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Як не проґавити сезон кукурудзи: топ-5 неймовірно смачних рецептів

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

В Україні розпочався сезон кукурудзи, і УНН пропонує п'ять незвичайних рецептів. Серед них: варена кукурудза з добавками, мамалига, мексиканський елотес, крем-суп та домашній попкорн з креативними топінгами.

Як не проґавити сезон кукурудзи: топ-5 неймовірно смачних рецептів

В Україні розпочався довгоочікуваний сезон кукурудзи і вже багато українців встигли поласувати традиційним для цієї пори вареним качанчиком. Але це не межа і сьогодні УНН розповідає про топ-5 незвичайних рецептів, які змусять навіть найвибагливішого гурмана переглянути своє ставлення до кукурудзяних страв.

Варена кукурудза з ароматними добавками

Качани варять у підсоленій воді з додаванням цукру. Це робиться для того, щоб підсили природню солодкість. Зерна стають соковитішими і смачнішими. Також додають вершкове масло, свіжу зелень та спеції, на кшталт паприки або чебрецю. Така страва ідеально підходить для пікніків або як гарнір. Вона дуже популярна на літніх застіллях в Україні.

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Мамалига з різними варіаціями

Ця каша є класикою української кухні. Вона готується з кукурудзяного борошна і може дати багато простору для експериментів. Можна змішати з бринзою, грибами чи навіть м’ясом для створення ситної страви. Додавання невеликої кількості оливкової олії під час варіння робить текстуру кремовішою, а смак – багатшим. Це особливо цінують в тих куточках нашої Батьківщини, де кукурудза – повсякденний продукт.

Елотес – мексиканська вулична зірка

Грильована кукурудза з майонезом, лаймом і сиром – це неймовірна комбінація смаків, де солодке зустрічається з кислим і гострим. В Україні її можна адаптувати, використовуючи місцевий сир (наприклад, фету), і додавши свіжу зелень. Ця страва є прикладом того, як кукурудза може стати центром уваги, і часто стає хітом на вечірках.

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Крем-суп з кукурудзи

Цей ніжний і ароматний суп готується зі свіжих або консервованих зерен, з додаванням цибулі, картоплі та вершків. Для глибини смаку можна додати спеції, такі як мускатний горіх. Це не лише смачно, а й корисно, адже кукурудза додає клітковину, яка робить страву ідеальною для холодних днів.

Домашній попкорн з креативними топінгами

Це спосіб приготування перетворіть звичайний перекус на щось особливе. Треба обсмажувати зерна з маслом і додавати сіль, карамель чи навіть трави. Це чудовий спосіб експериментувати. Наприклад, змішати з локшиною для азійського акценту, що додає особливої текстури.

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Павло Зінченко

ЛайфхакКулінар
Україна