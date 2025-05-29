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Смачно, швидко і просто: що приготувати з кускусу

Київ • УНН

 • 1620 перегляди

Кускус – це універсальний продукт. З нього можна приготувати безліч страв: від салатів до супів. У статті зібрано 5 рецептів, як смачно використати кускус у щоденному меню.

Смачно, швидко і просто: що приготувати з кускусу

Кускус - багатьма улюблена крупа, адже він легкий у приготуванні, смачний і доступний за ціною, а головне - дуже швидкий у приготуванні. Сьогодні кускус використовують у салатах, супах, основних стравах і навіть десертах. Його можна готувати з мʼясом, овочами, зеленню - і кожен раз отриманти цікаву страву.

У цьому матеріалі УНН зібрав кілька рецептів, як можна смачно і просто використовувати кускус у щоденному меню.

Ямайська курка з кускусом

Інгредієнти

  • 500г шматочків консервованого ананаса;
    • 1 чайна ложка солі;
      • 1 склянка кускусу;
        • 1/3 склянки пшеничного борошна;
          • 2 столові ложки подрібненої свіжої кінзи;
            • 600 г курячої грудки без кісток і шкіри;
              • 3 столові ложки оливкової олії;
                • улюблені спеції за смаком.

                  Спосіб приготування

                  Крок 1

                  У велику каструлю покладіть ананаси та посоліть 1/2 чайної ложки солі, доведіть до кипіння. Додайте кускус. Далі зніміть з вогню і дайте постояти під кришкою 5 хвилин. Розімніть виделкою.

                  Крок 2 

                  Змішайте борошно і 2 столові ложки кінзи. Розріжте курку на невеликі шматочки та посоліть залишками солі, додайте улюблену приправу (за бажанням). Перекладіть курку в борошняну суміш та добре перемішайте, щоб покрити кожен шматочок. 

                  Крок 3

                  У великій сковороді розігрійте 1 столову ложку олії та перекладіть туди третину курки, готуйте по 1-2 хвилини з кожного боку. Зробіть це двічі з рештою олії та куркою. Подавайте з кускусом. За бажання посипте свіжою кінзою.

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                  Лимонний кускус

                  Інгредієнти 

                  • 1 склянка води;
                    • 1 склянка кускусу;
                      • 4 чайні ложки оливкової олії;
                        • ¾ чайної ложки солі;
                          • 2 зубчики часнику;
                            • цедра 1 лимона;
                              • 1 столова ложка лимонного соку;
                                • ⅓ склянки подрібненої свіжої петрушки;
                                  • 2 столові ложки кедрових горішків;
                                    • червоний перець за смаком.

                                      Спосіб приготування 

                                      Крок 1 

                                      Доведіть воду до кипіння. Після цього додайте туди кускус, 1 чайну ложку оливкової олії та ½ чайної ложки солі й перемішайте. Накрийте кришкою, зніміть з вогню і дайте постояти 5 хвилин.

                                      Крок 2 

                                      Розпушіть кускус за допомогою виделки, перекладіть його у велику миску і перемішайте з ще 1 столовою ложкою оливкової олії, що залишилася, рештою солі, часником, цедрою лимона, лимонним соком, петрушкою і кедровими горішками.

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                                      Інгредієнти

                                      • 2 болгарський перця;
                                        • оливкова олія;
                                          • 1 чашка кускусу;
                                            • 1 маленький лимон;
                                              • 75 г фети;
                                                • 1 жменю коріандру;
                                                  • сік 1 апельсину.

                                                    Спосіб приготування

                                                    Крок 1

                                                    Намастіть розрізані навпіл перці олією та обсмажте з двох сторін. 

                                                    Крок 2

                                                    Кускус залийте окропом, накрийте кришкою та залиште набухати на 5 хвилин. В готовий кускус додайте лимон, фету, коріандр і апельсиновий сік. Наповніть перці кількома ложками кускусу, збризніть невеликою кількістю олії.

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                                                    Інгредієнти

                                                    • 50 г кускусу;
                                                      • 60 мл окропу;
                                                        • 2 ч.л. соку лайма;
                                                          • 2 ч.л. бальзамічного соусу;
                                                            • 70 г консервованої квасолі;
                                                              • 5 г помідорів чері;
                                                                • 71 морква;
                                                                  • 20 г фети;
                                                                    • 25 г салатного листя.

                                                                      Спосіб приготування

                                                                      Крок 1 

                                                                      Залийте кускус і окропом, накрийте кришкою і залиште на 3-4 хвилини. 

                                                                      Крок 2

                                                                      Змішайте сік лайма і бальзамічного соусу у банці. Зверху викладіть кускус, квасолю, помідори, моркву, фету і листя салату.   

                                                                      Домашня піца для недільної вечері: 3 смачних рецепти11.05.25, 15:03 • 18976 переглядiв

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                                                                      Інгредієнти

                                                                      • 1 ст. л. оливкової олії;
                                                                        • 6 невеликих філе курячих стегенець;
                                                                          • 1 коричнева цибулина;
                                                                            • 3 зубчики часнику;
                                                                              • 4 см шматочок свіжого імбиру;
                                                                                • 1 паличка кориці;
                                                                                  • 1 ст. л. меленої куркуми;
                                                                                    • 410 г банка томатного пюре;
                                                                                      • 3 склянки курячого бульйону;
                                                                                        • 500 г помаранчевого батату;
                                                                                          • 2/3 склянки кускусу;
                                                                                            • 1/4 склянки свіжого листя петрушки.

                                                                                              Спосіб приготування

                                                                                              Крок 1

                                                                                              Обсмажте в каструлі на середньому курку протягом 6 хвилин або поки вона не підрум'яниться з усіх боків. Готове мʼясо викладіть на тарілку.

                                                                                              Крок 2 

                                                                                              Додайте в каструлю цибулю і готуйте 5 хвилин або поки вона не стане м'якою. Додайте часник, імбир, корицю та куркуму. Готуйте, помішуючи, 30 секунд або поки не з'явиться аромат. Додайте томатне пюре та бульйон. Доведіть до кипіння.

                                                                                              Крок 3 

                                                                                              Поверніть курку в каструлю. Зменшіть вогонь і готуйте під кришкою протягом 30 хвилин. Додайте попередньо почищений та порізаний батат. Готуйте протягом 15 хвилин. Додайте кускус. Залиште під кришкою на 5 хвилин. Вийміть і викиньте паличку кориці. Знову перемішайте.  

                                                                                              Що приготувати з творожного сиру: смачні ідеї на кожен день05.05.25, 20:34 • 11071 перегляд

                                                                                              Аліна Волянська

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