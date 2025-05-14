Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта
Киев • УНН
В статье представлено три простых рецепта десертов из перезрелых бананов: банановый пудинг, банановое парфе и кокосово-банановые блины. Все рецепты просты в приготовлении.
Наверняка у каждого было такое, что купили бананы, но не успели их съесть и они перезрели. Мягкие, с темной кожицей, они уже не так подходят для перекуса, но это еще не повод их выбрасывать. Наоборот - именно такие бананы идеально подходят для домашних десертов. УНН рекомендует своим читателям три простых рецепта.
Детали
Бабушкин банановый пудинг
Ингредиенты для пудинга:
- 1 стакан сахара;
- ½ стакана пшеничной муки;
- ½ чайной ложки соли;
- 4 больших яйца;
- 2 стакана молока;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 1 (12 унций) упаковка ванильных вафель;
- 4 средних банана.
Ингредиенты для безе:
- ⅛ чайной ложки лимонной кислоты;
- 5 столовых ложек сахара;
- ½ чайной ложки ванильного экстракта.
Способ приготовления
Шаг 1
Разогрейте духовку до 190°С.
Шаг 2
Для приготовления пудинга в отдельной миске соедините сахар, муку и соль. Перемешайте.
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Шаг 3
Далее отделите яичные белки от желтков для безе. Соедините молоко и сахар. Желтки взбейте в кастрюле на среднем огне и постепенно добавляйте туда молочную смесь. Доведите все до кипения и варите, пока смесь слегка не загустеет, 8-10 минут. Затем добавьте масло и продолжайте помешивать, пока не загустеет до консистенции пудинга, еще 5-7 минут.
Шаг 4
На дно формы для выпечки выложите вафли. Поверх них выложите два порезанных на кружочки банана и покройте половиной пудинга. Повторите слои еще раз.
Шаг 5
Чтобы приготовить безе взбейте яичные белки, постепенно добавляя лимонную кислоту, до образования мягких пиков. Добавьте сахар и продолжайте взбивать на высокой скорости до образования жестких пиков. Добавьте ваниль. Готовое безе выложите на пудинг.
Шаг 6
Выпекать этот десерт нужно в предварительно разогретой духовке, пока безе не подрумянится, 15-20 минут.
Банановое парфе
Ингредиенты:
- 3 банана;
- 2 стакана йогурта со вкусом ванили;
- 1 ½ столовых ложки сахара;
- 100 г песочного печенья;
- Взбитые сливки (по желанию).
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Способ приготовления
Шаг 1
Разомните 1 банан и добавьте туда йогурт и сахар. Хорошо все перемешайте.
Шаг 2
Измельчите печенье и распределите его примерно по 2 столовые ложки на дно 4 прозрачных стаканов 240 мл. Далее выложите 3 столовые ложки йогуртового крема.
Шаг 3
Нарежьте 2 оставшихся банана. Положите несколько кусочков на крем. Повторите слои еще 2 раза. Поверх последнего слоя можно положить измельченное печенье, оставшееся, и взбитые сливки.
Кокосово-банановые блины
Ингредиенты:
- 2 стакана пшеничной муки;
- 3 ч. л. разрыхлителя;
- 3 ст. л. сахара;
- ½ ч.л. соли;
- 10 ст. л. кокосовой стружки;
- 2 средних банана;
- 2 яйца;
- 1 стакан кокосовой воды;
- 1 стакан кокосового молока;
- ¾ стакана коровьего молока;
- 1 ч.л. ванильного экстракта;
- 2 ст. л. кокосового масла;
- 2 ст. л. растительного масла;
- оливковое масло-спрей для жарки.
Способ приготовления
Шаг 1
Просейте муку и разрыхлитель и добавьте сахар, соль и кокосовую стружку, затем слегка перемешайте.
Шаг 2
Взбейте яйца, кокосовую воду, кокосовое молоко, коровье молоко, ванильный экстракт, кокосовое масло и растопленное сливочное масло.
Шаг 3
Соедините сухие ингредиенты с влажными и слегка перемешайте. Затем добавьте нарезанные кубиками бананы.
Шаг 4
Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом для жарки. Вылейте тесто - примерно 1 стакан для большого блина или ¼ стакана для маленького. Жарьте, пока на поверхности не появятся пузырьки, это займет около 2-3 минут. Затем осторожно переверните блин и готовьте еще 1-2 минуты, пока он не станет золотистым и хрустящим.
Шаг 5
Подавать блины можно с арахисовой пастой и кленовым сиропом.
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