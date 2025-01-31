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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посевной календарь на февраль 2025: когда сажать, а когда лучше подождать

Посевной календарь на февраль 2025: когда сажать, а когда лучше подождать

Киев  •  УНН

 • 5484 просмотра

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Подробный посевной календарь на февраль 2025 года с указанием благоприятных дней для различных садовых работ. Полный перечень дат для посадки овощей, фруктов, зелени и декоративных растений с учетом фаз луны.

Планируете посевы или уход за садом в феврале? УНН собрал для вас лунный календарь, который подскажет лучшие дни для посадки овощей, зелени, фруктовых деревьев и декоративных растений, а также время, когда стоит воздержаться от садовых работ. 

В феврале 2025 года благоприятными днями для посева и посадки овощных культур будут 1, 4, 5, 8-10, 15-24 февраля, тогда как 12, 25-28 февраля считаются неблагоприятными для любых садовых работ.

Корнеплоды

- Картофель, топинамбур: 16-20, 23, 24

- Морковь, свекла, пастернак: 16-20, 23, 24

- Батат: 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24

- Редис, редька, репа: 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24

- Сельдерей, петрушка (корневая): 16-24

Луковые культуры

- Лук репчатый: 16-20, 23, 24

- Лук на зелень, шнитт-лук: 1-3, 9, 10, 16-24

- Чеснок: 4, 5, 16-24

- Лук-порей: 4, 5, 16-24

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Овощи

- Томаты, физалис: 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24

- Перец, баклажаны: 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24

- Огурцы: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24

- Брокколи, цветная капуста: 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24

- Капуста (средняя и поздняя): 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24

- Ранняя капуста, кейл, листовая капуста: 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24

- Сельдерей черешковый: 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24

- Кабачки, патиссоны: 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24

- Тыква: 9, 10, 23, 24

- Бахчевые культуры: 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24

- Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут): 4-8, 16, 17, 23, 24

Субсидия на дрова и уголь: кто может получить и как оформить30.01.25, 16:22 • 22097 просмотров

Зелень и травы

- Салаты, цикорий: 1-5, 9, 10, 16-24

- Шпинат: 2-5, 9, 10, 16-24

- Руккола, кресс-салат, листовая горчица: 1, 4, 5, 9, 10, 16-24

- Мангольд, щавель: 4, 5, 9, 10, 16-22

- Укроп, петрушка, кинза: 1-5, 9, 10, 16-24

- Базилик, душица, розмарин: 4, 5, 9, 10, 16-22

- Лекарственные и чайные культуры: 4, 5, 9, 10, 13-17

- Микрозелень: 1-5, 9, 10, 16-24

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Ягодно-плодовый сад

- Земляника, клубника: 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24

- Яблоня: 4, 5, 21-24

- Груша, айва: 4, 5, 16-20, 23, 24

- Абрикос, вишня, слива, персик: 4, 5, 16-24

- Черешня: 4, 5, 11

- Виноград: 18-24

Декоративные растения

- Однолетники: 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24

- Хвойные: 13-15, 21, 22

- Сидераты: 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22

Фазы Луны в феврале 2025 года

- Полнолуние: 12 февраля

- Молодик: 28 февраля

- Первая четверть: 5 февраля

- Последняя четверть: 20 февраля

Лучшие дни для садовых работ в феврале

- Проращивание семян: 1, 4, 5, 9, 10, 16-20, 23, 24

- Поливы: 1, 9, 10, 18-20

- Обрезка и формирование: 6-8, 14, 18-26

- Прививки и окулировка: 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24, 27, 28

- Борьба с вредителями и болезнями: 1, 6-8, 12-15, 25-28.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоАгроновости

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