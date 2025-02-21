Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Вкус клубники ассоциируется с теплыми летними деньками, но что делать, если у вас нет возможности выращивать эти ягоды на открытом воздухе? Не волнуйтесь! При должном уходе и создании оптимальных условий клубника может произрастать даже прямо у вас дома, даря вам свежие плоды в течение всего года.

В этом материале УНН делится советами о том, как правильно выращивать клубнику дома, какие сорта для этого подходят лучше всего и когда можно будет насладиться урожаем.

Когда стоит сажать клубнику

Выращивать клубнику в помещении можно в любое время года, поскольку вы не зависите от погодных условий. Однако, высевать клубнику, на рассаду рекомендуется в конце февраля или в начале марта. Важно провести этот процесс вовремя, так как если сделать это позже - есть вероятность, что плодоношение клубники начнется лишь в следующем году.

Но все ли сорта клубники подходят для выращивания дома?

Для выращивания в домашних условиях особенно подходят ремонтантные сорта клубники, которые дают несколько урожаев в год. Рекомендуются альпийские сорта, поскольку они растут компактно, занимают меньше места и дают маленькие, но очень вкусные ягоды с насыщенным вкусом. Один из популярных сортов - ананас-реликвия, которая имеет сладкий вкус с нотками ананаса.

Также стоит обратить внимание на сорта seascape и albion, которые дают более крупные ягоды по сравнению с альпийскими сортами, но требуют больше места. Кроме того, они подходят для выращивания в контейнерах.

Нейрные сорта, которые не зависят от светового дня, также прекрасно подходят для выращивания в помещениях, поскольку дают плоды в любое время года.

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Требования к уходу

1. Температура

Клубника нуждается в комнатной температуре для нормального роста. Оптимальная температура для выращивания клубники - около 21 градуса по Цельсию, с незначительными колебаниями.

2. Освещение

Клубника любит много света. В условиях помещения для лучшего результата стоит использовать дополнительные лампы для роста, чтобы обеспечить растению 12-14 часов света в день. Недостаточное освещение является одной из самых больших ошибок при выращивании клубники в помещении.

3. Вода

Также клубника любит регулярный полив, но важно не слишком увлекаться этим, чтобы не залить растение. Вода должна хорошо дренироваться, чтобы избежать гниения корневой шейки. Поливать растения можно раз в неделю, в зависимости от влажности почвы.

Следите за влажностью почвы, проверяя ее пальцем каждые несколько дней и в зависимости от этого корректируйте график полива.

4. Земля

Клубника предпочитает хорошо дренированную почву. В домашних условиях лучше всего подходит универсальная суглинистая смесь для растений. Грунт не нужен слишком глинистый или тяжелый. Также она должна быть плодородной, но суглинистой - почти мягкой.

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Размножение

Когда клубника начинает созревать, она имеет естественную склонность к размножению, выпуская усики, которые образуют новые ростки. В условиях контейнера эти побеги могут вытягиваться и свисать, стремясь добраться до земли. Но не волнуйтесь - вы можете использовать их для увеличения количества растений.

Подготовьте несколько новых контейнеров с хорошо дренированной почвой, чтобы пересадить эти ростки. Сначала они будут оставаться прикрепленными к материнскому растению, но со временем укоренятся в новых горшках. Через несколько недель вы увидите, как новые растения начнут расти, а когда они зацветут (примерно через месяц), вы можете отделить их от основного куста. Если нужно, обрежьте побеги для удобства пересадки или для создания отдельных растений. Такой метод позволяет безопасно размножать растения и увеличивать количество урожая без необходимости покупать новые саженцы.

Сбор урожая

Клубника созревает примерно через месяц после цветения. Один из самых главных признаков, что ягоды уже можно собирать - это ее насыщенный красный цвет.

Для сбора ягод осторожно отрывайте или обрезайте плод, оставляя около полдюйма стебля рядом с ягодой. Избегайте повреждения растения, поскольку это может повлиять на дальнейший рост и урожай.

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