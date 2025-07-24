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Десерты, которые спасут от жары: быстро и вкусно

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Представлены три рецепта летних десертов: йогуртовый десерт с ягодами, шоколадные батончики из фиников и мороженое из банана. Эти десерты готовятся быстро, имеют минимум ингредиентов и являются полезной альтернативой традиционным сладостям.

Десерты, которые спасут от жары: быстро и вкусно

Когда на улице +30 и хочется чего-то вкусного, спасают летние десерты. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия. Поэтому УНН собрал подборку простых рецептов летних сладостей, которые легки в приготовлении.

Йогуртовый десерт с ягодами

Полезная альтернатива мороженому, которая прекрасно смотрится в бокалах или баночках.

Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт — 200 г;
    • Мед или сироп агавы — 1 ч. ложка;
      • Ягоды (клубника, черника, малина, голубика);
        • Семена чиа, орешки или гранола — для хрусткости.

          Приготовление:

          Смешайте йогурт с медом. В емкость выкладывайте йогурт, ягоды и посыпки. По желанию охладите 20–30 минут в холодильнике перед подачей.

          Совет: можно использовать греческий йогурт — десерт будет гуще и более кремовым.

          Шоколадные батончики из фиников (без сахара)

          Как "Сникерс", только полезнее.

          Ингредиенты:

          • Финики без косточек — 1 стакан
            • Арахис (или другие орехи) — 1/2 стакана
              • Какао — 1 ст. ложка
                • Кокосовое масло (по желанию) — 1 ч. ложка

                  Приготовление:

                  Измельчите все в блендере до липкой массы. Сформируйте батончики или шарики. Охладите в морозилке 15–20 мин.

                  Совет: Батончики можно полить растопленным черным шоколадом сверху - будет особенно вкусно.

                  Мороженое из банана (без сахара и сливок)

                  Всего один ингредиент, но результат впечатляет!

                  Ингредиенты:

                  • Спелый банан — 2 шт.

                    Приготовление:

                    Нарежьте бананы ломтиками и заморозьте. Затем взбейте в блендере до кремовой консистенции. Можно добавить какао, арахисовую пасту или корицу для вкуса.

                    Совет: храните в морозилке банановую "основу" — и у вас всегда будет заготовка для быстрого десерта.

                    Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17.07.25, 16:10 • 245856 просмотров

                    Лилия Подоляк

                    Лилия Подоляк

                    ЛайфхакКулинар
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