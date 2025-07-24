Десерти, які врятують від спеки: швидко та смачно
Київ • УНН
Представлено три рецепти літніх десертів: йогуртовий десерт з ягодами, шоколадні батончики з фініків та морозиво з банана. Ці десерти готуються швидко, мають мінімум інгредієнтів та є корисною альтернативою традиційним солодощам.
Коли на вулиці +30 і хочеться чогось смачного, рятують літні десерти. Мінімум інгредієнтів — максимум задоволення. Тож УНН зібрав добірку простих рецептів літніх солодощів, які легкі у приготуванні.
Йогуртовий десерт з ягодами
Корисна альтернатива морозиву, яка чудово виглядає в келихах або баночках.
Інгредієнти:
- Натуральний йогурт — 200 г;
- Мед або сироп агави — 1 ч. ложка;
- Ягоди (полуниця, чорниця, малина, лохина);
- Насіння чіа, горішки або гранола — для хрумкості.
Приготування:
Змішайте йогурт з медом. У ємність викладайте йогурт, ягоди та посипки. За бажанням охолодіть 20–30 хвилин у холодильнику перед подачею.
Порада: можна використовувати грецький йогурт — десерт буде густішим і більш кремовим.
Шоколадні батончики з фініків (без цукру)
Як "Снікерс", тільки корисніший.
Інгредієнти:
- Фініки без кісточок — 1 склянка
- Арахіс (або інші горіхи) — 1/2 склянки
- Какао — 1 ст. ложка
- Кокосова олія (за бажанням) — 1 ч. ложка
Приготування:
Подрібніть усе в блендері до липкої маси. Сформуйте батончики або кульки. Охолодіть у морозилці 15–20 хв.
Порада: Батончики можна полити розтопленим чорним шоколадом зверху - буде особливо смачно.
Морозиво з банана (без цукру та вершків)
Всього один інгредієнт, але результат вражає!
Інгредієнти:
- Стиглий банан — 2 шт.
Приготування:
Наріжте банани скибочками й заморозьте. Потім збийте в блендері до кремової консистенції. Можна додати какао, арахісову пасту або корицю для смаку.
Порада: зберігайте в морозилці бананову "основу" — і у вас завжди буде заготовка для швидкого десерту.
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17.07.25, 16:10 • 245863 перегляди