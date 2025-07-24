Десерты, которые спасут от жары: быстро и вкусно
Киев • УНН
Представлены три рецепта летних десертов: йогуртовый десерт с ягодами, шоколадные батончики из фиников и мороженое из банана. Эти десерты готовятся быстро, имеют минимум ингредиентов и являются полезной альтернативой традиционным сладостям.
Когда на улице +30 и хочется чего-то вкусного, спасают летние десерты. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия. Поэтому УНН собрал подборку простых рецептов летних сладостей, которые легки в приготовлении.
Йогуртовый десерт с ягодами
Полезная альтернатива мороженому, которая прекрасно смотрится в бокалах или баночках.
Ингредиенты:
- Натуральный йогурт — 200 г;
- Мед или сироп агавы — 1 ч. ложка;
- Ягоды (клубника, черника, малина, голубика);
- Семена чиа, орешки или гранола — для хрусткости.
Приготовление:
Смешайте йогурт с медом. В емкость выкладывайте йогурт, ягоды и посыпки. По желанию охладите 20–30 минут в холодильнике перед подачей.
Совет: можно использовать греческий йогурт — десерт будет гуще и более кремовым.
Шоколадные батончики из фиников (без сахара)
Как "Сникерс", только полезнее.
Ингредиенты:
- Финики без косточек — 1 стакан
- Арахис (или другие орехи) — 1/2 стакана
- Какао — 1 ст. ложка
- Кокосовое масло (по желанию) — 1 ч. ложка
Приготовление:
Измельчите все в блендере до липкой массы. Сформируйте батончики или шарики. Охладите в морозилке 15–20 мин.
Совет: Батончики можно полить растопленным черным шоколадом сверху - будет особенно вкусно.
Мороженое из банана (без сахара и сливок)
Всего один ингредиент, но результат впечатляет!
Ингредиенты:
- Спелый банан — 2 шт.
Приготовление:
Нарежьте бананы ломтиками и заморозьте. Затем взбейте в блендере до кремовой консистенции. Можно добавить какао, арахисовую пасту или корицу для вкуса.
Совет: храните в морозилке банановую "основу" — и у вас всегда будет заготовка для быстрого десерта.
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17.07.25, 16:10 • 245856 просмотров