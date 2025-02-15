В Україні продовжують дорожчати огірки: названо причину

Ціни на тепличні огірки на українському ринку продовжують зростати другий тиждень поспіль. Одна із причин здорожчання овоча - скорочення пропозиції імпортної продукції на поточному тижні. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані щоденного моніторингу проекту EastFruit.

На сьогодні огірки надходять у продаж уже по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції. Це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Незважаючи на поступове збільшення пропозиції місцевих огірків на ринку, ціни на цю продукцію переважно зростають, зазначає EastFruit.

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Учасники ринку кажуть, що такі тенденції насамперед зумовлені подорожчанням імпортної продукції з Туреччини та малооб’ємною пропозицією овочів із місцевих тепличних комбінатів. Зазначається, що постачання імпортної продукції досить нерегулярні, що й дозволяє продавцям все частіше переглядати ціни на свою продукцію у бік підвищення.

EastFruit відзначає, що за обставин, що склалися, українським імпортерам сьогодні вдається вести продаж огірка в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період попереднього року.

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