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Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 36884 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

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10:28 • 55793 просмотра

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В Украине продолжают дорожать огурцы: названа причина

В Украине продолжают дорожать огурцы: названа причина

Киев  •  УНН

 • 10837 просмотра

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Тепличные огурцы в Украине подорожали до 90-130 грн/кг из-за сокращения импорта из Турции. Местные производители предлагают малые объемы продукции, что привело к росту цен на 10% по сравнению с прошлым годом.

Цены на тепличные огурцы на украинском рынке продолжают расти вторую неделю подряд. Одна из причин подорожания овоща - сокращение предложения импортной продукции на текущей неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ежедневного мониторинга проекта EastFruit

На сегодня огурцы поступают в продажу уже по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции. Это в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Несмотря на постепенное увеличение предложения местных огурцов на рынке, цены на эту продукцию преимущественно растут, отмечает EastFruit. 

Готовимся к сезону: когда сеять семена для лучшего урожая10.02.25, 18:01 • 91839 просмотров

Участники рынка говорят, что такие тенденции прежде всего обусловлены подорожанием импортной продукции из Турции и малообъемным предложением овощей из местных тепличных комбинатов. Отмечается, что поставки импортной продукции достаточно нерегулярны, что и позволяет продавцам все чаще пересматривать цены на свою продукцию в сторону повышения.

EastFruit отмечает, что в сложившихся обстоятельствах украинским импортерам сегодня удается вести продажи огурца в среднем на 10% дороже, чем в аналогичный период предыдущего года.

В Украине подешевели помидоры: какая причина снижения цен14.02.25, 13:18 • 28458 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаАгроновости
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина

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