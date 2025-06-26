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Швидкий і ситний перекус на кожен день: топ-5 незвичайних рецептів хот-догів

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

Цей матеріал пропонує п'ять оригінальних рецептів хот-догів для швидкого перекусу. Він включає класичний американський варіант, азійський, з омлетом, з овочами-гриль та з тунцем.

Швидкий і ситний перекус на кожен день: топ-5 незвичайних рецептів хот-догів

У наші дні люди живуть у дуже швидкому темпі. Всі поспішають вчасно виконати робоче завдання, встигнути у спортзал, забрати дітей з дитсадку, вивчити матеріал, сходити на курси і ще тисячі важливих справ. І щоб ви не лишалися голодними у цьому шаленому ритмі життя, УНН розповість про п’ять рецептів хот догів, які допоможуть вам ніколи не лишатися голодними.

Класичний американський хот-дог

Інгредієнти

  • булка для хот-догів;
    • сосиска;
      • кетчуп;
        • гірчиця;
          • смажена цибуля.

            Приготування

            Підсмажити булку й сосиску, намастити кетчупом та гірчицею. Зверху додати хрумку смажену цибулю.

            Як не крути, класика не набридає. А тепер перейдемо до кількох незвичайних рецепті.

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            Хот-дог по-азійськи

            Інгредієнти

            • булка або рисовий лаваш;
              • сосиска (або курка теріякі);
                • капуста кімчі;
                  • соус чилі;
                    • свіжий огірок.

                      Приготування

                      Поєднайте азійську кислинку кімчі з гострим соусом і білковим компонентом. Разом сосискою або куркою помістіть в булку і насолоджуйтесь.

                      Хот-дог з омлетом (без сосиски)

                      Інгредієнти

                      • булка;
                        • яєчний рулет із зеленню;
                          • томат;
                            • соус йогуртовий або легкий майонез.

                              Приготування

                              Збити яйця з зеленню, приготувати тонкий омлет, згорнути рулетом. Нарізати й викласти в булку з соусом за смаком.

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                              Хот-дог з овочами-гриль

                              Інгредієнти

                              • булка;
                                • кабачок, баклажан, болгарський перець (гриль);
                                  • сир фета або тофу;
                                    • базилік;
                                      • оливкова олія.

                                        Приготування

                                        Овочі обсмажити, викласти у булку разом із сиром. Такий рецепт можна сміливо порадити друзям-вегетаріанцям. До речі, за бажанням можна додати гриби.

                                        Хот-дог з тунцем

                                        Інгредієнти

                                        • консервований тунець;
                                          • варене яйце;
                                            • листя салату;
                                              • булка або хліб із цільного зерна;
                                                • соус на основі йогурту.

                                                  Приготування

                                                  Змішати дрібно порізаного тунця із подрібненим яйцем і соусом. Викласти цю суміш у булку із салатом.

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                                                  Павло Зінченко

                                                  Павло Зінченко

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                                                  Gas TTF
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