Швидкий і ситний перекус на кожен день: топ-5 незвичайних рецептів хот-догів
Київ • УНН
Цей матеріал пропонує п'ять оригінальних рецептів хот-догів для швидкого перекусу. Він включає класичний американський варіант, азійський, з омлетом, з овочами-гриль та з тунцем.
У наші дні люди живуть у дуже швидкому темпі. Всі поспішають вчасно виконати робоче завдання, встигнути у спортзал, забрати дітей з дитсадку, вивчити матеріал, сходити на курси і ще тисячі важливих справ. І щоб ви не лишалися голодними у цьому шаленому ритмі життя, УНН розповість про п’ять рецептів хот догів, які допоможуть вам ніколи не лишатися голодними.
Класичний американський хот-дог
Інгредієнти
- булка для хот-догів;
- сосиска;
- кетчуп;
- гірчиця;
- смажена цибуля.
Приготування
Підсмажити булку й сосиску, намастити кетчупом та гірчицею. Зверху додати хрумку смажену цибулю.
Як не крути, класика не набридає. А тепер перейдемо до кількох незвичайних рецепті.
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Хот-дог по-азійськи
Інгредієнти
- булка або рисовий лаваш;
- сосиска (або курка теріякі);
- капуста кімчі;
- соус чилі;
- свіжий огірок.
Приготування
Поєднайте азійську кислинку кімчі з гострим соусом і білковим компонентом. Разом сосискою або куркою помістіть в булку і насолоджуйтесь.
Хот-дог з омлетом (без сосиски)
Інгредієнти
- булка;
- яєчний рулет із зеленню;
- томат;
- соус йогуртовий або легкий майонез.
Приготування
Збити яйця з зеленню, приготувати тонкий омлет, згорнути рулетом. Нарізати й викласти в булку з соусом за смаком.
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Хот-дог з овочами-гриль
Інгредієнти
- булка;
- кабачок, баклажан, болгарський перець (гриль);
- сир фета або тофу;
- базилік;
- оливкова олія.
Приготування
Овочі обсмажити, викласти у булку разом із сиром. Такий рецепт можна сміливо порадити друзям-вегетаріанцям. До речі, за бажанням можна додати гриби.
Хот-дог з тунцем
Інгредієнти
- консервований тунець;
- варене яйце;
- листя салату;
- булка або хліб із цільного зерна;
- соус на основі йогурту.
Приготування
Змішати дрібно порізаного тунця із подрібненим яйцем і соусом. Викласти цю суміш у булку із салатом.
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