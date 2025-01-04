Часник в Україні б'є цінові рекорди: чому вартість сягнула 200 грн за кілограм
Київ • УНН
Ціни на часник в українських магазинах досягли історичного максимуму в 200 грн за кілограм. Дефіцит виник через скорочення посівних площ на 15% та зростання попиту в Європі, де ціни ще вищі.
Із середини грудня ціни на часник на полицях українських магазинів упевнено досягли позначки у 200 грн за кг. У гривнях це абсолютний рекорд. Про це пише EastFruit, передає УНН.
Навіть під час пандемії цей овоч коштував дешевше, бо до війни його подекуди вирощували на великих полях.
В України немає достатніх його запасів, а імпорт якісного часнику занадто дорогий.
Зазначається, що часник подорожчав через накладення один на одного кількох чинників. По-перше, в Європі на нього зріс попит. Експерти пов'язують це зі збільшенням чисельності емігрантів із країн, де часник є важливою складовою національної кухні.
У Європі ціни на нього в 1,5 раза дорожчі. У німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна становить близько 6 євро, хоча є випадки із захмарними майже 20 євро за кілограм.
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По-друге, часнику не вистачає на всіх - пропозиція відстає від попиту. Головний виробник часнику в ЄС - Іспанія.
Європейські постачальники вже вичерпали квоти на завезення китайського часнику в ЄС. Тому тепер його імпортують зі сплатою штрафів - 1200 євро за тонну. Тож ціна зростає, але часник все одно купують.
За статистикою Держстату, за чотири роки, з 2020, площа під часником в Україні скоротилася майже на 15% - до 21 000 га. Майже все вирощують дрібні та сімейні господарства. Оптовики не виключають, що офіційна статистика перебільшує площі посівів.
Головна проблема з вирощуванням часнику - необхідність залучення великої кількості працівників. За останні п'ять років в Україну не завозили обладнання для механізації вирощування часнику - жодної сівалки, калібратора, збирального комбайна, додають аналітики.
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