Посевной календарь на февраль 2025: когда сажать, а когда лучше подождать
Киев • УНН
Подробный посевной календарь на февраль 2025 года с указанием благоприятных дней для различных садовых работ. Полный перечень дат для посадки овощей, фруктов, зелени и декоративных растений с учетом фаз луны.
Планируете посевы или уход за садом в феврале? УНН собрал для вас лунный календарь, который подскажет лучшие дни для посадки овощей, зелени, фруктовых деревьев и декоративных растений, а также время, когда стоит воздержаться от садовых работ.
В феврале 2025 года благоприятными днями для посева и посадки овощных культур будут 1, 4, 5, 8-10, 15-24 февраля, тогда как 12, 25-28 февраля считаются неблагоприятными для любых садовых работ.
Корнеплоды
- Картофель, топинамбур: 16-20, 23, 24
- Морковь, свекла, пастернак: 16-20, 23, 24
- Батат: 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24
- Редис, редька, репа: 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24
- Сельдерей, петрушка (корневая): 16-24
Луковые культуры
- Лук репчатый: 16-20, 23, 24
- Лук на зелень, шнитт-лук: 1-3, 9, 10, 16-24
- Чеснок: 4, 5, 16-24
- Лук-порей: 4, 5, 16-24
Овощи
- Томаты, физалис: 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24
- Перец, баклажаны: 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24
- Огурцы: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24
- Брокколи, цветная капуста: 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24
- Капуста (средняя и поздняя): 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24
- Ранняя капуста, кейл, листовая капуста: 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24
- Сельдерей черешковый: 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24
- Кабачки, патиссоны: 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24
- Тыква: 9, 10, 23, 24
- Бахчевые культуры: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24
- Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут): 4-8, 16, 17, 23, 24
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Зелень и травы
- Салаты, цикорий: 1-5, 9, 10, 16-24
- Шпинат: 2-5, 9, 10, 16-24
- Руккола, кресс-салат, листовая горчица: 1, 4, 5, 9, 10, 16-24
- Мангольд, щавель: 4, 5, 9, 10, 16-22
- Укроп, петрушка, кинза: 1-5, 9, 10, 16-24
- Базилик, душица, розмарин: 4, 5, 9, 10, 16-22
- Лекарственные и чайные культуры: 4, 5, 9, 10, 13-17
- Микрозелень: 1-5, 9, 10, 16-24
Ягодно-плодовый сад
- Земляника, клубника: 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24
- Яблоня: 4, 5, 21-24
- Груша, айва: 4, 5, 16-20, 23, 24
- Абрикос, вишня, слива, персик: 4, 5, 16-24
- Черешня: 4, 5, 11
- Виноград: 18-24
Декоративные растения
- Однолетники: 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24
- Хвойные: 13-15, 21, 22
- Сидераты: 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22
Фазы Луны в феврале 2025 года
- Полнолуние: 12 февраля
- Молодик: 28 февраля
- Первая четверть: 5 февраля
- Последняя четверть: 20 февраля
Лучшие дни для садовых работ в феврале
- Проращивание семян: 1, 4, 5, 9, 10, 16-20, 23, 24
- Поливы: 1, 9, 10, 18-20
- Обрезка и формирование: 6-8, 14, 18-26
- Прививки и окулировка: 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24, 27, 28
- Борьба с вредителями и болезнями: 1, 6-8, 12-15, 25-28.