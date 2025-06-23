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Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Эта подборка рецептов от УНН предлагает легкие и вкусные холодные супы. Она включает такие варианты, как испанский гаспачо, огуречный суп с йогуртом, суп из зеленого горошка с мятой, суп из авокадо и огурца, а также классическую окрошку.

Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней

Холодные супы - отличный выбор, чтобы освежиться в жаркий день и получить порцию витаминов. УНН предлагает подборку простых и вкусных рецептов, которые легко приготовить дома - от классического испанского гаспачо до кремового супа из авокадо и огурца.

Испанский гаспачо

Ингредиенты:

  • помидоры - 6 средних штук;
    • огурец - 1 большой;
      • болгарский перец (красный или зеленый) - 1 шт;
        • лук репчатый - 1/2 шт;
          • чеснок - 1 зубчик;
            • оливковое масло - 4 ст. л;
              • винный уксус - 2 ст. л;
                • соль, перец - по вкусу;
                  • вода (при необходимости) - 100 мл;
                    • свежий базилик или петрушка для подачи.

                      Приготовление:

                      • помидоры, огурец, перец и лук очистите и нарежьте крупными кусками;
                        • поместите овощи в блендер вместе с чесноком, оливковым маслом, уксусом, солью и перцем;
                          • взбивайте до однородности, добавьте воду, чтобы получить нужную консистенцию;
                            • процедите суп через сито, чтобы избавиться от кожуры и семян (по желанию);
                              • поставьте в холодильник минимум на 2 часа;
                                • подавайте со свежей зеленью и гренками.

                                  Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней23.05.25, 15:46 • 3086 просмотров

                                  Холодный огуречный суп с йогуртом

                                  Ингредиенты:

                                  • огурцы - 3 средних;
                                    • натуральный йогурт (без добавок) - 400 мл;
                                      • чеснок - 1 зубчик;
                                        • укроп или мята - 1 пучок;
                                          • лимонный сок - 1 ст. л;
                                            • соль, перец - по вкусу.

                                              Приготовление:

                                              • огурцы помойте, очистите от кожуры (по желанию) и нарежьте на кусочки;
                                                • в блендере смешайте огурцы, йогурт, чеснок, зелень, лимонный сок, соль и перец;
                                                  • взбивайте до однородности;
                                                    • поставьте в холодильник на 1-2 часа;
                                                      • подавайте охлажденным, можно добавить мелко нарезанную зелень сверху.

                                                        Холодный суп из зеленого горошка с мятой

                                                        Ингредиенты:

                                                        • зеленый горошек (свежий или замороженный) - 300 г;
                                                          • вода или овощной бульон - 500 мл;
                                                            • свежая мята - 1 пучок;
                                                              • сливки (10-20%) - 100 мл;
                                                                • соль, перец - по вкусу.

                                                                  Приготовление:

                                                                  • если горошек замороженный - разморозьте, свежий - очистите;
                                                                    • отварите горошек в воде или бульоне до мягкости (приблизительно 5-7 минут);
                                                                      • сливайте часть жидкости (оставьте примерно 200 мл);
                                                                        • положите горошек в блендер, добавьте мяту, сливки, соль и перец;
                                                                          • взбивайте до однородной кремовой консистенции;
                                                                            • охладите в холодильнике минимум 1 час;
                                                                              • подавайте с листочками мяты.

                                                                                Вкусно, быстро и просто: что приготовить из кускуса29.05.25, 15:07 • 3640 просмотров

                                                                                Холодный суп из авокадо и огурца

                                                                                Ингредиенты:

                                                                                • авокадо - 1 большой;
                                                                                  • огурец - 1 средний;
                                                                                    • лимонный сок - 1 ст. л;
                                                                                      • чеснок - 1 зубчик;
                                                                                        • оливковое масло - 2 ст. л;
                                                                                          • соль, перец - по вкусу;
                                                                                            • зелень (петрушка, кинза) - для подачи;
                                                                                              • вода или овощной бульон - 100 мл (при необходимости).

                                                                                                Приготовление:

                                                                                                • авокадо разрежьте пополам, выньте мякоть. Огурец нарежьте на кусочки;
                                                                                                  • поместите авокадо, огурец, чеснок, лимонный сок и оливковое масло в блендер;
                                                                                                    • добавьте соль, перец и взбивайте до кремовой консистенции. Если суп получается густым - добавьте немного воды или бульона;
                                                                                                      • охладите минимум час;
                                                                                                        • подавайте с мелко нарезанной зеленью.

                                                                                                          Окрошка классическая

                                                                                                          Ингредиенты:

                                                                                                          • картофель - 3 средние штуки;
                                                                                                            • вареная колбаса или отварное куриное филе - 300 г;
                                                                                                              • огурцы свежие - 2 штуки;
                                                                                                                • зеленый лук - 1 пучок;
                                                                                                                  • укроп - 1 пучок;
                                                                                                                    • яйца вареные - 3 штуки;
                                                                                                                      • редиска - 4-5 штук (по желанию);
                                                                                                                        • кефир или квас - 1 литр;
                                                                                                                          • соль, перец - по вкусу;
                                                                                                                            • лимонный сок или уксус - по желанию (для кислоты).

                                                                                                                              Приготовление:

                                                                                                                              • картофель отварите в мундире до готовности, остудите и очистите, затем нарежьте маленькими кубиками;
                                                                                                                                • яйца тоже отварите, очистите и мелко порежьте;
                                                                                                                                  • огурцы, редиску, колбасу (или курицу), зелень и зеленый лук нарежьте мелкими кубиками;
                                                                                                                                    • в большой миске смешайте все нарезанные ингредиенты: картофель, яйца, огурцы, колбасу, редиску, зелень и лук;
                                                                                                                                      • посолите и поперчите по вкусу, добавьте лимонный сок или уксус, если любите кисловатый привкус;
                                                                                                                                        • залейте кефиром (квасом) и добавьте воду или бульон, чтобы окрошка была комфортной для вас густоты - обычно нужно около 1 литра жидкости;
                                                                                                                                          • хорошо перемешайте и поставьте в холодильник минимум на 30 минут, чтобы суп остыл и настоялся;
                                                                                                                                            • подавайте окрошку холодной, можно добавить ложку сметаны при подаче.

                                                                                                                                              Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16.06.25, 12:40 • 432739 просмотров

                                                                                                                                              Алена Уткина

                                                                                                                                              Алена Уткина

                                                                                                                                              ЛайфхакКулинар
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                                                                                                                                              $
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