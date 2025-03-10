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Бананы под угрозой: к 2080 году выращивание культуры в Латинской Америке станет экономически невыгодным

Киев • УНН

 • 24232 просмотра

К 2080 году 60% регионов Латинской Америки не смогут выращивать бананы из-за изменения климата. Колумбия и Коста-Рика пострадают больше всего, тогда как Эквадор останется основным производителем.

Бананы под угрозой: к 2080 году выращивание культуры в Латинской Америке станет экономически невыгодным

Новое исследование показало, что к 2080 году во многих регионах Латинской Америки и Карибского бассейна станет экономически невыгодно выращивать бананы на экспорт из-за повышения температуры, вызванного изменением климата. Об этом сообщает EastFruit, пишет УНН.

Детали 

Как сообщают СМИ, бананы - ключевая экспортная культура, которая ежегодно приносит $11 млрд и играет важную роль в экономике многих стран. Однако всего через 50 лет 60% регионов, где в настоящее время выращивают бананы, столкнутся с трудностями при выращивании этой культуры, если не будут приняты срочные меры по борьбе с изменением климата, пишет Рhys.org с ссылкой на исследование британского Эксетерского университета "Социоэкономические ограничения адаптации к изменениям климата в тропических экспортных культурах".

Исследование показало, что такие социально-экономические факторы, как доступность рабочей силы и инфраструктура, значительно ограничивают адаптацию к изменениям климата. Основная часть производства бананов расположена рядом с густонаселенными районами и портами, что ограничивает потенциал для перемещения в более подходящие регионы.

Наши результаты - это строгое напоминание о том, что изменение климата - это не только экологическая проблема, но и прямая угроза глобальной продовольственной безопасности. Без значительных инвестиций в адаптацию, включая ирригацию и создание сортов бананов, устойчивых к жаре, будущее экспорта бананов остается под вопросом

- говорит профессор Эксетерского университета Ден Беббер, руководитель исследования.

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Исследователи разработали новый метод с использованием спутниковых снимков для картирования производства бананов в Латинской Америке и Карибском бассейне с очень высокой разрешающей способностью, а затем оценили климат, в котором преимущественно выращиваются бананы.

Результаты исследования показали, что из-за изменения климата сократится количество регионов, оптимально пригодных для выращивания бананов в ряде важных стран-производителей, а также увеличится влияние экстремальных температур на работников.

Такие страны, как Колумбия и Коста-Рика, пострадают больше всего, поскольку, как ожидается, там станет слишком жарко для оптимального выращивания бананов. Эквадор и некоторые части Бразилии входят в число немногих регионов, которые останутся важными в выращивании бананов, поскольку, по прогнозам, изменение климата будет менее серьезным.

Исследователи предлагают несколько стратегий адаптации, включая расширение ирригационной инфраструктуры, выведение жаро- и засухоустойчивых сортов бананов и поддержку производителей бананов в управлении климатическими рисками.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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