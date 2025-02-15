В Украине продолжают дорожать огурцы: названа причина

Цены на тепличные огурцы на украинском рынке продолжают расти вторую неделю подряд. Одна из причин подорожания овоща - сокращение предложения импортной продукции на текущей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit.

На сегодня огурцы поступают в продажу уже по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на постепенное увеличение предложения местных огурцов на рынке, цены на эту продукцию преимущественно растут, отмечает EastFruit.

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Участники рынка говорят, что такие тенденции прежде всего обусловлены подорожанием импортной продукции из Турции и малообъемным предложением овощей из местных тепличных комбинатов. Отмечается, что поставки импортной продукции достаточно нерегулярны, что и позволяет продавцам все чаще пересматривать цены на свою продукцию в сторону повышения.

EastFruit отмечает, что в сложившихся обстоятельствах украинским импортерам сегодня удается вести продажи огурца в среднем на 10% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года.

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