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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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До 2 евро за килограмм: почему мандарины в Европе бьют ценовые рекорды

До 2 евро за килограмм: почему мандарины в Европе бьют ценовые рекорды

Киев  •  УНН

 • 10265 просмотра

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Оптовые цены на мандарины в Европе достигли рекордных показателей, приближаясь к 2 евро за килограмм. Причиной стали низкий урожай в Турции и погодные катаклизмы в ЕС в 2024 году.

Оптовые цены на мандарин в этом сезоне обновили рекорды в большинстве стран Европы. Стоимость цитрусовых в розничной торговле приближается к 2 евро за килограмм. Причиной этого эксперты называют низкий урожай в Турции и погодные катаклизмы в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на EastFruit. 

Аналитики отмечают сложную ситуацию с мандаринами на рынке Европы в конце 2024 года.

В Италии  розничная цена на один из самых доступных сезонных фруктов приближается к 2 евро за кг за самые дешевые сорта.

Аналогичная ситуация с ценами на мандарин в Латвии. В последние две недели декабря мандарины сомнительного качества супермаркеты предлагают по 1,99 евро/кг, по акции - по 1,69 евро/кг. При этом спрос на мандарины, как отмечается, остается визуально высоким. Эксперты отмечают, что в странах ЕС в 2024 году низкий урожай мандарина из-за погодных катаклизмов и проблем с логистикой.

Оптовые цены на мандарин в этом сезоне обновили рекорды в большинстве стран региона. рекордно высокие цены в Польше, Украине и Молдове. 

По словам международного эксперта плодоовощного рынка Федора Рыбалко, в 2024 году резко снизился урожай мандарина в Турции, стране, которая является крупнейшим в мире экспортером свежего мандарина по объему и третьим - по стоимости. Соответственно, Турция имеет  огромное влияние на ценообразование мандарина в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Кроме того, влияние влияние влияние страны на рынок мандарина ЕС также продолжает стремительно расти.

Отмечается, что в странах Центральной Азии, таких как Узбекистан и Таджикистан, цены на также в среднем в 2 раза выше обычных. 

По словам представителей плодоовощной торговли, большинство турецких фасовочных центров понесли убытки в начале сезона, поскольку продавали мандарин ниже себестоимости из-за резкого падения спроса на продукцию в россии и Украине. Закупать мандарин у фермеров из-за падения урожая приходилось по высокой цене, а вот резкое падение покупательной способности населения рф  вследствие девальвации рубля и галопирующей инфляции привело к снижению спроса на мандарин.

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Как сообщается, импортеры мандарина в рф также несут убытки. Им пришлось покупать продукцию по более высокой цене в долларах США. При этом девальвация курса привела к еще более высоким ценам в рублях, что еще больше снизило спрос на продукцию. В результате отдельные импортеры вынуждены продавать мандарин ниже закупочной цены.

При этом турецкие экспортеры не спешат заключать новые контракты на экспорт мандарина, ожидая дальнейшего роста цен. Они уверены, что снижение спроса в России и Украине не является непреодолимой проблемой, поскольку цены на продукцию в других странах мира остаются высокими.

Поэтому, как считают аналитики, похоже, что дешевых мандаринов в этом сезоне уже не будет. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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