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Часник в Україні б'є цінові рекорди: чому вартість сягнула 200 грн за кілограм

Часник в Україні б'є цінові рекорди: чому вартість сягнула 200 грн за кілограм

Київ • УНН

 • 70621 перегляди

Ціни на часник в українських магазинах досягли історичного максимуму в 200 грн за кілограм. Дефіцит виник через скорочення посівних площ на 15% та зростання попиту в Європі, де ціни ще вищі.

Із середини грудня ціни на часник на полицях українських магазинів упевнено досягли позначки у 200 грн за кг. У гривнях це абсолютний рекорд. Про це пише EastFruit, передає УНН. 

Навіть під час пандемії цей овоч коштував дешевше, бо до війни його подекуди вирощували на великих полях. 

В України немає достатніх його запасів,  а імпорт якісного часнику занадто дорогий.

Зазначається, що часник подорожчав через накладення один на одного кількох чинників. По-перше, в Європі на нього зріс попит. Експерти пов'язують це зі збільшенням чисельності емігрантів із країн, де часник є важливою складовою національної кухні. 

У Європі ціни на нього в 1,5 раза дорожчі.  У німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна становить близько 6 євро, хоча є випадки із захмарними майже 20 євро за кілограм.

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По-друге, часнику не вистачає на всіх - пропозиція відстає від попиту. Головний виробник часнику в ЄС - Іспанія.

Європейські постачальники вже вичерпали квоти на завезення китайського часнику в ЄС. Тому тепер його імпортують зі сплатою штрафів - 1200 євро за тонну. Тож ціна зростає, але часник все одно купують.

За статистикою Держстату, за чотири роки, з 2020, площа під часником в Україні скоротилася майже на 15% - до 21 000 га. Майже все вирощують дрібні та сімейні господарства. Оптовики не виключають, що офіційна статистика перебільшує площі посівів.

Головна проблема з вирощуванням часнику - необхідність залучення великої кількості працівників. За останні п'ять років в Україну не завозили обладнання для механізації вирощування часнику - жодної сівалки, калібратора, збирального комбайна, додають аналітики. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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