В Украине выросли цены на помидоры перед новогодними праздниками
Киев • УНН
Тепличные помидоры в Украине подорожали на 20% из-за роста спроса перед праздниками. Импортные томаты из Турции продаются по 80-100 грн/кг, что на 12% дороже, чем в прошлом году.
В Украине снова выросли цены на тепличные помидоры. Спрос на этот продукт в преддверии новогодних праздников значительно вырос, что повлекло повышение цен на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает УНН.
Детали
Они отмечают, что основную часть рынка занимают импортные томаты, преимущественно из Турции.
По информации трейдеров, только с начала недели цены на помидоры выросли в среднем на 20%. Сейчас импортные томаты продаются по 80-100 грн/кг (1,91-2,38 доллара за кг), в зависимости от качества, объема поставок и сорта продукции.
В течение этой недели предложение помидоров было ограничено. Местные комбинаты почти не осуществляли поставок, поскольку завершился сезон производства. Поэтому импортная продукция не смогла полностью удовлетворить спрос, что позволило продавцам повысить цены.
Сейчас тепличные помидоры в Украине уже на 12% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
Рынок ожидает дальнейшего подорожания этой продукции, ведь спрос будет оставаться высоким, несмотря на рост цен.
Напомним
В Украине продолжает дорожать морковь.