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Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

Київ • УНН

 • 7760 перегляди

У статті представлені три рецепти для мультиварки: суп із шинкою, печеня з куркою та класична паста болоньєзе. Страви не вимагають складних інгредієнтів і підходять для сімейної вечері.

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

Мультиварка — ідеальний помічник кожної господині на кухні, особливо коли хочеться зекономити час, але приготувати щось корисне і смачне.

УНН зібрав три різні рецепти — на будь-який смак: від ароматного супу з шинкою до ніжної печені з куркою й класичної пасти болоньєзе. Ці страви готуються просто, не вимагають складних інгредієнтів і підходять для сімейної вечері. 

Суп із шинки з квасолею та кісточкою, приготований у мультиварці

Інгредієнти для бульйону:

  • 1,2 кг шинки з кістки або свинячої рульки;
    • 2 моркви;
      • 1 стебло селери;
        • 2 зубчики часнику;
          • 3 гілочки чебрецю або 1/2 ч. л. сушеного чебрецю;
            • 1,5-2 склянки сушеної білої квасолі;
              • 2 літри води.

                Інгредієнти для супу:

                • 2 ст. л. олії;
                  • 1 цибулина;
                    • 2 зубчики часнику;
                      • 3 стебла селери;
                        • 2 моркви;
                          • 2,5 склянки молока;
                            • 60 г молодого шпинату;
                              • 1/3 склянки кукурудзяного борошна або крохмалю.

                                Спосіб приготування 

                                Крок 1

                                Для початку потрібно приготувати бульйон. Усі інгредієнти для нього покладіть у мультиварку і готуйте на слабкому вогні 8 годин або 4 години на сильному вогні.

                                Крок 2

                                Далі відділіть мʼясо від кістки та подрібніть. Потім поверніть половину шинки в мультиварку. Викиньте  з бульйону гілочку чебрецю. Дістаньте і наріжте моркву і селеру, поверніть у мультиварку.

                                Крок 3

                                На 1 ст.л. олії обсмажте половину шинки до золотистого кольору та хрусткої скоринки. Перекладіть більшу частину в мультиварку, можна залишити трохи для прикраси.

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                                Крок 4

                                У тій самій сковороді розтопіть олію, що залишилася та обсмажте цибулю і часник. Додайте селеру і моркву, готуйте 3 хвилини до м'якості.

                                Крок 5

                                До засмажки додайте 2 склянки молока, перемішайте.

                                Крок 6

                                Зʼєднайте кукурудзяний крохмаль і залишки молока. Помішуючи, вилийте в сковороду. Помішуйте поки суміш не загусне. Перекладіть в мультиварку.

                                Крок 7

                                В мультиварку додайте шпинат. Готуйте на повільному вогні 30 хвилин. 

                                Печеня з куркою

                                Інгредієнти:

                                • шматочок вершкового масла;
                                  • ½ ст.л. оливкової олії;
                                    • 1 велика цибулина;
                                      • 1 ½ ст. л. борошна;
                                        • 650 г філе курячого стегна;
                                          • 3 зубчики часнику;
                                            • 400 г молодої картоплі;
                                              • 2 стебла селери;
                                                • 2 морквини;
                                                  • 250 г печериць;
                                                    • 15 г сушених білих грибів;
                                                      • 500 мл бульйону;
                                                        • 2 ч. л. діжонської гірчиці;
                                                          • 2 лаврові листки.

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                                                            Спосіб приготування 

                                                            Крок 1

                                                            Обсмажте на маслі та оливковій олії дрібно порізану цибулю. 

                                                            Крок 2

                                                            Змішайте борошно, сіль та перець та обваляйте в цій суміші філе курячого стегна.

                                                            Крок 3

                                                            У сковорідку вичавіть часник та покладіть курку в борошняній суміші, готуйте протягом 4-5 хвилин.

                                                            Крок 4

                                                            Покладіть у мультиварку молоду картоплю, розрізану навпіл, нарізану кубиками селеру, моркву, печериці, 15 г сушених і вимочених у воді білих грибів. Також додайте туди бульйон, діжонську гірчицю та лаврові листки.

                                                            Крок 5

                                                            Ретельно все перемішайте. Готуйте на слабкому вогні протягом 7 годин. Якщо на сильному вогні, то достатньо буде 4 годин.

                                                            Освіжаючі напої в домашніх умовах: прості рецепти для спекотних днів23.05.25, 15:46 • 2512 переглядiв

                                                            Болоньєзе в мультиварці

                                                            Інгредієнти:

                                                            • 1 ст. л. оливкової олії;
                                                              • 1 кг яловичого фаршу;
                                                                • 1/2 склянки сухого червоного вина;
                                                                  • 700 г томатів у власному соку;
                                                                    • 2 лаврових листка;
                                                                      • 3 зубчики часнику;
                                                                        • 1 ч.л. італійських трав;
                                                                          • 1 цибулина;
                                                                            • 1 морква;
                                                                              • 2 стебла селери;
                                                                                • 1/2 склянки томатної пасти;
                                                                                  • 1 ч.л. цукру;
                                                                                    • 500 г спагетті.

                                                                                      Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки19.05.25, 13:11 • 174361 перегляд

                                                                                      Спосіб приготування 

                                                                                      Крок 1

                                                                                      На середньо-сильному вогні підсмажте фарш протягом 8 хвилин або поки він не підрум'яниться. Додайте вино. Готуйте ще протягом 2 хвилин.

                                                                                      Крок 2

                                                                                      Перекладіть суміш фаршу в мультиварку. Додайте томати у власному соку, лавровий лист, часник, італійські трави, цибулю, моркву, селеру, бульйонний порошок, томатну пасту, цукор і 1/4 склянки води.

                                                                                      Накрийте кришкою. Готуйте на слабкому вогні протягом 8 годин.

                                                                                      Крок 3

                                                                                      Відварити пасту, дотримуючись інструкції на упаковці. 

                                                                                      Крок 4

                                                                                      Подавайте соус болоньєзе з пастою, посипавши пармезаном і базиліком.

                                                                                      Аліна Волянська

                                                                                      Аліна Волянська

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