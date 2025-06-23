Освіжаюча класика літа: смачні рецепти холодних супів для спекотних днів
Київ • УНН
Ця добірка рецептів від УНН пропонує легкі та смачні холодні супи. Вона включає такі варіанти, як іспанський гаспачо, огірковий суп з йогуртом, суп із зеленого горошку з м'ятою, суп з авокадо та огірка, а також класичну окрошку.
Холодні супи - чудовий вибір, щоб освіжитися у спекотний день і отримати порцію вітамінів. УНН пропонує добірку простих і смачних рецептів, які легко приготувати вдома - від класичного іспанського гаспачо до кремового супу з авокадо та огірка.
Іспанський гаспачо
Інгредієнти:
- помідори - 6 середніх штук;
- огірок - 1 великий;
- болгарський перець (червоний або зелений) - 1 шт;
- цибуля ріпчаста - 1/2 шт;
- часник - 1 зубчик;
- оливкова олія - 4 ст. л;
- винний оцет - 2 ст. л;
- сіль, перець - за смаком;
- вода (за потреби) - 100 мл;
- свіжий базилік або петрушка для подачі.
Приготування:
- помідори, огірок, перець і цибулю очистіть і наріжте великими шматками;
- помістіть овочі в блендер разом із часником, оливковою олією, оцтом, сіллю і перцем;
- збивайте до однорідності, додайте воду, щоб отримати потрібну консистенцію;
- процідіть суп через сито, щоб позбутися шкірки і насіння (за бажанням);
- поставте в холодильник мінімум на 2 години;
- подавайте зі свіжою зеленню і грінками.
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Холодний огірковий суп з йогуртом
Інгредієнти:
- огірки - 3 середніх;
- натуральний йогурт (без добавок) - 400 мл;
- часник - 1 зубчик;
- кріп або м’ята - 1 пучок;
- лимонний сік - 1 ст. л;
- сіль, перець - за смаком.
Приготування:
- огірки помийте, очистіть від шкірки (за бажанням) і наріжте на шматочки;
- у блендері змішайте огірки, йогурт, часник, зелень, лимонний сік, сіль і перець;
- збивайте до однорідності;
- поставте в холодильник на 1-2 години;
- подавайте охолодженим, можна додати дрібно нарізану зелень зверху.
Холодний суп із зеленого горошку з м’ятою
Інгредієнти:
- зелений горошок (свіжий або заморожений) - 300 г;
- вода або овочевий бульйон - 500 мл;
- свіжа м’ята - 1 пучок;
- вершки (10-20%) - 100 мл;
- сіль, перець - за смаком.
Приготування:
- якщо горошок заморожений - розморозьте, свіжий - очистіть;
- відваріть горошок у воді або бульйоні до м’якості (приблизно 5-7 хвилин);
- злийте частину рідини (залиште приблизно 200 мл);
- покладіть горошок у блендер, додайте м’яту, вершки, сіль і перець;
- збивайте до однорідної кремової консистенції;
- охолодіть у холодильнику мінімум 1 годину;
- подавайте з листочками м’яти.
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Холодний суп з авокадо та огірка
Інгредієнти:
- авокадо - 1 великий;
- огірок - 1 середній;
- лимонний сік - 1 ст. л;
- часник - 1 зубчик;
- оливкова олія - 2 ст. л;
- сіль, перець - за смаком;
- зелень (петрушка, кінза) - для подачі;
- вода або овочевий бульйон - 100 мл (за потреби).
Приготування:
- авокадо розріжте навпіл, вийміть м’якоть. Огірок наріжте на шматочки;
- помістіть авокадо, огірок, часник, лимонний сік і оливкову олію в блендер;
- додайте сіль, перець і збивайте до кремової консистенції. Якщо суп виходить густим - додайте трохи води або бульйону;
- охолодіть мінімум годину;
- подавайте з дрібно нарізаною зеленню.
Окрошка класична
Інгредієнти:
- картопля - 3 середні штуки;
- варена ковбаса або відварене куряче філе - 300 г;
- огірки свіжі - 2 штуки;
- зелена цибуля - 1 пучок;
- кріп - 1 пучок;
- яйця варені - 3 штуки;
- редиска - 4-5 штук (за бажанням);
- кефір або квас - 1 літр;
- сіль, перець - за смаком;
- лимонний сік або оцет - за бажанням (для кислоти).
Приготування:
- картоплю відваріть у мундирі до готовності, остудіть і очистіть, потім наріжте маленькими кубиками;
- яйця теж відваріть, очистіть і дрібно поріжте;
- огірки, редиску, ковбасу (або курку), зелень і зелену цибулю наріжте дрібними кубиками;
- у великій мисці змішайте всі нарізані інгредієнти: картоплю, яйця, огірки, ковбасу, редиску, зелень і цибулю;
- посоліть і поперчіть за смаком, додайте лимонний сік або оцет, якщо любите кислуватий присмак;
- залийте кефіром (квасом) і додайте воду або бульйон, щоб окрошка була комфортної для вас густоти - зазвичай потрібно близько 1 літра рідини;
- добре перемішайте і поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин, щоб суп охолов і настоявся;
- подавайте окрошку холодною, можна додати ложку сметани при подачі.
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