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Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Ця добірка рецептів від УНН пропонує легкі та смачні холодні супи. Вона включає такі варіанти, як іспанський гаспачо, огірковий суп з йогуртом, суп із зеленого горошку з м'ятою, суп з авокадо та огірка, а також класичну окрошку.

Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів

Холодні супи - чудовий вибір, щоб освіжитися у спекотний день і отримати порцію вітамінів. УНН пропонує добірку простих і смачних рецептів, які легко приготувати вдома - від класичного іспанського гаспачо до кремового супу з авокадо та огірка.

Іспанський гаспачо

Інгредієнти:

  • помідори - 6 середніх штук;
    • огірок - 1 великий;
      • болгарський перець (червоний або зелений) - 1 шт;
        • цибуля ріпчаста - 1/2 шт;
          • часник - 1 зубчик;
            • оливкова олія - 4 ст. л;
              • винний оцет - 2 ст. л;
                • сіль, перець - за смаком;
                  • вода (за потреби) - 100 мл;
                    • свіжий базилік або петрушка для подачі.

                      Приготування:

                      • помідори, огірок, перець і цибулю очистіть і наріжте великими шматками;
                        • помістіть овочі в блендер разом із часником, оливковою олією, оцтом, сіллю і перцем;
                          • збивайте до однорідності, додайте воду, щоб отримати потрібну консистенцію;
                            • процідіть суп через сито, щоб позбутися шкірки і насіння (за бажанням);
                              • поставте в холодильник мінімум на 2 години;
                                • подавайте зі свіжою зеленню і грінками.

                                  Освіжаючі напої в домашніх умовах: прості рецепти для спекотних днів23.05.25, 15:46 • 3086 переглядiв

                                  Холодний огірковий суп з йогуртом

                                  Інгредієнти:

                                  • огірки - 3 середніх;
                                    • натуральний йогурт (без добавок) - 400 мл;
                                      • часник - 1 зубчик;
                                        • кріп або м’ята - 1 пучок;
                                          • лимонний сік - 1 ст. л;
                                            • сіль, перець - за смаком.

                                              Приготування:

                                              • огірки помийте, очистіть від шкірки (за бажанням) і наріжте на шматочки;
                                                • у блендері змішайте огірки, йогурт, часник, зелень, лимонний сік, сіль і перець;
                                                  • збивайте до однорідності;
                                                    • поставте в холодильник на 1-2 години;
                                                      • подавайте охолодженим, можна додати дрібно нарізану зелень зверху.

                                                        Холодний суп із зеленого горошку з м’ятою

                                                        Інгредієнти:

                                                        • зелений горошок (свіжий або заморожений) - 300 г;
                                                          • вода або овочевий бульйон - 500 мл;
                                                            • свіжа м’ята - 1 пучок;
                                                              • вершки (10-20%) - 100 мл;
                                                                • сіль, перець - за смаком.

                                                                  Приготування:

                                                                  • якщо горошок заморожений - розморозьте, свіжий - очистіть;
                                                                    • відваріть горошок у воді або бульйоні до м’якості (приблизно 5-7 хвилин);
                                                                      • злийте частину рідини (залиште приблизно 200 мл);
                                                                        • покладіть горошок у блендер, додайте м’яту, вершки, сіль і перець;
                                                                          • збивайте до однорідної кремової консистенції;
                                                                            • охолодіть у холодильнику мінімум 1 годину;
                                                                              • подавайте з листочками м’яти.

                                                                                Смачно, швидко і просто: що приготувати з кускусу 29.05.25, 15:07 • 3640 переглядiв

                                                                                Холодний суп з авокадо та огірка

                                                                                Інгредієнти:

                                                                                • авокадо - 1 великий;
                                                                                  • огірок - 1 середній;
                                                                                    • лимонний сік - 1 ст. л;
                                                                                      • часник - 1 зубчик;
                                                                                        • оливкова олія - 2 ст. л;
                                                                                          • сіль, перець - за смаком;
                                                                                            • зелень (петрушка, кінза) - для подачі;
                                                                                              • вода або овочевий бульйон - 100 мл (за потреби).

                                                                                                Приготування:

                                                                                                • авокадо розріжте навпіл, вийміть м’якоть. Огірок наріжте на шматочки;
                                                                                                  • помістіть авокадо, огірок, часник, лимонний сік і оливкову олію в блендер;
                                                                                                    • додайте сіль, перець і збивайте до кремової консистенції. Якщо суп виходить густим - додайте трохи води або бульйону;
                                                                                                      • охолодіть мінімум годину;
                                                                                                        • подавайте з дрібно нарізаною зеленню.

                                                                                                          Окрошка класична

                                                                                                          Інгредієнти:

                                                                                                          • картопля - 3 середні штуки;
                                                                                                            • варена ковбаса або відварене куряче філе - 300 г;
                                                                                                              • огірки свіжі - 2 штуки;
                                                                                                                • зелена цибуля - 1 пучок;
                                                                                                                  • кріп - 1 пучок;
                                                                                                                    • яйця варені - 3 штуки;
                                                                                                                      • редиска - 4-5 штук (за бажанням);
                                                                                                                        • кефір або квас - 1 літр;
                                                                                                                          • сіль, перець - за смаком;
                                                                                                                            • лимонний сік або оцет - за бажанням (для кислоти).

                                                                                                                              Приготування:

                                                                                                                              • картоплю відваріть у мундирі до готовності, остудіть і очистіть, потім наріжте маленькими кубиками;
                                                                                                                                • яйця теж відваріть, очистіть і дрібно поріжте;
                                                                                                                                  • огірки, редиску, ковбасу (або курку), зелень і зелену цибулю наріжте дрібними кубиками;
                                                                                                                                    • у великій мисці змішайте всі нарізані інгредієнти: картоплю, яйця, огірки, ковбасу, редиску, зелень і цибулю;
                                                                                                                                      • посоліть і поперчіть за смаком, додайте лимонний сік або оцет, якщо любите кислуватий присмак;
                                                                                                                                        • залийте кефіром (квасом) і додайте воду або бульйон, щоб окрошка була комфортної для вас густоти - зазвичай потрібно близько 1 літра рідини;
                                                                                                                                          • добре перемішайте і поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин, щоб суп охолов і настоявся;
                                                                                                                                            • подавайте окрошку холодною, можна додати ложку сметани при подачі.

                                                                                                                                              Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16.06.25, 12:40 • 432742 перегляди

                                                                                                                                              Альона Уткіна

                                                                                                                                              Альона Уткіна

                                                                                                                                              ЛайфхакКулінар
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