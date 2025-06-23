Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів

Ця добірка рецептів від УНН пропонує легкі та смачні холодні супи. Вона включає такі варіанти, як іспанський гаспачо, огірковий суп з йогуртом, суп із зеленого горошку з м'ятою, суп з авокадо та огірка, а також класичну окрошку.