Швидкий і ситний перекус на кожен день: топ-5 незвичайних рецептів хот-догів

У наші дні люди живуть у дуже швидкому темпі. Всі поспішають вчасно виконати робоче завдання, встигнути у спортзал, забрати дітей з дитсадку, вивчити матеріал, сходити на курси і ще тисячі важливих справ. І щоб ви не лишалися голодними у цьому шаленому ритмі життя, УНН розповість про п’ять рецептів хот догів, які допоможуть вам ніколи не лишатися голодними.

Класичний американський хот-дог

Інгредієнти

булка для хот-догів;

сосиска;

кетчуп;

гірчиця;

смажена цибуля.

Приготування

Підсмажити булку й сосиску, намастити кетчупом та гірчицею. Зверху додати хрумку смажену цибулю.

Як не крути, класика не набридає. А тепер перейдемо до кількох незвичайних рецепті.

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Хот-дог по-азійськи

Інгредієнти

булка або рисовий лаваш;

сосиска (або курка теріякі);

капуста кімчі;

соус чилі;

свіжий огірок.

Приготування

Поєднайте азійську кислинку кімчі з гострим соусом і білковим компонентом. Разом сосискою або куркою помістіть в булку і насолоджуйтесь.

Хот-дог з омлетом (без сосиски)

Інгредієнти

булка;

яєчний рулет із зеленню;

томат;

соус йогуртовий або легкий майонез.

Приготування

Збити яйця з зеленню, приготувати тонкий омлет, згорнути рулетом. Нарізати й викласти в булку з соусом за смаком.

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Хот-дог з овочами-гриль

Інгредієнти

булка;

кабачок, баклажан, болгарський перець (гриль);

сир фета або тофу;

базилік;

оливкова олія.

Приготування

Овочі обсмажити, викласти у булку разом із сиром. Такий рецепт можна сміливо порадити друзям-вегетаріанцям. До речі, за бажанням можна додати гриби.

Хот-дог з тунцем

Інгредієнти

консервований тунець;

варене яйце;

листя салату;

булка або хліб із цільного зерна;

соус на основі йогурту.

Приготування

Змішати дрібно порізаного тунця із подрібненим яйцем і соусом. Викласти цю суміш у булку із салатом.

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