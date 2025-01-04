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Чеснок в Украине бьет ценовые рекорды: почему стоимость достигла 200 грн за килограмм

Чеснок в Украине бьет ценовые рекорды: почему стоимость достигла 200 грн за килограмм

Киев  •  УНН

 • 7582 просмотра

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Цены на чеснок в украинских магазинах достигли исторического максимума в 200 грн за килограмм. Дефицит возник из-за сокращения посевных площадей на 15% и роста спроса в Европе, где цены еще выше.

С середины декабря цены на чеснок на полках украинских магазинов уверенно достигли отметки в 200 грн за кг. В гривнах это абсолютный рекорд. Об этом пишет EastFruit, передает УНН. 

Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, потому что до войны его кое-где выращивали на больших полях. 

У Украины нет достаточных его запасов,  а импорт качественного чеснока слишком дорогой.

Отмечается, что чеснок подорожал из-за наложения друг на друга нескольких факторов. Во-первых, в Европе на него вырос спрос. Эксперты связывают это с увеличением численности эмигрантов из стран, где чеснок является важной составляющей национальной кухни. 

В Европе цены на него в 1,5 раза дороже.  В немецких и австрийских супермаркетах средняя цена составляет около 6 евро, хотя есть случаи с заоблачными почти 20 евро за килограмм.

Во-вторых, чеснока не хватает на всех - предложение отстает от спроса. Главный производитель чеснока в ЕС - Испания.

Европейские поставщики уже исчерпали квоты на ввоз китайского чеснока в ЕС. Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов - 1200 евро за тонну. Поэтому цена растет, но чеснок все равно покупают.

По статистике Госстата, за четыре года, с 2020, площадь под чесноком в Украине сократилась почти на 15% - до 21 000 га. Почти все выращивают мелкие и семейные хозяйства. Оптовики не исключают, что официальная статистика преувеличивает площади посевов.

Главная проблема с выращиванием чеснока - необходимость привлечения большого количества работников. За последние пять лет в Украину не завозили оборудование для механизации выращивания чеснока - ни одной сеялки, калибратора, уборочного комбайна, добавляют аналитики. 

До 2 евро за килограмм: почему мандарины в Европе бьют ценовые рекорды31 дек. 2024, 15:01 • 23795 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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