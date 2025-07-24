Десерты, которые спасут от жары: быстро и вкусно

Когда на улице +30 и хочется чего-то вкусного, спасают летние десерты. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия. Поэтому УНН собрал подборку простых рецептов летних сладостей, которые легки в приготовлении.

Йогуртовый десерт с ягодами

Полезная альтернатива мороженому, которая прекрасно смотрится в бокалах или баночках.

Ингредиенты:

Натуральный йогурт — 200 г;

Мед или сироп агавы — 1 ч. ложка;

Ягоды (клубника, черника, малина, голубика);

Семена чиа, орешки или гранола — для хрусткости.

Приготовление:

Смешайте йогурт с медом. В емкость выкладывайте йогурт, ягоды и посыпки. По желанию охладите 20–30 минут в холодильнике перед подачей.

Совет: можно использовать греческий йогурт — десерт будет гуще и более кремовым.

Шоколадные батончики из фиников (без сахара)

Как "Сникерс", только полезнее.

Ингредиенты:

Финики без косточек — 1 стакан

Арахис (или другие орехи) — 1/2 стакана

Какао — 1 ст. ложка

Кокосовое масло (по желанию) — 1 ч. ложка

Приготовление:

Измельчите все в блендере до липкой массы. Сформируйте батончики или шарики. Охладите в морозилке 15–20 мин.

Совет: Батончики можно полить растопленным черным шоколадом сверху - будет особенно вкусно.

Мороженое из банана (без сахара и сливок)

Всего один ингредиент, но результат впечатляет!

Ингредиенты:

Спелый банан — 2 шт.

Приготовление:

Нарежьте бананы ломтиками и заморозьте. Затем взбейте в блендере до кремовой консистенции. Можно добавить какао, арахисовую пасту или корицу для вкуса.

Совет: храните в морозилке банановую "основу" — и у вас всегда будет заготовка для быстрого десерта.

Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома