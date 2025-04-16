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Банановая кожура: новый ингредиент для выпечки, полезный и вкусный

Киев • УНН

 • 4392 просмотра

Исследования показали, что мука из банановой кожуры может улучшить выпечку. Она обогащает продукты клетчаткой, магнием и антиоксидантами, делая их более полезными.

Банановая кожура: новый ингредиент для выпечки, полезный и вкусный

Каждый раз, когда вы чистите банан и выбрасываете кожуру, вы выбрасываете вкусную, питательную закуску. Да, одно из исследований показало, что если банановые шкурки бланшировать, высушить и измельчить в муку, их можно превратить в хлебобулочные изделия, которые будут такими же приятными, если не лучшими, чем продукты на основе пшеницы, сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Вы, вероятно, никогда не думали о приготовлении пищи с банановой кожурой. Но это не только абсолютно безопасно, но и действительно полезно для вас.

Во время проверки вкуса продуктов эксперимента потребители сообщили, что они были так же удовлетворены вкусом, как и сахарным печеньем. Вы также получите щедрую порцию минералов и питательных веществ, которые борются с раком. Обогащенное банановой кожурой сахарное печенье содержало гораздо больше клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений

- говорится в статье.

В то же время отмечается, что добавление слишком большого количества муки из банановой кожуры привело к тому, что печенье было несколько твердым - возможно, из-за избытка клетчатки. Но когда партии готовили из муки, содержащей 7,5% банановой кожуры, текстура печенья достигала гораздо более привлекательного баланса.

В качестве бонуса, товары также хорошо сохранялись в течение трех месяцев при комнатной температуре

- пишут авторы.

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Они указывают, что использование муки из банановой кожуры в хлебе, пирожных и макаронных изделиях также заслуживает внимания.

Исследование торта из банановой кожуры выявило, что желтая кожура фруктов придает выпечке естественный пищевой цвет, а также повышает питательность

- отмечает издание.

Авторы резюмируют, что необработанные банановые шкурки не имеют пользы, но если их правильно приготовить, они действительно могут быть очень вкусными.

Напомним

До 2080 года во многих регионах Латинской Америки и Карибского бассейна станет экономически невыгодно выращивать бананы на экспорт. По прогнозам ученых, это произойдет из-за повышения температуры, вызванного изменением климата.

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