Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина
Киев • УНН
В статье представлены три рецепта для мультиварки: суп с ветчиной, жаркое с курицей и классическая паста болоньезе. Блюда не требуют сложных ингредиентов и подходят для семейного ужина.
Мультиварка — идеальный помощник каждой хозяйки на кухне, особенно когда хочется сэкономить время, но приготовить что-то полезное и вкусное.
УНН собрал три разных рецепта — на любой вкус: от ароматного супа с ветчиной до нежной жаркого с курицей и классической пасты болоньезе. Эти блюда готовятся просто, не требуют сложных ингредиентов и подходят для семейного ужина.
Суп из ветчины с фасолью и косточкой, приготовленный в мультиварке
Ингредиенты для бульона:
- 1,2 кг ветчины с кости или свиной рульки;
- 2 моркови;
- 1 стебель сельдерея;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 веточки тимьяна или 1/2 ч. л. сушеного тимьяна;
- 1,5-2 стакана сушеной белой фасоли;
- 2 литра воды.
Ингредиенты для супа:
- 2 ст. л. масла;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 стебля сельдерея;
- 2 моркови;
- 2,5 стакана молока;
- 60 г молодого шпината;
- 1/3 стакана кукурузной муки или крахмала.
Способ приготовления
Шаг 1
Для начала нужно приготовить бульон. Все ингредиенты для него положите в мультиварку и готовьте на слабом огне 8 часов или 4 часа на сильном огне.
Шаг 2
Далее отделите мясо от кости и измельчите. Затем верните половину ветчины в мультиварку. Выбросьте из бульона веточку тимьяна. Достаньте и нарежьте морковь и сельдерей, верните в мультиварку.
Шаг 3
На 1 ст.л. масла обжарьте половину ветчины до золотистого цвета и хрустящей корочки. Переложите большую часть в мультиварку, можно оставить немного для украшения.
Готовится просто, на вкус как в ресторане: три рецепта пасты с тунцом26.05.25, 16:47 • 2330 просмотров
Шаг 4
В той же сковороде растопите оставшееся масло и обжарьте лук и чеснок. Добавьте сельдерей и морковь, готовьте 3 минуты до мягкости.
Шаг 5
К зажарке добавьте 2 стакана молока, перемешайте.
Шаг 6
Соедините кукурузный крахмал и остатки молока. Помешивая, вылейте в сковороду. Помешивайте пока смесь не загустеет. Переложите в мультиварку.
Шаг 7
В мультиварку добавьте шпинат. Готовьте на медленном огне 30 минут.
Жаркое с курицей
Ингредиенты:
- кусочек сливочного масла;
- ½ ст.л. оливкового масла;
- 1 большая луковица;
- 1 ½ ст. л. муки;
- 650 г филе куриного бедра;
- 3 зубчика чеснока;
- 400 г молодого картофеля;
- 2 стебля сельдерея;
- 2 моркови;
- 250 г шампиньонов;
- 15 г сушеных белых грибов;
- 500 мл бульона;
- 2 ч. л. дижонской горчицы;
- 2 лавровых листа.
Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания 26.05.25, 09:37 • 100387 просмотров
Способ приготовления
Шаг 1
Обжарьте на масле и оливковом масле мелко порезанный лук.
Шаг 2
Смешайте муку, соль и перец и обваляйте в этой смеси филе куриного бедра.
Шаг 3
В сковородку выжмите чеснок и положите курицу в мучной смеси, готовьте в течение 4-5 минут.
Шаг 4
Положите в мультиварку молодой картофель, разрезанный пополам, нарезанный кубиками сельдерей, морковь, шампиньоны, 15 г сушеных и вымоченных в воде белых грибов. Также добавьте туда бульон, дижонскую горчицу и лавровые листья.
Шаг 5
Тщательно все перемешайте. Готовьте на слабом огне в течение 7 часов. Если на сильном огне, то достаточно будет 4 часов.
Освежающие напитки в домашних условиях: простые рецепты для жарких дней23.05.25, 15:46 • 2512 просмотров
Болоньезе в мультиварке
Ингредиенты:
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1 кг говяжьего фарша;
- 1/2 стакана сухого красного вина;
- 700 г томатов в собственном соку;
- 2 лавровых листа;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ч.л. итальянских трав;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 2 стебля сельдерея;
- 1/2 стакана томатной пасты;
- 1 ч.л. сахара;
- 500 г спагетти.
Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки19.05.25, 13:11 • 174361 просмотр
Способ приготовления
Шаг 1
На средне-сильном огне поджарьте фарш в течение 8 минут или пока он не подрумянится. Добавьте вино. Готовьте еще в течение 2 минут.
Шаг 2
Переложите смесь фарша в мультиварку. Добавьте томаты в собственном соку, лавровый лист, чеснок, итальянские травы, лук, морковь, сельдерей, бульонный порошок, томатную пасту, сахар и 1/4 стакана воды.
Накройте крышкой. Готовьте на слабом огне в течение 8 часов.
Шаг 3
Отварите пасту, следуя инструкции на упаковке.
Шаг 4
Подавайте соус болоньезе с пастой, посыпав пармезаном и базиликом.