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Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

В статье представлено три простых рецепта десертов из перезрелых бананов: банановый пудинг, банановое парфе и кокосово-банановые блины. Все рецепты просты в приготовлении.

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

Наверняка у каждого было такое, что купили бананы, но не успели их съесть и они перезрели. Мягкие, с темной кожицей, они уже не так подходят для перекуса, но это еще не повод их выбрасывать. Наоборот - именно такие бананы идеально подходят для домашних десертов. УНН рекомендует своим читателям три простых рецепта.

Детали

Бабушкин банановый пудинг 

Ингредиенты для пудинга:

  • 1 стакан сахара;
    • ½ стакана пшеничной муки; 
      • ½ чайной ложки соли;
        • 4 больших яйца;
          • 2 стакана молока;
            • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
              • 1 столовая ложка растительного масла;
                • 1 (12 унций) упаковка ванильных вафель;
                  • 4 средних банана.

                    Ингредиенты для безе:

                    • ⅛ чайной ложки лимонной кислоты;
                      • 5 столовых ложек сахара;
                        • ½ чайной ложки ванильного экстракта.

                          Способ приготовления 

                          Шаг 1

                          Разогрейте духовку до 190°С.

                          Шаг 2

                          Для приготовления пудинга в отдельной миске соедините сахар, муку и соль. Перемешайте. 

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                          Шаг 3

                          Далее отделите яичные белки от желтков для безе. Соедините молоко и сахар. Желтки взбейте в кастрюле на среднем огне и постепенно добавляйте туда молочную смесь. Доведите все до кипения и варите, пока смесь слегка не загустеет, 8-10 минут. Затем добавьте масло и продолжайте помешивать, пока не загустеет до консистенции пудинга, еще 5-7 минут.

                          Шаг 4

                          На дно формы для выпечки выложите вафли. Поверх них выложите два порезанных на кружочки банана и покройте половиной пудинга. Повторите слои еще раз.

                          Шаг 5

                          Чтобы приготовить безе взбейте яичные белки, постепенно добавляя лимонную кислоту, до образования мягких пиков. Добавьте сахар и продолжайте взбивать на высокой скорости до образования жестких пиков. Добавьте ваниль. Готовое безе выложите на пудинг.

                          Шаг 6

                          Выпекать этот десерт нужно в предварительно разогретой духовке, пока безе не подрумянится, 15-20 минут. 

                          Банановое парфе

                          Ингредиенты:

                          • 3 банана;
                            • 2 стакана йогурта со вкусом ванили;
                              • 1 ½ столовых ложки сахара;
                                • 100 г песочного печенья;
                                  • Взбитые сливки (по желанию).

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                                    Способ приготовления 

                                    Шаг 1

                                    Разомните 1 банан и добавьте туда  йогурт и сахар. Хорошо все перемешайте.

                                    Шаг 2

                                    Измельчите печенье и распределите его примерно по 2 столовые ложки на дно 4 прозрачных стаканов 240 мл. Далее выложите 3 столовые ложки йогуртового крема.

                                    Шаг 3

                                    Нарежьте 2 оставшихся банана. Положите несколько кусочков на крем. Повторите слои еще 2 раза. Поверх последнего слоя можно положить измельченное печенье, оставшееся, и взбитые сливки.

                                    Кокосово-банановые блины

                                    Ингредиенты:

                                    • 2 стакана пшеничной муки;
                                      • 3 ч. л. разрыхлителя;
                                        • 3 ст. л. сахара;
                                          • ½ ч.л. соли;
                                            • 10 ст. л. кокосовой стружки;
                                              • 2 средних банана;
                                                • 2 яйца;
                                                  • 1 стакан кокосовой воды;
                                                    • 1 стакан кокосового молока;
                                                      • ¾ стакана коровьего молока;
                                                        • 1 ч.л. ванильного экстракта;
                                                          • 2 ст. л. кокосового масла;
                                                            • 2 ст. л. растительного масла;
                                                              • оливковое масло-спрей для жарки.

                                                                Способ приготовления 

                                                                Шаг 1

                                                                Просейте муку и разрыхлитель и добавьте сахар, соль и кокосовую стружку, затем слегка перемешайте.

                                                                Шаг 2

                                                                Взбейте яйца, кокосовую воду, кокосовое молоко, коровье молоко, ванильный экстракт, кокосовое масло и растопленное сливочное масло.

                                                                Шаг 3

                                                                Соедините сухие ингредиенты с влажными и слегка перемешайте. Затем добавьте нарезанные кубиками бананы.

                                                                Шаг 4

                                                                Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом для жарки. Вылейте тесто - примерно 1 стакан для большого блина или ¼ стакана для маленького. Жарьте, пока на поверхности не появятся пузырьки, это займет около 2-3 минут. Затем осторожно переверните блин и готовьте еще 1-2 минуты, пока он не станет золотистым и хрустящим.

                                                                Шаг 5

                                                                Подавать блины можно с арахисовой пастой и кленовым сиропом.

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                                                                Алина Волянская

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