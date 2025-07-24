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Десерти, які врятують від спеки: швидко та смачно

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Представлено три рецепти літніх десертів: йогуртовий десерт з ягодами, шоколадні батончики з фініків та морозиво з банана. Ці десерти готуються швидко, мають мінімум інгредієнтів та є корисною альтернативою традиційним солодощам.

Десерти, які врятують від спеки: швидко та смачно

Коли на вулиці +30 і хочеться чогось смачного, рятують літні десерти. Мінімум інгредієнтів — максимум задоволення. Тож УНН зібрав добірку простих рецептів літніх солодощів, які легкі у приготуванні. 

Йогуртовий десерт з ягодами

Корисна альтернатива морозиву, яка чудово виглядає в келихах або баночках.

Інгредієнти:

  • Натуральний йогурт — 200 г;
    • Мед або сироп агави — 1 ч. ложка;
      • Ягоди (полуниця, чорниця, малина, лохина);
        • Насіння чіа, горішки або гранола — для хрумкості.

          Приготування:

          Змішайте йогурт з медом. У ємність викладайте йогурт, ягоди та посипки. За бажанням охолодіть 20–30 хвилин у холодильнику перед подачею.

          Порада: можна використовувати грецький йогурт — десерт буде густішим і більш кремовим.

          Шоколадні батончики з фініків (без цукру)

          Як "Снікерс", тільки корисніший.

          Інгредієнти:

          • Фініки без кісточок — 1 склянка
            • Арахіс (або інші горіхи) — 1/2 склянки
              • Какао — 1 ст. ложка
                • Кокосова олія (за бажанням) — 1 ч. ложка

                  Приготування:

                  Подрібніть усе в блендері до липкої маси. Сформуйте батончики або кульки. Охолодіть у морозилці 15–20 хв. 

                  Порада: Батончики можна полити розтопленим чорним шоколадом зверху - буде особливо смачно.

                  Морозиво з банана (без цукру та вершків)

                  Всього один інгредієнт, але результат вражає! 

                  Інгредієнти:

                  • Стиглий банан — 2 шт.

                    Приготування:

                    Наріжте банани скибочками й заморозьте. Потім збийте в блендері до кремової консистенції. Можна додати какао, арахісову пасту або корицю для смаку.

                    Порада: зберігайте в морозилці бананову "основу" — і у вас завжди буде заготовка для швидкого десерту.

                    Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома17.07.25, 16:10 • 245863 перегляди

                    Лілія Подоляк

                    Лілія Подоляк

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