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В Україні продовжують дорожчати огірки: названо причину

В Україні продовжують дорожчати огірки: названо причину

Київ • УНН

 • 105468 перегляди

Тепличні огірки в Україні подорожчали до 90-130 грн/кг через скорочення імпорту з Туреччини. Місцеві виробники пропонують малі обсяги продукції, що призвело до зростання цін на 10% порівняно з минулим роком.

Ціни на тепличні огірки на українському ринку продовжують зростати другий тиждень поспіль. Одна із причин здорожчання овоча - скорочення пропозиції імпортної продукції на поточному тижні. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані щоденного моніторингу проекту EastFruit

На сьогодні огірки надходять у продаж уже по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції. Це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Незважаючи на поступове збільшення пропозиції місцевих огірків на ринку, ціни на цю продукцію переважно зростають, зазначає EastFruit. 

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Учасники ринку кажуть, що такі тенденції насамперед зумовлені подорожчанням імпортної продукції з Туреччини та малооб’ємною пропозицією овочів із місцевих тепличних комбінатів. Зазначається, що постачання імпортної продукції досить нерегулярні, що й дозволяє продавцям все частіше переглядати ціни на свою продукцію у бік підвищення.

EastFruit відзначає, що за обставин, що склалися, українським імпортерам сьогодні вдається вести продаж огірка в середньому на 10% дорожче, ніж в аналогічний період попереднього року.

В Україні подешевшали помідори: яка причина зниження цін14.02.25, 13:18 • 51629 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаАгроновини
turechchynaТуреччина
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