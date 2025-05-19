Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

Все хоть раз выбрасывали переваренную гречку или рис, который слипся в комок. А хочется быстро, вкусно и без нервов приготовить себе обед или ужин. Впрочем, с крупами это удается не всегда. УНН собрал базовые правила приготовления: сколько и как варить разные крупы, чтобы иметь вкусный гарнир.

Детали

Рис

Пропорция: 1:2

Время: 15–20 мин

Чтобы рис не испугался, перед тем как его варить — необходимо хорошо промыть в холодной воде. Промывать надо до тех пор, пока она не будет прозрачной. На 1 стакан риса нужно 2 стакана воды. Чтобы приготовить вкусный рис — готовить его стоит на слабом огне под крышкой в течение 15-20 мин, время от времени помешивая. Не забудьте подсолить. После того, как вы его сварили, дайте ему еще постоять 10 минут, до его полного приготовления.

После рекомендуем добавить кусочек масла. Так рис будет вкуснее.

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Гречка

Пропорция: 1:2

Время: 15–20 мин

На самом деле, готовить эту крупу довольно просто. Сначала нужно промыть гречку холодной водой, до прозрачности воды. Далее залейте крупу кипятком в пропорции 1:2, подсолите и доведите до кипения. После этого необходимо уменьшить огонь и варить ее еще 15-20 минут под крышкой. Также, можно попробовать перед варкой пожарить гречку. Тогда гарнир получится более ароматным.

В гречку также можно положить кусочек масла.

Пшено

Пропорция: 1:2,5

Время: 20–25 мин

У пшенной каши есть особенность - она может горчить. Чтобы этого избежать, перед варкой можно обдать крупу кипятком или же просто промыть в горячей воде. Пшено варится в пропорции 1:2,5 в течение 20-25 минут. Пшено хорошо сочетается со сливочным маслом, а также можно готовить эту крупу на молоке в тех же пропорциях, что и на воде.

Булгур

Пропорция: 1:2

Время: 10–15 мин

Перед тем как варить булгур, его нужно промыть в холодной воде, а затем обжарить на сливочном масле или оливковом масле. Далее прямо в сковородку нужно налить воды в пропорции 1:2. Готовить его надо в течение 10-15 минут, после того, как испарится вся вода, подержать его под закрытой крышкой еще 5 минут.

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Кус-кус

Пропорция: 1:1

Время: 5 мин

Одной из самых удобных круп является кус-кус, который и не совсем крупа, потому что это крупяные зерна. Но он удобен тем, что его не нужно варить, а лишь просто залить кипятком в пропорции 1:1 и оставить настаиваться 5 минут. Или также можно залить его водой и поставить в микроволновую печь на 1-2 минуты.

Манная крупа

Пропорция: 1:5

Время: 5 мин

Самая большая сложность - приготовить манку без комочков. Однако не все так сложно как кажется. Чтобы избежать комочков, манку надо сыпать в уже кипящую воду или молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая ложкой или венчиком. Главное также соблюсти пропорции - 1:5 и варить следует на минимальном огне около 5 минут.

Кукурузная крупа

Пропорция: 1:4

Время: 30–40 мин

Из всех круп кукурузная готовится дольше всего - 30-40 минут в соотношении 1:4. Кукурузную кашу надо готовить на медленном огне, часто помешивая. А чтобы она не пригорала, рекомендуем использовать кастрюлю с толстым дном.

Овсянка

Пропорция: 1:3

Время: 25-30 мин

В отличие от овсяных хлопьев быстрого приготовления, цельная овсянка варится дольше — 25–30 минут. На 1 стакан крупы нужно 3 стакана воды или молока. Перед варкой желательно замочить овсянку на ночь — это сократит время приготовления. Варить ее надо на медленном огне, периодически помешивая.

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