Быстрый и сытный перекус на каждый день: топ-5 необычных рецептов хот-догов
Киев • УНН
Этот материал предлагает пять оригинальных рецептов хот-догов для быстрого перекуса. Он включает классический американский вариант, азиатский, с омлетом, с овощами-гриль и с тунцом.
В наши дни люди живут в очень быстром темпе. Все спешат вовремя выполнить рабочее задание, успеть в спортзал, забрать детей из детского сада, выучить материал, сходить на курсы и еще тысячи важных дел. И чтобы вы не оставались голодными в этом бешеном ритме жизни, УНН расскажет о пяти рецептах хот-догов, которые помогут вам никогда не оставаться голодными.
Классический американский хот-дог
Ингредиенты
- булка для хот-догов;
- сосиска;
- кетчуп;
- горчица;
- жареный лук.
Приготовление
Поджарить булку и сосиску, намазать кетчупом и горчицей. Сверху добавить хрустящий жареный лук.
Как ни крути, классика не надоедает. А теперь перейдем к нескольким необычным рецептам.
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Хот-дог по-азиатски
Ингредиенты
- булка или рисовый лаваш;
- сосиска (или курица терияки);
- капуста кимчи;
- соус чили;
- свежий огурец.
Приготовление
Соедините азиатскую кислинку кимчи с острым соусом и белковым компонентом. Вместе с сосиской или курицей поместите в булку и наслаждайтесь.
Хот-дог с омлетом (без сосиски)
Ингредиенты
- булка;
- яичный рулет с зеленью;
- томат;
- соус йогуртовый или легкий майонез.
Приготовление
Взбить яйца с зеленью, приготовить тонкий омлет, свернуть рулетом. Нарезать и выложить в булку с соусом по вкусу.
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Хот-дог с овощами-гриль
Ингредиенты
- булка;
- кабачок, баклажан, болгарский перец (гриль);
- сыр фета или тофу;
- базилик;
- оливковое масло.
Приготовление
Овощи обжарить, выложить в булку вместе с сыром. Такой рецепт можно смело посоветовать друзьям-вегетарианцам. Кстати, по желанию можно добавить грибы.
Хот-дог с тунцом
Ингредиенты
- консервированный тунец;
- вареное яйцо;
- листья салата;
- булка или хлеб из цельного зерна;
- соус на основе йогурта.
Приготовление
Смешать мелко порезанного тунца с измельченным яйцом и соусом. Выложить эту смесь в булку с салатом.
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