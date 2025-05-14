Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

Наверняка у каждого было такое, что купили бананы, но не успели их съесть и они перезрели. Мягкие, с темной кожицей, они уже не так подходят для перекуса, но это еще не повод их выбрасывать. Наоборот - именно такие бананы идеально подходят для домашних десертов. УНН рекомендует своим читателям три простых рецепта.

Детали

Бабушкин банановый пудинг

Ингредиенты для пудинга:

1 стакан сахара;

½ стакана пшеничной муки;

½ чайной ложки соли;

4 больших яйца;

2 стакана молока;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1 столовая ложка растительного масла;

1 (12 унций) упаковка ванильных вафель;

4 средних банана.

Ингредиенты для безе:

⅛ чайной ложки лимонной кислоты;

5 столовых ложек сахара;

½ чайной ложки ванильного экстракта.

Способ приготовления

Шаг 1

Разогрейте духовку до 190°С.

Шаг 2

Для приготовления пудинга в отдельной миске соедините сахар, муку и соль. Перемешайте.

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Шаг 3

Далее отделите яичные белки от желтков для безе. Соедините молоко и сахар. Желтки взбейте в кастрюле на среднем огне и постепенно добавляйте туда молочную смесь. Доведите все до кипения и варите, пока смесь слегка не загустеет, 8-10 минут. Затем добавьте масло и продолжайте помешивать, пока не загустеет до консистенции пудинга, еще 5-7 минут.

Шаг 4

На дно формы для выпечки выложите вафли. Поверх них выложите два порезанных на кружочки банана и покройте половиной пудинга. Повторите слои еще раз.

Шаг 5

Чтобы приготовить безе взбейте яичные белки, постепенно добавляя лимонную кислоту, до образования мягких пиков. Добавьте сахар и продолжайте взбивать на высокой скорости до образования жестких пиков. Добавьте ваниль. Готовое безе выложите на пудинг.

Шаг 6

Выпекать этот десерт нужно в предварительно разогретой духовке, пока безе не подрумянится, 15-20 минут.

Банановое парфе

Ингредиенты:

3 банана;

2 стакана йогурта со вкусом ванили;

1 ½ столовых ложки сахара;

100 г песочного печенья;

Взбитые сливки (по желанию).

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Способ приготовления

Шаг 1

Разомните 1 банан и добавьте туда йогурт и сахар. Хорошо все перемешайте.

Шаг 2

Измельчите печенье и распределите его примерно по 2 столовые ложки на дно 4 прозрачных стаканов 240 мл. Далее выложите 3 столовые ложки йогуртового крема.

Шаг 3

Нарежьте 2 оставшихся банана. Положите несколько кусочков на крем. Повторите слои еще 2 раза. Поверх последнего слоя можно положить измельченное печенье, оставшееся, и взбитые сливки.

Кокосово-банановые блины

Ингредиенты:

2 стакана пшеничной муки;

3 ч. л. разрыхлителя;

3 ст. л. сахара;

½ ч.л. соли;

10 ст. л. кокосовой стружки;

2 средних банана;

2 яйца;

1 стакан кокосовой воды;

1 стакан кокосового молока;

¾ стакана коровьего молока;

1 ч.л. ванильного экстракта;

2 ст. л. кокосового масла;

2 ст. л. растительного масла;

оливковое масло-спрей для жарки.

Способ приготовления

Шаг 1

Просейте муку и разрыхлитель и добавьте сахар, соль и кокосовую стружку, затем слегка перемешайте.

Шаг 2

Взбейте яйца, кокосовую воду, кокосовое молоко, коровье молоко, ванильный экстракт, кокосовое масло и растопленное сливочное масло.

Шаг 3

Соедините сухие ингредиенты с влажными и слегка перемешайте. Затем добавьте нарезанные кубиками бананы.

Шаг 4

Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом для жарки. Вылейте тесто - примерно 1 стакан для большого блина или ¼ стакана для маленького. Жарьте, пока на поверхности не появятся пузырьки, это займет около 2-3 минут. Затем осторожно переверните блин и готовьте еще 1-2 минуты, пока он не станет золотистым и хрустящим.

Шаг 5

Подавать блины можно с арахисовой пастой и кленовым сиропом.

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