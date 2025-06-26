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Быстрый и сытный перекус на каждый день: топ-5 необычных рецептов хот-догов

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Этот материал предлагает пять оригинальных рецептов хот-догов для быстрого перекуса. Он включает классический американский вариант, азиатский, с омлетом, с овощами-гриль и с тунцом.

Быстрый и сытный перекус на каждый день: топ-5 необычных рецептов хот-догов

В наши дни люди живут в очень быстром темпе. Все спешат вовремя выполнить рабочее задание, успеть в спортзал, забрать детей из детского сада, выучить материал, сходить на курсы и еще тысячи важных дел. И чтобы вы не оставались голодными в этом бешеном ритме жизни, УНН расскажет о пяти рецептах хот-догов, которые помогут вам никогда не оставаться голодными.

Классический американский хот-дог

Ингредиенты

  • булка для хот-догов;
    • сосиска;
      • кетчуп;
        • горчица;
          • жареный лук.

            Приготовление

            Поджарить булку и сосиску, намазать кетчупом и горчицей. Сверху добавить хрустящий жареный лук.

            Как ни крути, классика не надоедает. А теперь перейдем к нескольким необычным рецептам.

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            Хот-дог по-азиатски

            Ингредиенты

            • булка или рисовый лаваш;
              • сосиска (или курица терияки);
                • капуста кимчи;
                  • соус чили;
                    • свежий огурец.

                      Приготовление

                      Соедините азиатскую кислинку кимчи с острым соусом и белковым компонентом. Вместе с сосиской или курицей поместите в булку и наслаждайтесь.

                      Хот-дог с омлетом (без сосиски)

                      Ингредиенты

                      • булка;
                        • яичный рулет с зеленью;
                          • томат;
                            • соус йогуртовый или легкий майонез.

                              Приготовление

                              Взбить яйца с зеленью, приготовить тонкий омлет, свернуть рулетом. Нарезать и выложить в булку с соусом по вкусу.

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                              Хот-дог с овощами-гриль

                              Ингредиенты

                              • булка;
                                • кабачок, баклажан, болгарский перец (гриль);
                                  • сыр фета или тофу;
                                    • базилик;
                                      • оливковое масло.

                                        Приготовление

                                        Овощи обжарить, выложить в булку вместе с сыром. Такой рецепт можно смело посоветовать друзьям-вегетарианцам. Кстати, по желанию можно добавить грибы.

                                        Хот-дог с тунцом

                                        Ингредиенты

                                        • консервированный тунец;
                                          • вареное яйцо;
                                            • листья салата;
                                              • булка или хлеб из цельного зерна;
                                                • соус на основе йогурта.

                                                  Приготовление

                                                  Смешать мелко порезанного тунца с измельченным яйцом и соусом. Выложить эту смесь в булку с салатом.

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                                                  Павел Зинченко

                                                  Павел Зинченко

                                                  ЛайфхакКулинар
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