бутерброда обжаривают с обеих сторон до румяной корочки. В середину кладут жареный картофель, сыр, полоски авокадо, куриное мясо или колбасу. Кроме того, можно добавить листья салата, петрушку, томаты.

Характерной чертой этого бутерброда является красный цвет булки, который приобретает такой цвет, когда его погружают в томатно-чесночный соус.

Шаурма (Ближний Восток)

Хотя это популярное блюдо называют "уличным", оно готовится быстро и легко готовится в домашних условиях.

Существует много вариаций этой популярной уличной еды, ее основой является мясо со специями на гриле (обычно курица, баранина или говядина). При этом суть приготовления остается одна — в тонкий лаваш заворачивают обжаренное мясо, соус и салат из свежих овощей.

Пан Багнат (Франция)

Это сэндвич, который был придуман в Ницце. Это разрезанный пополам (но не полностью) хлеб, в который выкладываются слои сырых овощей, анчоусов, оливок, нарезанных сваренных яиц, кусочков тунца.

Сверху это все щедро поливается оливковым маслом, а также приправляется солью и перцем.

Сэндвич с огурцом (Великобритания)

Бутерброды с огурцами являются традиционным английским продуктом "послеобеденного чая". Для их приготовления берется очень мягкий белый хлеб без корочки. Сверху закуску смазывают сливочным маслом, посыпают перцем и выкладывают тонко порезанные огурцы. Также это все посыпается свежей зеленью (укроп, петрушка и т.д.).

Важно помнить, и это крайне принципиальный момент, что бутерброд должен быть нарезан на треугольники.

Чорипан (Аргентина)

Считается, что раньше этот бутерброд употребляли только гаучо (аргентинская вариация ковбоев), но сегодня это повседневный и сытный сэндвич, который можно найти в уличных магазинах, на футбольных играх и в ресторанах по всей Латинской Америке.

Обычно, Чорипан готовится на гриле. Простыми словами — это сэндвич с колбасками и разнообразными приправами в хрустящей булочке.

