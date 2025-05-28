Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

Мультиварка — ідеальний помічник кожної господині на кухні, особливо коли хочеться зекономити час, але приготувати щось корисне і смачне.

УНН зібрав три різні рецепти — на будь-який смак: від ароматного супу з шинкою до ніжної печені з куркою й класичної пасти болоньєзе. Ці страви готуються просто, не вимагають складних інгредієнтів і підходять для сімейної вечері.

Суп із шинки з квасолею та кісточкою, приготований у мультиварці

Інгредієнти для бульйону:

1,2 кг шинки з кістки або свинячої рульки;

2 моркви;

1 стебло селери;

2 зубчики часнику;

3 гілочки чебрецю або 1/2 ч. л. сушеного чебрецю;

1,5-2 склянки сушеної білої квасолі;

2 літри води.

Інгредієнти для супу:

2 ст. л. олії;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

3 стебла селери;

2 моркви;

2,5 склянки молока;

60 г молодого шпинату;

1/3 склянки кукурудзяного борошна або крохмалю.

Спосіб приготування

Крок 1

Для початку потрібно приготувати бульйон. Усі інгредієнти для нього покладіть у мультиварку і готуйте на слабкому вогні 8 годин або 4 години на сильному вогні.

Крок 2

Далі відділіть мʼясо від кістки та подрібніть. Потім поверніть половину шинки в мультиварку. Викиньте з бульйону гілочку чебрецю. Дістаньте і наріжте моркву і селеру, поверніть у мультиварку.

Крок 3

На 1 ст.л. олії обсмажте половину шинки до золотистого кольору та хрусткої скоринки. Перекладіть більшу частину в мультиварку, можна залишити трохи для прикраси.

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Крок 4

У тій самій сковороді розтопіть олію, що залишилася та обсмажте цибулю і часник. Додайте селеру і моркву, готуйте 3 хвилини до м'якості.

Крок 5

До засмажки додайте 2 склянки молока, перемішайте.

Крок 6

Зʼєднайте кукурудзяний крохмаль і залишки молока. Помішуючи, вилийте в сковороду. Помішуйте поки суміш не загусне. Перекладіть в мультиварку.

Крок 7

В мультиварку додайте шпинат. Готуйте на повільному вогні 30 хвилин.

Печеня з куркою

Інгредієнти:

шматочок вершкового масла;

½ ст.л. оливкової олії;

1 велика цибулина;

1 ½ ст. л. борошна;

650 г філе курячого стегна;

3 зубчики часнику;

400 г молодої картоплі;

2 стебла селери;

2 морквини;

250 г печериць;

15 г сушених білих грибів;

500 мл бульйону;

2 ч. л. діжонської гірчиці;

2 лаврові листки.

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Спосіб приготування

Крок 1

Обсмажте на маслі та оливковій олії дрібно порізану цибулю.

Крок 2

Змішайте борошно, сіль та перець та обваляйте в цій суміші філе курячого стегна.

Крок 3

У сковорідку вичавіть часник та покладіть курку в борошняній суміші, готуйте протягом 4-5 хвилин.

Крок 4

Покладіть у мультиварку молоду картоплю, розрізану навпіл, нарізану кубиками селеру, моркву, печериці, 15 г сушених і вимочених у воді білих грибів. Також додайте туди бульйон, діжонську гірчицю та лаврові листки.

Крок 5

Ретельно все перемішайте. Готуйте на слабкому вогні протягом 7 годин. Якщо на сильному вогні, то достатньо буде 4 годин.

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Болоньєзе в мультиварці

Інгредієнти:

1 ст. л. оливкової олії;

1 кг яловичого фаршу;

1/2 склянки сухого червоного вина;

700 г томатів у власному соку;

2 лаврових листка;

3 зубчики часнику;

1 ч.л. італійських трав;

1 цибулина;

1 морква;

2 стебла селери;

1/2 склянки томатної пасти;

1 ч.л. цукру;

500 г спагетті.

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Спосіб приготування

Крок 1

На середньо-сильному вогні підсмажте фарш протягом 8 хвилин або поки він не підрум'яниться. Додайте вино. Готуйте ще протягом 2 хвилин.

Крок 2

Перекладіть суміш фаршу в мультиварку. Додайте томати у власному соку, лавровий лист, часник, італійські трави, цибулю, моркву, селеру, бульйонний порошок, томатну пасту, цукор і 1/4 склянки води.

Накрийте кришкою. Готуйте на слабкому вогні протягом 8 годин.

Крок 3

Відварити пасту, дотримуючись інструкції на упаковці.

Крок 4

Подавайте соус болоньєзе з пастою, посипавши пармезаном і базиліком.