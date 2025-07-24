Десерти, які врятують від спеки: швидко та смачно

Коли на вулиці +30 і хочеться чогось смачного, рятують літні десерти. Мінімум інгредієнтів — максимум задоволення. Тож УНН зібрав добірку простих рецептів літніх солодощів, які легкі у приготуванні.

Йогуртовий десерт з ягодами

Корисна альтернатива морозиву, яка чудово виглядає в келихах або баночках.

Інгредієнти:

Натуральний йогурт — 200 г;

Мед або сироп агави — 1 ч. ложка;

Ягоди (полуниця, чорниця, малина, лохина);

Насіння чіа, горішки або гранола — для хрумкості.

Приготування:

Змішайте йогурт з медом. У ємність викладайте йогурт, ягоди та посипки. За бажанням охолодіть 20–30 хвилин у холодильнику перед подачею.

Порада: можна використовувати грецький йогурт — десерт буде густішим і більш кремовим.

Шоколадні батончики з фініків (без цукру)

Як "Снікерс", тільки корисніший.

Інгредієнти:

Фініки без кісточок — 1 склянка

Арахіс (або інші горіхи) — 1/2 склянки

Какао — 1 ст. ложка

Кокосова олія (за бажанням) — 1 ч. ложка

Приготування:

Подрібніть усе в блендері до липкої маси. Сформуйте батончики або кульки. Охолодіть у морозилці 15–20 хв.

Порада: Батончики можна полити розтопленим чорним шоколадом зверху - буде особливо смачно.

Морозиво з банана (без цукру та вершків)

Всього один інгредієнт, але результат вражає!

Інгредієнти:

Стиглий банан — 2 шт.

Приготування:

Наріжте банани скибочками й заморозьте. Потім збийте в блендері до кремової консистенції. Можна додати какао, арахісову пасту або корицю для смаку.

Порада: зберігайте в морозилці бананову "основу" — і у вас завжди буде заготовка для швидкого десерту.

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