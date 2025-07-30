Как не пропустить сезон кукурузы: топ-5 невероятно вкусных рецептов

$41.710.05
47.750.40
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 3608 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
14:02 • 9044 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
12:26 • 12485 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
09:01 • 27354 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 73738 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 50719 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 123312 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 122936 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 89222 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 107553 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
45%
747мм
Популярные новости
Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктовPhoto1 августа, 06:16 • 89974 просмотра
В результате санкций Росатом больше не может сам строить энергоблоки - ЦПД СНБО1 августа, 06:38 • 38869 просмотра
Скандал вокруг БЭБ: победитель конкурса Цивинский пройдет полиграф10:54 • 32771 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком11:54 • 22212 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде13:00 • 9058 просмотра
публикации
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
14:20 • 3612 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации14:05 • 4400 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
14:02 • 9044 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком11:54 • 22608 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 73742 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Борис Писториус
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде13:00 • 9678 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 51867 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 118565 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 168487 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 226792 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
9К720 Искандер

Как не пропустить сезон кукурузы: топ-5 невероятно вкусных рецептов

Киев • УНН

 • 5093 просмотра

В Украине начался сезон кукурузы, и УНН предлагает пять необычных рецептов. Среди них: вареная кукуруза с добавками, мамалыга, мексиканский элотес, крем-суп и домашний попкорн с креативными топингами.

Как не пропустить сезон кукурузы: топ-5 невероятно вкусных рецептов

В Украине начался долгожданный сезон кукурузы, и уже многие украинцы успели полакомиться традиционным для этого времени вареным початком. Но это не предел, и сегодня УНН рассказывает о топ-5 необычных рецептов, которые заставят даже самого взыскательного гурмана пересмотреть свое отношение к кукурузным блюдам.

Вареная кукуруза с ароматными добавками

Початки варят в подсоленной воде с добавлением сахара. Это делается для того, чтобы усилить естественную сладость. Зерна становятся сочнее и вкуснее. Также добавляют сливочное масло, свежую зелень и специи, вроде паприки или тимьяна. Такое блюдо идеально подходит для пикников или как гарнир. Оно очень популярно на летних застольях в Украине.

Десерты, которые спасут от жары: быстро и вкусно24.07.25, 17:54 • 10550 просмотров

Мамалыга с различными вариациями

Эта каша является классикой украинской кухни. Она готовится из кукурузной муки и может дать много простора для экспериментов. Можно смешать с брынзой, грибами или даже мясом для создания сытного блюда. Добавление небольшого количества оливкового масла во время варки делает текстуру более кремовой, а вкус – богаче. Это особенно ценят в тех уголках нашей Родины, где кукуруза – повседневный продукт.

Элотес – мексиканская уличная звезда

Гриль-кукуруза с майонезом, лаймом и сыром – это невероятная комбинация вкусов, где сладкое встречается с кислым и острым. В Украине ее можно адаптировать, используя местный сыр (например, фету), и добавив свежую зелень. Это блюдо является примером того, как кукуруза может стать центром внимания, и часто становится хитом на вечеринках.

Рецепты освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета14.07.25, 12:36 • 6358 просмотров

Крем-суп из кукурузы

Этот нежный и ароматный суп готовится из свежих или консервированных зерен, с добавлением лука, картофеля и сливок. Для глубины вкуса можно добавить специи, такие как мускатный орех. Это не только вкусно, но и полезно, ведь кукуруза добавляет клетчатку, которая делает блюдо идеальным для холодных дней.

Домашний попкорн с креативными топпингами

Этот способ приготовления превратит обычный перекус во что-то особенное. Нужно обжаривать зерна с маслом и добавлять соль, карамель или даже травы. Это отличный способ экспериментировать. Например, смешать с лапшой для азиатского акцента, что добавляет особой текстуры.

Быстрые и питательные перекусы: топ-5 способов утолить голод здесь и сейчас04.07.25, 16:53 • 3082 просмотра

Павел Зинченко

ЛайфхакКулинар
Украина