Банани під загрозою: до 2080 року вирощування культури в Латинській Америці стане економічно невигідним

Нове дослідження показало, що до 2080 року в багатьох регіонах Латинської Америки та Карибського басейну стане економічно невигідно вирощувати банани на експорт через підвищення температури, викликане зміною клімату. Про це повідомляє EastFruit, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, банани - ключова експортна культура, яка щорічно приносить $11 млрд і відіграє важливу роль в економіці багатьох країн. Однак всього через 50 років 60% регіонів, де в даний час вирощують банани, зіткнуться з труднощами при вирощуванні цієї культури, якщо не буде вжито термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату, пише Рhys.org з посиланням на дослідження британського Ексетерського університету "Соціоекономічні обмеження адаптації до змін клімату в тропічних експортних культурах".

Дослідження показало, що такі соціально-економічні фактори, як доступність робочої сили та інфраструктура, значно обмежують адаптацію до змін клімату. Основна частина виробництва бананів розташована поблизу густонаселених районів і портів, що обмежує потенціал для переміщення в більш відповідні регіони.

Наші результати - це суворе нагадування про те, що зміна клімату - це не лише екологічна проблема, але й пряма загроза глобальній продовольчій безпеці. Без значних інвестицій в адаптацію, включаючи іригацію і створення сортів бананів, стійких до спеки, майбутнє експорту бананів залишається під питанням - говорить професор Ексетерського університету Exeter Ден Беббер, керівник дослідження.

Часник в Україні б'є цінові рекорди: чому вартість сягнула 200 грн за кілограм

Дослідники розробили новий метод з використанням супутникових знімків для картування виробництва бананів у Латинській Америці та Карибському басейні з дуже високою роздільною здатністю, а потім оцінили клімат, в якому переважно вирощуються банани.

Результати дослідження показали, що через зміну клімату скоротиться кількість регіонів, оптимально придатних для вирощування бананів у низці важливих країн-виробників, а також збільшиться вплив екстремальних температур на працівників.

Такі країни, як Колумбія і Коста-Ріка, постраждають найбільше, оскільки, як очікується, там стане занадто спекотно для оптимального вирощування бананів. Еквадор і деякі частини Бразилії входять до числа небагатьох регіонів, які залишаться важливими у вирощуванні бананів, оскільки, за прогнозами, зміна клімату буде менш серйозною.

Дослідники пропонують кілька стратегій адаптації, включаючи розширення іригаційної інфраструктури, виведення жаро- та посухостійких сортів бананів і підтримку виробників бананів в управлінні кліматичними ризиками.

Як вирощувати полуницю вдома та насолоджуватися свіжими ягодами цілий рік