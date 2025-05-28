Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері
Київ • УНН
У статті представлені три рецепти для мультиварки: суп із шинкою, печеня з куркою та класична паста болоньєзе. Страви не вимагають складних інгредієнтів і підходять для сімейної вечері.
Мультиварка — ідеальний помічник кожної господині на кухні, особливо коли хочеться зекономити час, але приготувати щось корисне і смачне.
УНН зібрав три різні рецепти — на будь-який смак: від ароматного супу з шинкою до ніжної печені з куркою й класичної пасти болоньєзе. Ці страви готуються просто, не вимагають складних інгредієнтів і підходять для сімейної вечері.
Суп із шинки з квасолею та кісточкою, приготований у мультиварці
Інгредієнти для бульйону:
- 1,2 кг шинки з кістки або свинячої рульки;
- 2 моркви;
- 1 стебло селери;
- 2 зубчики часнику;
- 3 гілочки чебрецю або 1/2 ч. л. сушеного чебрецю;
- 1,5-2 склянки сушеної білої квасолі;
- 2 літри води.
Інгредієнти для супу:
- 2 ст. л. олії;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 3 стебла селери;
- 2 моркви;
- 2,5 склянки молока;
- 60 г молодого шпинату;
- 1/3 склянки кукурудзяного борошна або крохмалю.
Спосіб приготування
Крок 1
Для початку потрібно приготувати бульйон. Усі інгредієнти для нього покладіть у мультиварку і готуйте на слабкому вогні 8 годин або 4 години на сильному вогні.
Крок 2
Далі відділіть мʼясо від кістки та подрібніть. Потім поверніть половину шинки в мультиварку. Викиньте з бульйону гілочку чебрецю. Дістаньте і наріжте моркву і селеру, поверніть у мультиварку.
Крок 3
На 1 ст.л. олії обсмажте половину шинки до золотистого кольору та хрусткої скоринки. Перекладіть більшу частину в мультиварку, можна залишити трохи для прикраси.
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Крок 4
У тій самій сковороді розтопіть олію, що залишилася та обсмажте цибулю і часник. Додайте селеру і моркву, готуйте 3 хвилини до м'якості.
Крок 5
До засмажки додайте 2 склянки молока, перемішайте.
Крок 6
Зʼєднайте кукурудзяний крохмаль і залишки молока. Помішуючи, вилийте в сковороду. Помішуйте поки суміш не загусне. Перекладіть в мультиварку.
Крок 7
В мультиварку додайте шпинат. Готуйте на повільному вогні 30 хвилин.
Печеня з куркою
Інгредієнти:
- шматочок вершкового масла;
- ½ ст.л. оливкової олії;
- 1 велика цибулина;
- 1 ½ ст. л. борошна;
- 650 г філе курячого стегна;
- 3 зубчики часнику;
- 400 г молодої картоплі;
- 2 стебла селери;
- 2 морквини;
- 250 г печериць;
- 15 г сушених білих грибів;
- 500 мл бульйону;
- 2 ч. л. діжонської гірчиці;
- 2 лаврові листки.
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Спосіб приготування
Крок 1
Обсмажте на маслі та оливковій олії дрібно порізану цибулю.
Крок 2
Змішайте борошно, сіль та перець та обваляйте в цій суміші філе курячого стегна.
Крок 3
У сковорідку вичавіть часник та покладіть курку в борошняній суміші, готуйте протягом 4-5 хвилин.
Крок 4
Покладіть у мультиварку молоду картоплю, розрізану навпіл, нарізану кубиками селеру, моркву, печериці, 15 г сушених і вимочених у воді білих грибів. Також додайте туди бульйон, діжонську гірчицю та лаврові листки.
Крок 5
Ретельно все перемішайте. Готуйте на слабкому вогні протягом 7 годин. Якщо на сильному вогні, то достатньо буде 4 годин.
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Болоньєзе в мультиварці
Інгредієнти:
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 1 кг яловичого фаршу;
- 1/2 склянки сухого червоного вина;
- 700 г томатів у власному соку;
- 2 лаврових листка;
- 3 зубчики часнику;
- 1 ч.л. італійських трав;
- 1 цибулина;
- 1 морква;
- 2 стебла селери;
- 1/2 склянки томатної пасти;
- 1 ч.л. цукру;
- 500 г спагетті.
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Спосіб приготування
Крок 1
На середньо-сильному вогні підсмажте фарш протягом 8 хвилин або поки він не підрум'яниться. Додайте вино. Готуйте ще протягом 2 хвилин.
Крок 2
Перекладіть суміш фаршу в мультиварку. Додайте томати у власному соку, лавровий лист, часник, італійські трави, цибулю, моркву, селеру, бульйонний порошок, томатну пасту, цукор і 1/4 склянки води.
Накрийте кришкою. Готуйте на слабкому вогні протягом 8 годин.
Крок 3
Відварити пасту, дотримуючись інструкції на упаковці.
Крок 4
Подавайте соус болоньєзе з пастою, посипавши пармезаном і базиліком.