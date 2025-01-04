Чеснок в Украине бьет ценовые рекорды: почему стоимость достигла 200 грн за килограмм
Киев • УНН
Цены на чеснок в украинских магазинах достигли исторического максимума в 200 грн за килограмм. Дефицит возник из-за сокращения посевных площадей на 15% и роста спроса в Европе, где цены еще выше.
С середины декабря цены на чеснок на полках украинских магазинов уверенно достигли отметки в 200 грн за кг. В гривнах это абсолютный рекорд. Об этом пишет EastFruit, передает УНН.
Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, потому что до войны его кое-где выращивали на больших полях.
У Украины нет достаточных его запасов, а импорт качественного чеснока слишком дорогой.
Отмечается, что чеснок подорожал из-за наложения друг на друга нескольких факторов. Во-первых, в Европе на него вырос спрос. Эксперты связывают это с увеличением численности эмигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни.
В Европе цены на него в 1,5 раза дороже. В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи с заоблачными почти 20 евро за килограмм.
Во-вторых, чеснока не хватает на всех - предложение отстает от спроса. Главный производитель чеснока в ЕС - Испания.
Европейские поставщики уже исчерпали квоты на ввоз китайского чеснока в ЕС. Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов - 1200 евро за тонну. Поэтому цена растет, но чеснок все равно покупают.
По статистике Госстата, за четыре года, с 2020, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% - до 21 000 га. Почти все выращивают мелкие и семейные хозяйства. Оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площади посевов.
Главная проблема с выращиванием чеснока - необходимость привлечения большого количества работников. За последние пять лет в Украину не завозили оборудование для механизации выращивания чеснока - ни одной сеялки, калибратора, уборочного комбайна, добавляют аналитики.
До 2 евро за килограмм: почему мандарины в Европе бьют ценовые рекорды31 дек. 2024, 15:01 • 23795 просмотров