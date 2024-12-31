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До 2 євро за кілограм: чому мандарини в Європі б'ють цінові рекорди

До 2 євро за кілограм: чому мандарини в Європі б'ють цінові рекорди

Київ • УНН

 • 25677 перегляди

Оптові ціни на мандарини в Європі досягли рекордних показників, наближаючись до 2 євро за кілограм. Причиною стали низький врожай у Туреччині та погодні катаклізми в ЄС у 2024 році.

Оптові ціни на мандарин цього сезону оновили рекорди у більшості країн Європи. Вартість цитрусових у роздрібній торгівлі наближається до 2 євро за кілограм. Причиною цього експерти називають низький врожай у Туреччині та погодні катаклізми в ЄС . Про це УНН повідомляє із посилання на EastFruit. 

Аналітики відзначають складну ситуацію з мандаринами на ринку Європи наприкінці 2024 року.

В Італії  роздрібна ціна на один із найдоступніших сезонних фруктів наближається до 2 євро за кг за найдешевші сорти.

Аналогічна ситуація з цінами на мандарин в Латвії. В останні два тижні грудня мандарини сумнівної якості супермаркети пропонують по 1,99 євро/кг, по акції – по 1,69 євро/кг. При цьому попит на мандарини, як зазначається, залишається візуально високим. Експерти зазначають, що у країнах ЄС у 2024 році низький урожай мандарину через погодні катаклізми та проблеми з логістикою.

Оптові ціни на мандарин цього сезону оновили рекорди у більшості країн регіону. рекордно високі ціни у Польщі, Україні та Молдові. 

За словами міжнародного експерта плодоовочевого ринку Федора Рибалка, у 2024 році різко знизився врожай мандарину в Туреччині, країні, яка є найбільшим у світі експортером свіжого мандарину за обсягом та третім – за вартістю. Відповідно, Туреччина має  величезний вплив на ціноутворення мандарину у Східній Європі та на Близькому Сході. Крім того, вплив вплив країни на ринок мандарину ЄС також продовжує стрімко зростати.

Зазначається, що в країнах Центральної Азії, таких як Узбекистан і Таджикистан, ціни на також у середньому в 2 рази вищі за звичайні. 

За словами представників плодоовочевої торгівлі, більшість турецьких фасувальних центрів зазнали збитків на початку сезону, оскільки продавали мандарин нижче за собівартість через різке падіння попиту на продукцію в росії та Україні. Закуповувати мандарин у фермерів через падіння врожаю доводилося за високою ціною, а ось різке падіння купівельної спроможності населення рф  внаслідок девальвації рубля та галопуючої інфляції призвело до зниження попиту на мандарин.

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Як повідомляється, імпортери мандарину в рф також зазнають збитків. Їм довелося купувати продукцію за вищою ціною у доларах США. При цьому девальвація курсу призвела до ще вищих цін у рублях, що ще більше понизило попит на продукцію. В результаті окремі імпортери змушені продавати мандарин нижче за закупівельну ціну.

При цьому турецькі експортери не поспішають укладати нові контракти на експорт мандарину, очікуючи подальшого зростання цін. Вони впевнені, що зниження попиту в росії та Україні не є непереборною проблемою, оскільки ціни на продукцію в інших країнах світу залишаються високими.

Тому, як вважають аналітики, схоже, що дешевих мандаринів цього сезону вже не буде. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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