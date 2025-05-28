Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

Мультиварка — идеальный помощник каждой хозяйки на кухне, особенно когда хочется сэкономить время, но приготовить что-то полезное и вкусное.

УНН собрал три разных рецепта — на любой вкус: от ароматного супа с ветчиной до нежной жаркого с курицей и классической пасты болоньезе. Эти блюда готовятся просто, не требуют сложных ингредиентов и подходят для семейного ужина.

Суп из ветчины с фасолью и косточкой, приготовленный в мультиварке

Ингредиенты для бульона:

1,2 кг ветчины с кости или свиной рульки;

2 моркови;

1 стебель сельдерея;

2 зубчика чеснока;

3 веточки тимьяна или 1/2 ч. л. сушеного тимьяна;

1,5-2 стакана сушеной белой фасоли;

2 литра воды.

Ингредиенты для супа:

2 ст. л. масла;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

3 стебля сельдерея;

2 моркови;

2,5 стакана молока;

60 г молодого шпината;

1/3 стакана кукурузной муки или крахмала.

Способ приготовления

Шаг 1

Для начала нужно приготовить бульон. Все ингредиенты для него положите в мультиварку и готовьте на слабом огне 8 часов или 4 часа на сильном огне.

Шаг 2

Далее отделите мясо от кости и измельчите. Затем верните половину ветчины в мультиварку. Выбросьте из бульона веточку тимьяна. Достаньте и нарежьте морковь и сельдерей, верните в мультиварку.

Шаг 3

На 1 ст.л. масла обжарьте половину ветчины до золотистого цвета и хрустящей корочки. Переложите большую часть в мультиварку, можно оставить немного для украшения.

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Шаг 4

В той же сковороде растопите оставшееся масло и обжарьте лук и чеснок. Добавьте сельдерей и морковь, готовьте 3 минуты до мягкости.

Шаг 5

К зажарке добавьте 2 стакана молока, перемешайте.

Шаг 6

Соедините кукурузный крахмал и остатки молока. Помешивая, вылейте в сковороду. Помешивайте пока смесь не загустеет. Переложите в мультиварку.

Шаг 7

В мультиварку добавьте шпинат. Готовьте на медленном огне 30 минут.

Жаркое с курицей

Ингредиенты:

кусочек сливочного масла;

½ ст.л. оливкового масла;

1 большая луковица;

1 ½ ст. л. муки;

650 г филе куриного бедра;

3 зубчика чеснока;

400 г молодого картофеля;

2 стебля сельдерея;

2 моркови;

250 г шампиньонов;

15 г сушеных белых грибов;

500 мл бульона;

2 ч. л. дижонской горчицы;

2 лавровых листа.

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Способ приготовления

Шаг 1

Обжарьте на масле и оливковом масле мелко порезанный лук.

Шаг 2

Смешайте муку, соль и перец и обваляйте в этой смеси филе куриного бедра.

Шаг 3

В сковородку выжмите чеснок и положите курицу в мучной смеси, готовьте в течение 4-5 минут.

Шаг 4

Положите в мультиварку молодой картофель, разрезанный пополам, нарезанный кубиками сельдерей, морковь, шампиньоны, 15 г сушеных и вымоченных в воде белых грибов. Также добавьте туда бульон, дижонскую горчицу и лавровые листья.

Шаг 5

Тщательно все перемешайте. Готовьте на слабом огне в течение 7 часов. Если на сильном огне, то достаточно будет 4 часов.

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Болоньезе в мультиварке

Ингредиенты:

1 ст. л. оливкового масла;

1 кг говяжьего фарша;

1/2 стакана сухого красного вина;

700 г томатов в собственном соку;

2 лавровых листа;

3 зубчика чеснока;

1 ч.л. итальянских трав;

1 луковица;

1 морковь;

2 стебля сельдерея;

1/2 стакана томатной пасты;

1 ч.л. сахара;

500 г спагетти.

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Способ приготовления

Шаг 1

На средне-сильном огне поджарьте фарш в течение 8 минут или пока он не подрумянится. Добавьте вино. Готовьте еще в течение 2 минут.

Шаг 2

Переложите смесь фарша в мультиварку. Добавьте томаты в собственном соку, лавровый лист, чеснок, итальянские травы, лук, морковь, сельдерей, бульонный порошок, томатную пасту, сахар и 1/4 стакана воды.

Накройте крышкой. Готовьте на слабом огне в течение 8 часов.

Шаг 3

Отварите пасту, следуя инструкции на упаковке.

Шаг 4

Подавайте соус болоньезе с пастой, посыпав пармезаном и базиликом.