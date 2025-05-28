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Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

Киев • УНН

 • 5994 просмотра

В статье представлены три рецепта для мультиварки: суп с ветчиной, жаркое с курицей и классическая паста болоньезе. Блюда не требуют сложных ингредиентов и подходят для семейного ужина.

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

Мультиварка — идеальный помощник каждой хозяйки на кухне, особенно когда хочется сэкономить время, но приготовить что-то полезное и вкусное.

УНН собрал три разных рецепта — на любой вкус: от ароматного супа с ветчиной до нежной жаркого с курицей и классической пасты болоньезе. Эти блюда готовятся просто, не требуют сложных ингредиентов и подходят для семейного ужина. 

Суп из ветчины с фасолью и косточкой, приготовленный в мультиварке

Ингредиенты для бульона:

  • 1,2 кг ветчины с кости или свиной рульки;
    • 2 моркови;
      • 1 стебель сельдерея;
        • 2 зубчика чеснока;
          • 3 веточки тимьяна или 1/2 ч. л. сушеного тимьяна;
            • 1,5-2 стакана сушеной белой фасоли;
              • 2 литра воды.

                Ингредиенты для супа:

                • 2 ст. л. масла;
                  • 1 луковица;
                    • 2 зубчика чеснока;
                      • 3 стебля сельдерея;
                        • 2 моркови;
                          • 2,5 стакана молока;
                            • 60 г молодого шпината;
                              • 1/3 стакана кукурузной муки или крахмала.

                                Способ приготовления 

                                Шаг 1

                                Для начала нужно приготовить бульон. Все ингредиенты для него положите в мультиварку и готовьте на слабом огне 8 часов или 4 часа на сильном огне.

                                Шаг 2

                                Далее отделите мясо от кости и измельчите. Затем верните половину ветчины в мультиварку. Выбросьте  из бульона веточку тимьяна. Достаньте и нарежьте морковь и сельдерей, верните в мультиварку.

                                Шаг 3

                                На 1 ст.л. масла обжарьте половину ветчины до золотистого цвета и хрустящей корочки. Переложите большую часть в мультиварку, можно оставить немного для украшения.

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                                Шаг 4

                                В той же сковороде растопите оставшееся масло и обжарьте лук и чеснок. Добавьте сельдерей и морковь, готовьте 3 минуты до мягкости.

                                Шаг 5

                                К зажарке добавьте 2 стакана молока, перемешайте.

                                Шаг 6

                                Соедините кукурузный крахмал и остатки молока. Помешивая, вылейте в сковороду. Помешивайте пока смесь не загустеет. Переложите в мультиварку.

                                Шаг 7

                                В мультиварку добавьте шпинат. Готовьте на медленном огне 30 минут. 

                                Жаркое с курицей

                                Ингредиенты:

                                • кусочек сливочного масла;
                                  • ½ ст.л. оливкового масла;
                                    • 1 большая луковица;
                                      • 1 ½ ст. л. муки;
                                        • 650 г филе куриного бедра;
                                          • 3 зубчика чеснока;
                                            • 400 г молодого картофеля;
                                              • 2 стебля сельдерея;
                                                • 2 моркови;
                                                  • 250 г шампиньонов;
                                                    • 15 г сушеных белых грибов;
                                                      • 500 мл бульона;
                                                        • 2 ч. л. дижонской горчицы;
                                                          • 2 лавровых листа.

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                                                            Способ приготовления 

                                                            Шаг 1

                                                            Обжарьте на масле и оливковом масле мелко порезанный лук. 

                                                            Шаг 2

                                                            Смешайте муку, соль и перец и обваляйте в этой смеси филе куриного бедра.

                                                            Шаг 3

                                                            В сковородку выжмите чеснок и положите курицу в мучной смеси, готовьте в течение 4-5 минут.

                                                            Шаг 4

                                                            Положите в мультиварку молодой картофель, разрезанный пополам, нарезанный кубиками сельдерей, морковь, шампиньоны, 15 г сушеных и вымоченных в воде белых грибов. Также добавьте туда бульон, дижонскую горчицу и лавровые листья.

                                                            Шаг 5

                                                            Тщательно все перемешайте. Готовьте на слабом огне в течение 7 часов. Если на сильном огне, то достаточно будет 4 часов.

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                                                            Болоньезе в мультиварке

                                                            Ингредиенты:

                                                            • 1 ст. л. оливкового масла;
                                                              • 1 кг говяжьего фарша;
                                                                • 1/2 стакана сухого красного вина;
                                                                  • 700 г томатов в собственном соку;
                                                                    • 2 лавровых листа;
                                                                      • 3 зубчика чеснока;
                                                                        • 1 ч.л. итальянских трав;
                                                                          • 1 луковица;
                                                                            • 1 морковь;
                                                                              • 2 стебля сельдерея;
                                                                                • 1/2 стакана томатной пасты;
                                                                                  • 1 ч.л. сахара;
                                                                                    • 500 г спагетти.

                                                                                      Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки19.05.25, 13:11 • 174361 просмотр

                                                                                      Способ приготовления 

                                                                                      Шаг 1

                                                                                      На средне-сильном огне поджарьте фарш в течение 8 минут или пока он не подрумянится. Добавьте вино. Готовьте еще в течение 2 минут.

                                                                                      Шаг 2

                                                                                      Переложите смесь фарша в мультиварку. Добавьте томаты в собственном соку, лавровый лист, чеснок, итальянские травы, лук, морковь, сельдерей, бульонный порошок, томатную пасту, сахар и 1/4 стакана воды.

                                                                                      Накройте крышкой. Готовьте на слабом огне в течение 8 часов.

                                                                                      Шаг 3

                                                                                      Отварите пасту, следуя инструкции на упаковке. 

                                                                                      Шаг 4

                                                                                      Подавайте соус болоньезе с пастой, посыпав пармезаном и базиликом.

                                                                                      Алина Волянская

                                                                                      Алина Волянская

                                                                                      ЛайфхакпубликацииКулинар
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