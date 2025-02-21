Як вирощувати полуницю вдома та насолоджуватися свіжими ягодами цілий рік

Смак полуниці асоціюється з теплими літніми днями, але що робити, якщо у вас немає можливості вирощувати ці ягоди на відкритому повітрі? Не хвилюйтеся! При належному догляді та створенні оптимальних умов полуниця може виростати навіть прямісінько у вас вдома, даруючи вам свіжі плоди протягом усього року.

У цьому матеріалі УНН ділиться порадами щодо того, як правильно вирощувати полуницю вдома, які сорти для цього підходять найкраще та коли можна буде насолодитися врожаєм.

Коли варто садити полуницю

Вирощувати полуницю в приміщенні можна в будь-який час року, оскільки ви не залежите від погодних умов. Однак, висівати полуницю, на розсаду рекомендується в кінці лютого або на початку березня. Важливо провести цей процес вчасно, бо якщо зробити це пізніше — є ймовірність, що плодоношення полуниці розпочнеться лише в наступному році.

Але чи всі сорти полуниці підходять для вирощування вдома?

Для вирощування в домашніх умовах особливо підходять ремонтантні сорти полуниці, які дають кілька врожаїв на рік. Рекомендуються альпійські сорти, оскільки вони ростуть компактно, займають менше місця і дають маленькі, але дуже смачні ягоди з насиченим смаком. Один з популярних сортів — ананас-реліквія, яка має солодкий смак з нотками ананаса.

Також варто звернути увагу на сорти seascape і albion, які дають більші ягоди порівняно з альпійськими сортами, але потребують більше місця. Крім того, вони підходять для вирощування в контейнерах.

Нейрні сорти, які не залежать від світлового дня, також чудово підходять для вирощування в приміщеннях, оскільки дають плоди в будь-який час року.

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Вимоги до догляду

1. Температура

Полуниця потребує кімнатної температури для нормального росту. Оптимальна температура для вирощування полуниці — близько 21 градуса за Цельсієм, з незначними коливаннями.

2. Освітлення

Полуниця любить багато світла. В умовах приміщення для кращого результату варто використовувати додаткові лампи для росту, щоб забезпечити рослині 12-14 годин світла на день. Недостатнє освітлення є однією з найбільших помилок при вирощуванні полуниці в приміщенні.

3. Вода

Також полуниця любить регулярний полив, але важливо не надто захоплюватися цим, аби не залити рослину. Вода повинна добре дренуватися, щоб уникнути гниття кореневої шийки. Поливати рослини можна раз на тиждень, залежно від вологості ґрунту.

Слідкуйте за вологістю ґрунту, перевіряючи її пальцем кожні кілька днів і залежно від цього коригуйте графік поливу.

4. Земля

Полуниця віддає перевагу добре дренованому ґрунту. У домашніх умовах найкраще підходить універсальна суглиниста суміш для рослин. Ґрунт не потрібен занадто глинистий або важкий. Також він має бути родючим, але суглинистим - майже м'яким.

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Розмноження

Коли полуниця починає дозрівати, вона має природну схильність до розмноження, випускаючи вусики, які утворюють нові паростки. В умовах контейнера ці пагони можуть витягуватися і звисати, прагнучи дістатися до землі. Та не хвилюйтеся — ви можете використати їх для збільшення кількості рослин.

Підготуйте кілька нових контейнерів із добре дренованим ґрунтом, щоб пересадити ці паростки. Спочатку вони залишатимуться прикріпленими до материнської рослини, але з часом вкоріняться у нових горщиках. Через кілька тижнів ви побачите, як нові рослини почнуть рости, а коли вони зацвітуть (приблизно через місяць), ви можете відокремити їх від основного куща. Якщо потрібно, обріжте пагони для зручності пересаджування або для створення окремих рослин. Такий метод дозволяє безпечно розмножувати рослини та збільшувати кількість врожаю без необхідності купувати нові саджанці.

Збір врожаю

Полуниця дозріває приблизно через місяць після цвітіння. Одна з найголовніших ознак, що ягоди вже можна збирати — це її насичений червоний колір.

Для збору ягід обережно відривайте або обрізайте плід, залишаючи близько півдюйма стебла поруч із ягодою. Уникайте пошкодження рослини, оскільки це може вплинути на подальший ріст і врожай.

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