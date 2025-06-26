Быстрый и сытный перекус на каждый день: топ-5 необычных рецептов хот-догов

В наши дни люди живут в очень быстром темпе. Все спешат вовремя выполнить рабочее задание, успеть в спортзал, забрать детей из детского сада, выучить материал, сходить на курсы и еще тысячи важных дел. И чтобы вы не оставались голодными в этом бешеном ритме жизни, УНН расскажет о пяти рецептах хот-догов, которые помогут вам никогда не оставаться голодными.

Классический американский хот-дог

Ингредиенты

булка для хот-догов;

сосиска;

кетчуп;

горчица;

жареный лук.

Приготовление

Поджарить булку и сосиску, намазать кетчупом и горчицей. Сверху добавить хрустящий жареный лук.

Как ни крути, классика не надоедает. А теперь перейдем к нескольким необычным рецептам.

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Хот-дог по-азиатски

Ингредиенты

булка или рисовый лаваш;

сосиска (или курица терияки);

капуста кимчи;

соус чили;

свежий огурец.

Приготовление

Соедините азиатскую кислинку кимчи с острым соусом и белковым компонентом. Вместе с сосиской или курицей поместите в булку и наслаждайтесь.

Хот-дог с омлетом (без сосиски)

Ингредиенты

булка;

яичный рулет с зеленью;

томат;

соус йогуртовый или легкий майонез.

Приготовление

Взбить яйца с зеленью, приготовить тонкий омлет, свернуть рулетом. Нарезать и выложить в булку с соусом по вкусу.

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Хот-дог с овощами-гриль

Ингредиенты

булка;

кабачок, баклажан, болгарский перец (гриль);

сыр фета или тофу;

базилик;

оливковое масло.

Приготовление

Овощи обжарить, выложить в булку вместе с сыром. Такой рецепт можно смело посоветовать друзьям-вегетарианцам. Кстати, по желанию можно добавить грибы.

Хот-дог с тунцом

Ингредиенты

консервированный тунец;

вареное яйцо;

листья салата;

булка или хлеб из цельного зерна;

соус на основе йогурта.

Приготовление

Смешать мелко порезанного тунца с измельченным яйцом и соусом. Выложить эту смесь в булку с салатом.

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