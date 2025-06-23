Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней
Киев • УНН
Эта подборка рецептов от УНН предлагает легкие и вкусные холодные супы. Она включает такие варианты, как испанский гаспачо, огуречный суп с йогуртом, суп из зеленого горошка с мятой, суп из авокадо и огурца, а также классическую окрошку.
Холодные супы - отличный выбор, чтобы освежиться в жаркий день и получить порцию витаминов. УНН предлагает подборку простых и вкусных рецептов, которые легко приготовить дома - от классического испанского гаспачо до кремового супа из авокадо и огурца.
Испанский гаспачо
Ингредиенты:
- помидоры - 6 средних штук;
- огурец - 1 большой;
- болгарский перец (красный или зеленый) - 1 шт;
- лук репчатый - 1/2 шт;
- чеснок - 1 зубчик;
- оливковое масло - 4 ст. л;
- винный уксус - 2 ст. л;
- соль, перец - по вкусу;
- вода (при необходимости) - 100 мл;
- свежий базилик или петрушка для подачи.
Приготовление:
- помидоры, огурец, перец и лук очистите и нарежьте крупными кусками;
- поместите овощи в блендер вместе с чесноком, оливковым маслом, уксусом, солью и перцем;
- взбивайте до однородности, добавьте воду, чтобы получить нужную консистенцию;
- процедите суп через сито, чтобы избавиться от кожуры и семян (по желанию);
- поставьте в холодильник минимум на 2 часа;
- подавайте со свежей зеленью и гренками.
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Холодный огуречный суп с йогуртом
Ингредиенты:
- огурцы - 3 средних;
- натуральный йогурт (без добавок) - 400 мл;
- чеснок - 1 зубчик;
- укроп или мята - 1 пучок;
- лимонный сок - 1 ст. л;
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
- огурцы помойте, очистите от кожуры (по желанию) и нарежьте на кусочки;
- в блендере смешайте огурцы, йогурт, чеснок, зелень, лимонный сок, соль и перец;
- взбивайте до однородности;
- поставьте в холодильник на 1-2 часа;
- подавайте охлажденным, можно добавить мелко нарезанную зелень сверху.
Холодный суп из зеленого горошка с мятой
Ингредиенты:
- зеленый горошек (свежий или замороженный) - 300 г;
- вода или овощной бульон - 500 мл;
- свежая мята - 1 пучок;
- сливки (10-20%) - 100 мл;
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление:
- если горошек замороженный - разморозьте, свежий - очистите;
- отварите горошек в воде или бульоне до мягкости (приблизительно 5-7 минут);
- сливайте часть жидкости (оставьте примерно 200 мл);
- положите горошек в блендер, добавьте мяту, сливки, соль и перец;
- взбивайте до однородной кремовой консистенции;
- охладите в холодильнике минимум 1 час;
- подавайте с листочками мяты.
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Холодный суп из авокадо и огурца
Ингредиенты:
- авокадо - 1 большой;
- огурец - 1 средний;
- лимонный сок - 1 ст. л;
- чеснок - 1 зубчик;
- оливковое масло - 2 ст. л;
- соль, перец - по вкусу;
- зелень (петрушка, кинза) - для подачи;
- вода или овощной бульон - 100 мл (при необходимости).
Приготовление:
- авокадо разрежьте пополам, выньте мякоть. Огурец нарежьте на кусочки;
- поместите авокадо, огурец, чеснок, лимонный сок и оливковое масло в блендер;
- добавьте соль, перец и взбивайте до кремовой консистенции. Если суп получается густым - добавьте немного воды или бульона;
- охладите минимум час;
- подавайте с мелко нарезанной зеленью.
Окрошка классическая
Ингредиенты:
- картофель - 3 средние штуки;
- вареная колбаса или отварное куриное филе - 300 г;
- огурцы свежие - 2 штуки;
- зеленый лук - 1 пучок;
- укроп - 1 пучок;
- яйца вареные - 3 штуки;
- редиска - 4-5 штук (по желанию);
- кефир или квас - 1 литр;
- соль, перец - по вкусу;
- лимонный сок или уксус - по желанию (для кислоты).
Приготовление:
- картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите, затем нарежьте маленькими кубиками;
- яйца тоже отварите, очистите и мелко порежьте;
- огурцы, редиску, колбасу (или курицу), зелень и зеленый лук нарежьте мелкими кубиками;
- в большой миске смешайте все нарезанные ингредиенты: картофель, яйца, огурцы, колбасу, редиску, зелень и лук;
- посолите и поперчите по вкусу, добавьте лимонный сок или уксус, если любите кисловатый привкус;
- залейте кефиром (квасом) и добавьте воду или бульон, чтобы окрошка была комфортной для вас густоты - обычно нужно около 1 литра жидкости;
- хорошо перемешайте и поставьте в холодильник минимум на 30 минут, чтобы суп остыл и настоялся;
- подавайте окрошку холодной, можно добавить ложку сметаны при подаче.
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