Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней

Эта подборка рецептов от УНН предлагает легкие и вкусные холодные супы. Она включает такие варианты, как испанский гаспачо, огуречный суп с йогуртом, суп из зеленого горошка с мятой, суп из авокадо и огурца, а также классическую окрошку.