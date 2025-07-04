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Швидкі та поживні перекуси: топ-5 способів вгамувати голод тут і зараз

Київ • УНН

 • 265 перегляди

Дізнайтеся про п'ять варіантів швидких та поживних перекусів, які допоможуть підтримати організм у сучасному ритмі життя. Серед них горіхи, сухофрукти, смузі, рослинні йогурти з гранолою та енергетичні батончики.

Швидкі та поживні перекуси: топ-5 способів вгамувати голод тут і зараз

У ритмі сучасного життя, коли кожна секунда – це зайвий стрес, дуже важливо підтримувати свій організм поживними речовинами. УНН підкаже, чим можна смачно і поживно перекусити, коли часу на нормальний обід нема.

Горіхи

Жменька горішків є повноцінним джерелом корисних жирів, білків і мікроелементів. Вони наповнюють організм необхідними речовинами. Аби не гадати, що приготувати на перекус, просто варто прихопити з собою:

·        мигдаль — багатий на вітамін Е і магній;

·        волоскі горіхи — синтез омега-3 жирної кислоти;

·        насіння чіа — джерело клітковини й антиоксидантів.

Додавання цих чудових і поживних продуктів до раціону — це спосіб піклуватися про себе, не втрачаючи багато часу. Вони завжди під рукою, щоб зарядити енергією і підняти настрій кожної хвилини.

Сушені фрукти та ягоди

Для підтримки енергії на дієті достатньо жмені сушених фруктів або ягід. Це джерело натуральних цукрів і вітамінів, які легко взяти з собою. Сушена журавлина, солодкі родзинки, абрикоси та інжир — чудовий перекус, якщо ви вирішили схуднути. Такий підхід дає можливість насолоджуватися цим солодким смаком без шкоди для фігури. При цьому організм забезпечується усіма необхідними речовинами.

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Смузі

Смузі є смачним, зручним і здоровим перекусом на ходу. Це легко засвоювані джерела енергії, вітамінів і антиоксидантів. До того ж, їх можна приготувати за лічені хвилини. Декілька ідей для експериментів:

·        ягідний заряд — змішати жменю ягід, банан і йогурт;

·        зелений детокс — шпинат, ківі, яблуко і трохи води;

·        тропічний сплеск — манго, ананас і кокосова вода;

·        горіхове смузі — банан, мигдальне молоко і ложка горіхової олії.

Рослинні йогурти з гранолою

Іноді для повноцінного перекусу достатньо пари ложок смачного рослинного йогурту і хрусткої граноли. Пробіотики в йогурті сприяють підтримці здоров’я кишківника, а клітковина в гранолі забезпечує тривале насичення. Такий дієтичний перекус не тільки корисний для травлення, а й додає різноманітності в щоденному харчуванні.

Енергетичні батончики

Енергетичні батончики приходять на допомогу, коли часу на обід зовсім нема. Це компактний і поживний спосіб швидко зарядитися енергією. Приготовані з вівсянки, горіхів і сухофруктів, вони забезпечують організм цінними речовинами, підтримуючи сили протягом усього дня.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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